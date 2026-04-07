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Chambre éclairée avec des lumières Bluetooth pour une commande sans fil et une ambiance personnalisable à l’aide d’ampoules intelligentes Bluetooth

Lampes à DEL Bluetooth : votre premier pas dans l’éclairage intelligent

15 janvier 2026

Les lampes à DEL Bluetooth mettent la magie de l’éclairage connecté à la portée de tous. Sans hub nécessaire, tu peux contrôler tes lumières directement depuis ton téléphone, transformer l’aspect et l’ambiance d’une pièce en quelques secondes, et découvrir à quel point il est facile de vivre avec un éclairage qui te répond.

La gamme Philips Hue Bluetooth a été créée pour les personnes qui veulent essayer un éclairage intelligent sans la complexité. Tu peux éclairer ta routine matinale, régler la lumière de lecture parfaite ou te détendre avec de douces tonalités du soir - tout cela en tapotant ou en utilisant une commande vocale.

Que sont les lampes à DEL Bluetooth?

Les lampes à DEL Bluetooth combinent des DEL économes en énergie avec un contrôle Bluetooth sans fil. Contrairement aux anciennes ampoules intelligentes qui reposent sur le Wi-Fi ou un concentrateur central, ces ampoules se connectent directement à votre téléphone intelligent ou tablette par l’intermédiaire de Philips Hue app.

 

Application mobile Philips Hue montrant une commande facile de l’éclairage avec Bluetooth pour les ampoules sans fil et la configuration intelligente de l’éclairage

Tu peux les allumer ou les éteindre, les atténuer ou changer la température de couleur instantanément - sans pont, Wi-Fi ou connexion de données nécessaire. Pour les débutants, c’est une façon prête à l’emploi de tester comment l’éclairage intelligent peut changer votre espace.

Lumières de démarrage Bluetooth recommandées

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Explorez la collection d’ampoules à DEL.

 

 

Comment fonctionnent les lampes à DEL Bluetooth?

À leur base, les lampes à DEL Bluetooth comprennent une puce compacte qui reçoit des commandes sur des ondes radio de courte portée (environ 30 pieds/10 m). Lorsque tu utilises l’appli ou un assistant vocal compatible, ce signal indique à chaque lumière de s’éclairer, de s’éteindre ou de changer de couleur.

Comme le contrôle se fait localement, les réponses sont rapides et fiables. Même si l’Internet tombe en panne, vos lumières continuent de fonctionner. Chaque ampoule se souvient de son dernier réglage, de sorte qu’elle se rallume exactement comme tu l’as laissée.

Les ampoules modernes Philips Hue compatibles Bluetooth incluent également le support Zigbee. Cela signifie que si vous ajoutez un Hue Bridge, vous n’aurez pas besoin de remplacer un élément — il suffit d’appairer vos ampoules existantes et de débloquer les automatisations, capteurs et synchronisations de divertissement de toute la maison.

Appareil Philips Hue Bridge étendant la commande d’éclairage avec Bluetooth à un système d’éclairage sans fil résidentiel intelligent complet

En savoir plus sur le réseau Zigbee .

Comment connecter des lampes à DEL au Bluetooth

L’installation ne prend que quelques minutes :

  1. Installez vos lumières compatibles Bluetooth, comme une ampoule Philips Hue ou des bandes lumineuses.
  2. Téléchargez Philips Hue app et sélectionnez le mode Bluetooth au démarrage.
  3. Ajoute la lumière et suis les instructions à l’écran pour procéder à l’appariement.
  4. Nomme et groupe tes lumières par pièce.
  5. Profitez des scènes, des routines ou du contrôle vocal par l’intermédiaire d’Alexa ou de Google Assistant.

Tu préfères un interrupteur physique? Ajoutez Hue Dimmer Switch pour contrôler vos lumières Bluetooth sans téléphone.

Accessoires Bluetooth recommandés

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Quand mettre à niveau - Bluetooth vs. Hue Bridge

La commande Bluetooth est parfaite pour débuter, mais sa portée et sa capacité sont limitées. Le Hue Bridge, un petit appareil qui se branche à votre routeur Wi-Fi, déverrouille l’expérience complète de l’éclairage intelligent.

Parce que toutes les ampoules compatibles Bluetooth contiennent également Zigbee, la mise à niveau se fait sans effort. Ajoutez simplement un Bridge, connectez vos lumières existantes, et chaque fonctionnalité se développe automatiquement.

Bluetooth vs Wi-Fi vs Hue Bridge

Bluetooth

Wi-Fi (générique)

Hue Bridge (Zigbee)

Mise en place

Le plus facile
Modéré
Simple avec concentrateur

Portée de commande

~10 m/30 pi
Dépend du routeur
Maillage de l’ensemble de la maison

Lumières max.

10
Variable
50+

Internet nécessaire

Non
Généralement oui
Uniquement pour l’utilisation à distance

Automatisations

De base
Limitée
Routines avancées + synchronisation

Bluetooth est idéal pour les appartements, les dortoirs ou toute personne commençant petit. Lorsque vous êtes prêt pour le contrôle de toute le domicile, le Hue Bridge élargit vos possibilités instantanément.

 

 

Idées quotidiennes pour utiliser les lampes à DEL Bluetooth

  • Coup de pouce pour le matin : les tons frais de la lumière du jour t’aident à te réveiller naturellement.
  • Temps de concentration : blanc neutre et lumineux améliore la productivité.
  • Soirée cinéma : les teintes chaudes atténuées créent une lueur chaleureuse.
  • Mode fête : des couleurs vives se synchronisent avec votre liste de lecture.
  • Calme du soir : les douces tonalités ambrées signalent la relaxation.

L’éclairage n’est pas seulement pratique — il façonne votre façon de ressentir et de fonctionner. Explorez les combinaisons jusqu’à ce que vous trouviez votre atmosphère parfaite.

Scène de salon présentant des ampoules intelligentes Bluetooth pour l’éclairage d’ambiance et le contrôle des couleurs sans fil

Dépannage et conseils

  • La lumière ne se connecte pas? Assurez-vous que le Bluetooth est actif et que l’ampoule est dans un rayon de 10 mètres.
  • Connexion perdue? Redémarrez l’ampoule et rouvrez l’application Bluetooth Hue.
  • Plusieurs utilisateurs? Chaque appareil peut s’apparier séparément dans la portée.
  • Questions de dénomination. Donnez des noms descriptifs comme « Lampe de chambre » ou « Lampe de bureau » pour le contrôle vocal.
  • Mise à niveau facilement. Ajouter un Bridge conserve toutes vos lampes à DEL Bluetooth actuelles — vous élargissez simplement le contrôle.

Développe ton installation

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Détecteur de mouvement

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D’une pièce à toute ta maison

Commencez petit, peut-être avec une paire de lampes de table intelligentes ou une bande lumineuse derrière votre téléviseur, et voyez comment l’éclairage modifie votre espace. À mesure que vos besoins augmentent, ajoutez des capteurs, des interrupteurs ou un Hue Bridge pour vous développer sans problème.

Deux femmes se détendent dans un salon éclairé par des lumières bluetooth et des ampoules sans fil contrôlées par une application pour smartphone.

C’est la beauté de Philips Hue : un système qui évolue avec vous, alliant simplicité, confort et créativité dans chaque lumière.

Commencez votre voyage d’éclairage intelligent aujourd’hui avec une trousse de démarrage Philips Hue.

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