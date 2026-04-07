15 janvier 2026

Les lampes à DEL Bluetooth mettent la magie de l’éclairage connecté à la portée de tous. Sans hub nécessaire, tu peux contrôler tes lumières directement depuis ton téléphone, transformer l’aspect et l’ambiance d’une pièce en quelques secondes, et découvrir à quel point il est facile de vivre avec un éclairage qui te répond.

La gamme Philips Hue Bluetooth a été créée pour les personnes qui veulent essayer un éclairage intelligent sans la complexité. Tu peux éclairer ta routine matinale, régler la lumière de lecture parfaite ou te détendre avec de douces tonalités du soir - tout cela en tapotant ou en utilisant une commande vocale.