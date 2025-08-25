Valtaosa Hue-tuotteista tukee Hue MotionAware™ -teknologiaa. Tietyt laitteet eivät kuitenkaan välttämättä tue MotionAware™-teknologiaa, koska ne ovat vanhempia malleja, joissa ei ole riittävästi muistia uusille ominaisuuksille, tai koska niiden toimintojen luonne voi estää niitä toimimasta tehokkaasti tämän ominaisuuden kanssa (esim. nopeampi akun tyhjentyminen tietyissä akkukäyttöisissä lisälaitteissa). Alla oleva luettelo näyttää laitteet ja niiden mallitunnukset, jotka eivät tue Hue MotionAware™ -tekniikkaa. Voit tarkistaa laitteillasi nämä mallitunnukset Hue-sovelluksella siirtymällä kohtaan Asetukset > Ohjelmistopäivitys.
Voivatko Hue-laitteeni käyttää MotionAware™-ominaisuutta?
|Tuotteen tyyppi
|Mallitunnus
|Go pöytävalaisin
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Downlight - alasvalo
|LCT002
|Hue Color -lamppu
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip -valonauha
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Dimmer Switch -kytkin
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart Button -ohjauspainike
|ROM001, RDM003, RDM005
|Wall Switch Module -seinäkytkinmoduuli
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch -kytkin
|RDM002, RDM006
|Tap Switch -kytkin
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue -kytkimet
|FOHSWITCH
|Sisätilojen liiketunnistin
|SML001, SML003
|Ulkoliiketunnistin
|SML002, SML004
|Ovisensori
|SOC001
|Kamera / Ovikello
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Kolmannen osapuolen laitteet (muut kuin Hue- tai Friends of Hue -laitteet)
|(Useita mahdollisia)
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.