Tammiale
Yhdistele ja säästä 30 %
Säästä 30 %, kun ostat vähintään 2 Tammialen tuotetta.
Alennus lisätään kassalla.
Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Nykyinen hinta on 139,98 €
Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Nykyinen hinta on 319,98 €
Ulkovalaistuksen monipakkaus: Amarant ulkovalaisin 2 kpl
Nykyinen hinta on 379,98 €
Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl
Nykyinen hinta on 639,96 €
White and color ambiance
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl
Nykyinen hinta on 49,99 €
Hue
Bridge Pro
Nykyinen hinta on 89,99 €
White and color ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
Nykyinen hinta on 159,99 €
White and color ambiance
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl
Nykyinen hinta on 49,99 €
LIGHTSTRIPS
3 metrin Flux-valonauha
Nykyinen hinta on 69,99 €
Hue
Dimmer switch
Nykyinen hinta on 21,99 €
Hue
Secure-kamera, langallinen
Nykyinen hinta on 149,99 €
White ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
Nykyinen hinta on 69,99 €
Upouutta vuodelle 2026
Tutustu näihin uusiin tuotteisiin, jotka ovat mukana kampanjassa!
Täydellinen valaisemaan alkavaa vuotta...
Hue
Bridge Pro
89,99 €
Hue White and color ambiance
Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 7 m
159,99 €
LIGHTSTRIPS
3 metrin Flux-valonauha
69,99 €
LIGHTSTRIPS
Ulkokäyttöön tarkoitettu 3 metrin Neon-valonauha
139,99 €
LIGHTSTRIPS
Ulkokäyttöön tarkoitettu 5 metrin Flux-valonauha
149,99 €
Hue White and color ambiance
A60 - E27-älylamppu - 1 100
109,99 €
Hue White and color ambiance
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl
49,99 €
Hue White and color ambiance
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl
49,99 €
Hue White and color ambiance
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 2 kpl
39,99 €
LIGHTSTRIPS
6 metrin Flux-valonauha
119,99 €
LIGHTSTRIPS
4 metrin Flux-valonauha
84,99 €
LIGHTSTRIPS
Ulkokäyttöön tarkoitettu 33 jalan Flux-valonauha
249,99 €
LIGHTSTRIPS
Ulkokäyttöön tarkoitettu 5 metrin Neon-valonauha
199,99 €
Hue White and color ambiance
Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m
219,99 €
Aloita vuosi loistavasti älyvalolla!
Philips Hue -älyvalaistus on ihanteellinen hyvinvoinnin tukemiseen,
ja se tekee läheisten kanssa vietetyistä hetkistä entistäkin erityisempiä ja auttaa keskittymään harrastuksiin.
Panosta hyvinvointiin
Tarvitseeko sinun keskittyä, virkistyä tai rentoutua? Tee se Philips Huen kanssa! Aseta Virkisty-, Keskity- tai Rentoudu-valaistusasetus Hue-sovelluksessa, niin saat käyttötarkoitukseen sopivan valon sävyn. Tai mikset loisi itsellesi lempeää herätysrutiinia, joka jäljittelee luonnollista auringonnousua?
Korosta loistavia hetkiä
Haluatko viettää enemmän laatuaikaa läheisten kanssa tänä vuonna? Tee jokaisesta hetkestä erityinen älyvalon avulla! Luo täydellinen tunnelma perheen kanssa vietettyihin hetkiin, romanttisiin illallisiin ja ikimuistoisiin juhliin. Aika suunnitella!
Löydä uudelleen suosikkiharrastuksesi
Oletpa sitten pelaaja tai elokuvaharrastaja, Philips Hue auttaa virittyäytymään tunnelmaan. Uppoudu viihteeseen valaistusasetusten avulla – valitse mieleisesi galleriasta tai luo omasi. Synkronoi valot näytön sisällön kanssa kokeaksesi mukaansatempaavan viihde-elämyksen.
Ehdot
Tammiale
- Tämä kampanja on voimassa 8.1. – 21.1.2026.
- Valitse vähintään kaksi tuotetta Tammialen valikoimasta, niin saat 30 %:n alennuksen kampanjatuotteiden kokonaishinnasta. Ostoskorissasi oleviin kampanjaan kuulumattomiin tuotteisiin ei sovelleta alennusta.
- Alennus lisätään automaattisesti Tammialeen kuuluviin tuotteisiin kassalla.
- Alennus koskee vain Tammialeen 2026 kuuluvia tuotteita.
- Jos osa tilauksesta palautetaan, palautettavasta summasta vähennetään alennuksen suhteellinen arvo, jos se on oikeutettu siihen.
- Tämä kampanja koskee vain varastossa olevia tuotteita.
- Tämä kampanja ei ole yhdistettävissä muihin philips-hue.com-verkkosivuston tarjouksiin.
- Tämä kampanja on hintojen ja/tai tuotevalikoiman muutosten sekä kirjoitus- ja painovirheistä johtuvien muutosten alainen.
- Markkinoija on Signify Finland Oy. Signify pidättää oikeuden peruuttaa kampanja milloin tahansa tai muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla ne uudelleen.