Voivatko Hue-laitteeni käyttää MotionAware™-ominaisuutta?

Valtaosa Hue-tuotteista tukee Hue MotionAware™ -teknologiaa. Tietyt laitteet eivät kuitenkaan välttämättä tue MotionAware™-teknologiaa, koska ne ovat vanhempia malleja, joissa ei ole riittävästi muistia uusille ominaisuuksille, tai koska niiden toimintojen luonne voi estää niitä toimimasta tehokkaasti tämän ominaisuuden kanssa (esim. nopeampi akun tyhjentyminen tietyissä akkukäyttöisissä lisälaitteissa). Alla oleva luettelo näyttää laitteet ja niiden mallitunnukset, jotka eivät tue Hue MotionAware™ -tekniikkaa. Voit tarkistaa laitteillasi nämä mallitunnukset Hue-sovelluksella siirtymällä kohtaan Asetukset > Ohjelmistopäivitys. 

Tuotteen tyyppi Mallitunnus
Go pöytävalaisin 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Downlight - alasvalo LCT002
Hue Color -lamppu LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip -valonauha LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmer Switch -kytkin RWL020, RWL021, RWL022
Smart Button -ohjauspainike ROM001, RDM003, RDM005
Wall Switch Module -seinäkytkinmoduuli RDM001, RDM004
Tap Dial Switch -kytkin RDM002, RDM006
Tap Switch -kytkin ZGPSWITCH
Friends of Hue -kytkimet FOHSWITCH
Sisätilojen liiketunnistin SML001, SML003
Ulkoliiketunnistin SML002, SML004
Ovisensori SOC001
Kamera / Ovikello CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Kolmannen osapuolen laitteet (muut kuin Hue- tai Friends of Hue -laitteet) (Useita mahdollisia)

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

