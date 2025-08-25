Valtaosa Hue-tuotteista tukee Hue MotionAware™ -teknologiaa. Tietyt laitteet eivät kuitenkaan välttämättä tue MotionAware™-teknologiaa, koska ne ovat vanhempia malleja, joissa ei ole riittävästi muistia uusille ominaisuuksille, tai koska niiden toimintojen luonne voi estää niitä toimimasta tehokkaasti tämän ominaisuuden kanssa (esim. nopeampi akun tyhjentyminen tietyissä akkukäyttöisissä lisälaitteissa). Alla oleva luettelo näyttää laitteet ja niiden mallitunnukset, jotka eivät tue Hue MotionAware™ -tekniikkaa. Voit tarkistaa laitteillasi nämä mallitunnukset Hue-sovelluksella siirtymällä kohtaan Asetukset > Ohjelmistopäivitys.