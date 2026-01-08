Panosta hyvinvointiin

Tarvitseeko sinun keskittyä, virkistyä tai rentoutua? Tee se Philips Huen kanssa! Aseta Virkisty-, Keskity- tai Rentoudu-valaistusasetus Hue-sovelluksessa, niin saat käyttötarkoitukseen sopivan valon sävyn. Tai mikset loisi itsellesi lempeää herätysrutiinia, joka jäljittelee luonnollista auringonnousua?