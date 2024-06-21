Ogni volta che hanno bisogno di una mano, di una spalla su cui piangere o semplicemente di un consiglio, i bambini possono sempre contare sul loro papà. Per la prossima Festa del papà, scegli un regalo speciale, regalagli una casa connessa per ringraziarlo della sua dedizione verso la famiglia.
Le responsabilità quotidiane di tutti i papà sono simili: riparare biciclette rotte (o cuori!), comportarsi da scemo o semplicemente alzare i bambini la mattina, ma non esistono due papà esattamente uguali.
Perché non scegliere un regalo smart per il tuo papà per dimostrargli quanto è importante per te? Trova il regalo Philips Hue adatto alla sua personalità per ampliare un sistema esistente oppure per realizzarne uno nuovo. Se invece il papà sei tu, invia ai tuoi cari questa lista per dare loro qualche idea brillante per la Festa del papà.