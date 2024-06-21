Regali per la Festa del Papà: luci smart per ogni tipo di papà

Regali per la Festa del Papà: luci smart per ogni tipo di papà

Ogni volta che hanno bisogno di una mano, di una spalla su cui piangere o semplicemente di un consiglio, i bambini possono sempre contare sul loro papà. Per la prossima Festa del papà, scegli un regalo speciale, regalagli una casa connessa per ringraziarlo della sua dedizione verso la famiglia.

Le responsabilità quotidiane di tutti i papà sono simili: riparare biciclette rotte (o cuori!), comportarsi da scemo o semplicemente alzare i bambini la mattina, ma non esistono due papà esattamente uguali.

Perché non scegliere un regalo smart per il tuo papà per dimostrargli quanto è importante per te? Trova il regalo Philips Hue adatto alla sua personalità per ampliare un sistema esistente oppure per realizzarne uno nuovo. Se invece il papà sei tu, invia ai tuoi cari questa lista per dare loro qualche idea brillante per la Festa del papà.

Regali intelligenti per il papà organizzato

Svegliarsi presto la mattina e fare in modo che tutti siano pronti a uscire di casa in orario non è un'impresa semplice, ma il papà svolge il suo compito sempre con il sorriso. Rendigli le mattine un po' più facili con uno starter kit Philips Hue White and Color Ambiance, un fantastico regalo per la casa connessa che gli permetterà di scoprire l'illuminazione connessa.

Con lo starter kit potrà impostare funzionalità automatiche, come la sveglia per la sua camera e per quella dei bambini, permettendo a tutti di svegliarsi gradualmente con la luce invece che con il fastidioso rumore della sveglia, affinché la giornata possa cominciare in modo più sereno e positivo. Inoltre, il kit offre anche la ricetta luminosa Energize, un'impostazione di luce brillante e fredda che rende tutti pronti e carichi per affrontare la giornata con la giusta quantità di energia.

Un'idea brillante: l'illuminazione connessa Philips Hue offre anche il controllo vocale, così le routine del mattino diventano ancora più facili per qualsiasi genitore. Invece di armeggiare con l'interruttore della luce, papà può semplicemente dire "Accendi Energize in cucina" al suo telefono o all'assistente della casa connessa come Amazon Alexa, l'Assistente Google o Siri. Il comando vocale accenderà istantaneamente le luci e potrà anche regolarle sul colore e la luminosità più adatti alla situazione.

Un papà che usa le luci intelligenti Philips Hue in cucina per semplificare la routine mattutina

Regali intelligenti per il papà a cui piace intrattenere

Cosa dice una lampadina all'altra? Sei davvero brillante!

Anche se le hai già sentite dieci volte, le battute di papà sono innegabilmente divertenti. Dopotutto sta solo cercando di far ridere i bambini. La prossima volta che fa una battuta, trattieni i tuoi gemiti e lascia che sia lui a prendere i riflettori come comico personale della famiglia.

Una lampada connessa portatile Hue Go può essere lo strumento perfetto per uno scherzo divertente. Potrà infatti controllare le luci dal telefono o da un altro dispositivo mobile, facendole accendere e spegnere o cambiare colore prendendo in giro un ignaro familiare.

E quando non è impegnato a fare battute con i bambini, papà può usare Hue Go per migliorare l'atmosfera del suo prossimo incontro a casa, sia che stia organizzando una cena intima o accendendo il barbecue.

Regali intelligenti per il papà che aggiusta le cose

Un papà aggiusta qualsiasi cosa abbia bisogno di essere aggiustata: dall'antenna per far vedere alla mamma il suo programma TV preferito ai cuori spezzati degli adolescenti. Per ringraziarlo per le sue abilità da "tuttofare", regalagli qualcosa di più divertente, l'illuminazione connessa.

L'illuminazione intelligente Philips Hue è facilissima da installare, quindi papà si divertirà tantissimo a sistemare il suo sistema di illuminazione domestica intelligente e a posizionare sensori di movimento Hue e strisce luminose in tutta la casa, sia dentro che fuori.

Se ha un suo rifugio dove passare del tempo, può arredarlo con l'illuminazione connessa che desidera. Se invece preferisce la vita all'aria aperta, pensa a un regalo speciale da utilizzare in giardino, come il faretto XL Lily Philips Hue. Illuminerà il giardino con uno dei milioni di colori disponibili e potrà ammirarlo dove

vuole: attraverso la finestra del soggiorno o mentre esce in veranda dopo una dura giornata a sporcarsi le mani.

Regali intelligenti per il papà che vuole rilassarsi

Quando finalmente i cuccioli dormono, non esiste un modo migliore per rilassarsi che vedere un buon film abbracciati sul divano. La Hue Lightstrip permette al papà di impostare il tono perfetto per la serata. Può anche selezionare una scena di luce da abbinare a un film d'azione, una commedia o un film drammatico usando solo la sua voce: non deve fare altro che chiederlo all'assistente della casa connessa.

Un'idea brillante: se il papà preferisce i videogiochi ai film, fagli un regalo che migliorerà la sua esperienza di gioco, ovvero la Philips Hue Play HDMI sync box, con cui può collegare qualsiasi console di gioco dotata di presa HDMI, anche PlayStation e Xbox, alle lampade Philips Hue, per rendere più vive tutte le azioni del gioco con la luce.

Un papà che vive un'esperienza di gioco coinvolgente con le luci intelligenti Philips Hue
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