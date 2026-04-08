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Security camera

Telecamere di sicurezza per la casa

A batteria o cablate, nere o bianche: sei tu a decidere come tenere d'occhio tua casa con le telecamere di sicurezza!

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Prezzo

12 prodotti
Primo piano della parte anteriore di Videocamera con cavo Secure

Hue

Videocamera con cavo Secure

Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Videocamera a batteria Secure

Hue

Videocamera a batteria Secure

Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Secure Starter kit con videocamera

Hue

Secure Starter kit con videocamera

Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Videocamera e sensori inclusi
Incluso Bridge
Primo piano della parte anteriore di Videocamera con cavo Secure

Hue

Videocamera con cavo Secure

Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Videocamera con cavi con supporto da tavolo Secure

Hue

Videocamera con cavi con supporto da tavolo Secure

Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Supporto incluso
Primo piano della parte anteriore di Videocamera Secure da appoggio con cavo

Hue

Videocamera Secure da appoggio con cavo

Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Supporto incluso
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2x Telecamera cablata Hue Secure

Pacchetto: 2x Telecamera cablata Hue Secure

Crittografia end-to-end
Video HD a 1080P
Si collega alla presa di corrente
Supporto a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2x Telecamera cablata Hue Secure

Pacchetto: 2x Telecamera cablata Hue Secure

End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure

Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure

End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Primo piano della parte anteriore di Philips Hue Secure Flood Light Camera

Hue

Philips Hue Secure Flood Light Camera

Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Luce bianca e colorata
Cavi per l'elettricità di casa
Primo piano della parte anteriore di Videocamera a batteria Secure

Hue

Videocamera a batteria Secure

Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Telecamera cablata Hue Secure + Hue White and Color Ambiance E27 + Hue Bridge

Pacchetto: Telecamera cablata Hue Secure + Hue White and Color Ambiance E27 + Hue Bridge

Instant wireless dimming
Bridge included White and color light
Secure camera with 1080p HD video
Control with the Philips Hue app
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