Tuki
Signe pöytävalaisin valaisee makuuhuoneen lämpimän valkoisella valolla.

New year, new Hue: Säästä 30%

Toteuta vuoden 2026 uudenvuodenlupaukset älyvalon kanssa!

  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • 30 päivän ilmainen palautusoikeus
  • Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti

Tammiale

Yhdistele ja säästä 30 %

Säästä 30 %, kun ostat vähintään 2 Tammialen tuotetta.

Alennus lisätään kassalla.

 

56 tuotetta

Tuotekategoriat

Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl

Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl

Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl

Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl

Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Amarant ulkovalaisin 2 kpl

Ulkovalaistuksen monipakkaus: Amarant ulkovalaisin 2 kpl

Integroitu LED
Valkoista valoja ja värivaloa
LowVolt-järjestelmä – lisäosa
Hue Bridge vaaditaan
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl

Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl

Integroitu LED
230 V
Valkoista valoja ja värivaloa
Hue Bridge vaaditaan
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

White and color ambiance

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Tukee yli 150 lamppua ja yli 50 tarviketta
Mahdollistaa Hue Syncin ja MotionAwaren™
Ohjaa koko kodin valaistusta
Salaus Zigbee Trust Centerin avulla
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

White and color ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

White and color ambiance

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä 3 metrin Flux-valonauha

LIGHTSTRIPS

3 metrin Flux-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä Secure-kamera, langallinen

Hue

Secure-kamera, langallinen

Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Kytketään pistorasiaan
Mukana seinäteline
Osta 2, säästä 30 %
Lähikuva edestä GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

White ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
1-12/56

Upouutta vuodelle 2026

Tutustu näihin uusiin tuotteisiin, jotka ovat mukana kampanjassa!

Täydellinen valaisemaan alkavaa vuotta...

Osta 2, säästä 30 %
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Tukee yli 150 lamppua ja yli 50 tarviketta
Mahdollistaa Hue Syncin ja MotionAwaren™
Ohjaa koko kodin valaistusta
Salaus Zigbee Trust Centerin avulla

89,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 7 m

Hue White and color ambiance

Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 7 m

Valosarja 7m
10 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput

159,99 €

Osta 2, säästä 30 %
3 metrin Flux-valonauha

LIGHTSTRIPS

3 metrin Flux-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia

69,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Ulkokäyttöön tarkoitettu 3 metrin Neon-valonauha

LIGHTSTRIPS

Ulkokäyttöön tarkoitettu 3 metrin Neon-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia

139,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Ulkokäyttöön tarkoitettu 5 metrin Flux-valonauha

LIGHTSTRIPS

Ulkokäyttöön tarkoitettu 5 metrin Flux-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia

149,99 €

Osta 2, säästä 30 %
A60 - E27-älylamppu - 1 100

Hue White and color ambiance

A60 - E27-älylamppu - 1 100

Jopa 1 100 lumenia
Täyden spektrin päivänvalo
Säädettävissä erittäin himmeäksi 0,2 %:iin
Tarkat Chromasync™-värit

109,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

49,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

49,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 2 kpl

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 2 kpl

Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

39,99 €

Osta 2, säästä 30 %
6 metrin Flux-valonauha

LIGHTSTRIPS

6 metrin Flux-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia

119,99 €

Osta 2, säästä 30 %
4 metrin Flux-valonauha

LIGHTSTRIPS

4 metrin Flux-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1600 luumenia

84,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Ulkokäyttöön tarkoitettu 33 jalan Flux-valonauha

LIGHTSTRIPS

Ulkokäyttöön tarkoitettu 33 jalan Flux-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia

249,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Ulkokäyttöön tarkoitettu 5 metrin Neon-valonauha

LIGHTSTRIPS

Ulkokäyttöön tarkoitettu 5 metrin Neon-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia

199,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m

Hue White and color ambiance

Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m

Valosarja 14m
20 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput

219,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Aloita vuosi loistavasti älyvalolla!

Philips Hue -älyvalaistus on ihanteellinen hyvinvoinnin tukemiseen,
ja se tekee läheisten kanssa vietetyistä hetkistä entistäkin erityisempiä ja auttaa keskittymään harrastuksiin.

Sängyssä nukkuva mies herää lempeästi Signe lattiavalaisimen lämpimän valkoiseen valoon.

Panosta hyvinvointiin

Tarvitseeko sinun keskittyä, virkistyä tai rentoutua? Tee se Philips Huen kanssa! Aseta Virkisty-, Keskity- tai Rentoudu-valaistusasetus Hue-sovelluksessa, niin saat käyttötarkoitukseen sopivan valon sävyn. Tai mikset loisi itsellesi lempeää herätysrutiinia, joka jäljittelee luonnollista auringonnousua?

Tutustu hyvinvointia tukevaan valaistukseen
Kolme ystävää nauttivat ateriasta kotona, joka on valaistu älyvalojen lämpimillä sävyillä.

Korosta loistavia hetkiä

Haluatko viettää enemmän laatuaikaa läheisten kanssa tänä vuonna? Tee jokaisesta hetkestä erityinen älyvalon avulla! Luo täydellinen tunnelma perheen kanssa vietettyihin hetkiin, romanttisiin illallisiin ja ikimuistoisiin juhliin. Aika suunnitella!

Tutustu tunnelmavalaistukseen
Pariskunta keskittyy videopeliin sinisen sävyissä palavien älyvalojen valossa.

Löydä uudelleen suosikkiharrastuksesi

Oletpa sitten pelaaja tai elokuvaharrastaja, Philips Hue auttaa virittyäytymään tunnelmaan. Uppoudu viihteeseen valaistusasetusten avulla – valitse mieleisesi galleriasta tai luo omasi. Synkronoi valot näytön sisällön kanssa kokeaksesi mukaansatempaavan viihde-elämyksen.

Tutustu viihdevalaistukseen

Tietoa Tammialesta

Milloin vuoden 2026 Tammiale alkaa ja päättyy?

Miten älyvalaistus voi tukea hyvinvointia alkavana vuonna?

Miten LED-valot voivat auttaa kohentamaan unen laatua?

Ehdot

Tammiale

  • Tämä kampanja on voimassa 8.1. – 21.1.2026.
  • Valitse vähintään kaksi tuotetta Tammialen valikoimasta, niin saat 30 %:n alennuksen kampanjatuotteiden kokonaishinnasta. Ostoskorissasi oleviin kampanjaan kuulumattomiin tuotteisiin ei sovelleta alennusta.
  • Alennus lisätään automaattisesti Tammialeen kuuluviin tuotteisiin kassalla.
  • Alennus koskee vain Tammialeen 2026 kuuluvia tuotteita.
  • Jos osa tilauksesta palautetaan, palautettavasta summasta vähennetään alennuksen suhteellinen arvo, jos se on oikeutettu siihen. 
  • Tämä kampanja koskee vain varastossa olevia tuotteita.
  • Tämä kampanja ei ole yhdistettävissä muihin philips-hue.com-verkkosivuston tarjouksiin.
  • Tämä kampanja on hintojen ja/tai tuotevalikoiman muutosten sekä kirjoitus- ja painovirheistä johtuvien muutosten alainen.
  • Markkinoija on Signify Finland Oy. Signify pidättää oikeuden peruuttaa kampanja milloin tahansa tai muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla ne uudelleen.
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay