Cosa dice una lampadina all'altra? Sei davvero brillante!

Anche se le hai già sentite dieci volte, le battute di papà sono innegabilmente divertenti. Dopotutto sta solo cercando di far ridere i bambini. La prossima volta che fa una battuta, trattieni i tuoi gemiti e lascia che sia lui a prendere i riflettori come comico personale della famiglia.

Una lampada connessa portatile Hue Go può essere lo strumento perfetto per uno scherzo divertente. Potrà infatti controllare le luci dal telefono o da un altro dispositivo mobile, facendole accendere e spegnere o cambiare colore prendendo in giro un ignaro familiare.

E quando non è impegnato a fare battute con i bambini, papà può usare Hue Go per migliorare l'atmosfera del suo prossimo incontro a casa, sia che stia organizzando una cena intima o accendendo il barbecue.