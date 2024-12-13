Tuki

Tilauksen tila ja palautukset

Haluatko selvittää tilauksesi tilan tai palauttaa jonkin Philips Hue ‑kaupasta ostamasi tuotteen? Ei hätää! Voit palauttaa ostoksesi 30 päivän kuluessa ostopäivästä – maksutta.

Aloita heti
Käyttöehdot

Tuotteen palautusohjeet

Rekisteröi palautus

Rekisteröi palautus

Kerro meille, että haluat palauttaa ostoksesi. Tarvitset tilausnumeron, jonka löydät tilausvahvistussähköpostista.

Tulosta tarra

Tulosta tarra

Lähetämme sinulle palautustarran, jonka voit tulostaa ja kiinnittää pakettiin ilmaista palautusta varten.

Lähetä tuote takaisin

Lähetä tuote takaisin

Pakkaa tuote laatikkoon, kiinnitä palautustarra ulkopuolelle ja jätä paketti asiointipisteeseen.

Aloita palautuksen tekeminen

Kysymyksiä ja vastauksia

Ostin tuotteen ja haluan palauttaa sen. Sivusto ilmoittaa kuitenkin, että tilaukseni on edelleen käsiteltävänä. Milloin voin palauttaa tuotteen?

Ostin monipakkauksen tai useita tuotteita osana kampanjaa. Kuinka voin palauttaa nämä tuotteet?

Kuinka paljon minulla on aikaa palauttaa tuotteet?

Mistä löydän tilausnumeroni?

Miten vastaanotan hyvityksen?

Palautetaanko alkuperäiset toimituskulut?

Kuinka paljon tuotteen palauttaminen maksaa?

Onko tuote palautettava käyttämättömänä ja alkuperäispakkauksessa?

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay