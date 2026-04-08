Telecamere di sicurezza per la casa

A batteria o cablate, nere o bianche: sei tu a decidere come tenere d'occhio tua casa con le telecamere di sicurezza!
Hue
Videocamera con cavo Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Montaggio a parete incluso
Il prezzo attuale è € 139,99
Hue
Videocamera a batteria Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso
Il prezzo attuale è € 169,99
Hue
Secure Starter kit con videocamera
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Videocamera e sensori inclusi
Incluso Bridge
Il prezzo attuale è € 349,90
Hue
Videocamera con cavo Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Montaggio a parete incluso
Il prezzo attuale è € 139,99
Hue
Videocamera con cavi con supporto da tavolo Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Supporto incluso
Il prezzo attuale è € 159,99
Hue
Videocamera Secure da appoggio con cavo
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Supporto incluso
Il prezzo attuale è € 159,99
Pacchetto: 2x Telecamera cablata Hue Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080P
Si collega alla presa di corrente
Supporto a parete incluso
Il prezzo attuale è € 279,98
Pacchetto: 2x Telecamera cablata Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Il prezzo attuale è € 279,98
Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Il prezzo attuale è € 419,97
Hue
Philips Hue Secure Flood Light Camera
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Luce bianca e colorata
Cavi per l'elettricità di casa
Il prezzo attuale è € 249,99
Hue
Videocamera a batteria Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso
Il prezzo attuale è € 169,99
Pacchetto: Telecamera cablata Hue Secure + Hue White and Color Ambiance E27 + Hue Bridge
Instant wireless dimming
Bridge included White and color light
Secure camera with 1080p HD video
Control with the Philips Hue app
Il prezzo attuale è € 264,79
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