Kerro meille, että haluat palauttaa ostoksesi. Tarvitset tilausnumeron, jonka löydät tilausvahvistussähköpostista.
Tilauksen tila ja palautukset
Haluatko selvittää tilauksesi tilan tai palauttaa jonkin Philips Hue ‑kaupasta ostamasi tuotteen? Ei hätää! Voit palauttaa ostoksesi 30 päivän kuluessa ostopäivästä – maksutta.
Tuotteen palautusohjeet
Rekisteröi palautus
Tulosta tarra
Lähetämme sinulle palautustarran, jonka voit tulostaa ja kiinnittää pakettiin ilmaista palautusta varten.
Lähetä tuote takaisin
Pakkaa tuote laatikkoon, kiinnitä palautustarra ulkopuolelle ja jätä paketti asiointipisteeseen.
Kysymyksiä ja vastauksia
Ostin tuotteen ja haluan palauttaa sen. Sivusto ilmoittaa kuitenkin, että tilaukseni on edelleen käsiteltävänä. Milloin voin palauttaa tuotteen?
Ostin monipakkauksen tai useita tuotteita osana kampanjaa. Kuinka voin palauttaa nämä tuotteet?
Kuinka paljon minulla on aikaa palauttaa tuotteet?
Mistä löydän tilausnumeroni?
Miten vastaanotan hyvityksen?
Palautetaanko alkuperäiset toimituskulut?
Kuinka paljon tuotteen palauttaminen maksaa?
Onko tuote palautettava käyttämättömänä ja alkuperäispakkauksessa?
