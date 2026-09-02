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Prezzo

Luci decorative

Dona personalità a ogni stanza con strisce decorative e luci a filo. Trasforma il tuo spazio con luminosità, colori e scene personalizzabili. Crea l'atmosfera perfetta per rilassarti, accogliere amici o vivere la quotidianità.

76 prodotti
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
6000 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci neon da esterni 5 m

Striscia di luci neon da esterni 5 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci OmniGlow 3 m

Striscia di luci OmniGlow 3 m

2700 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci neon da esterni 10 m

Striscia di luci neon da esterni 10 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux 3 m

Striscia di luci Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci OmniGlow 5 m

Striscia di luci OmniGlow 5 m

4500 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci neon da esterni 3 m

Striscia di luci neon da esterni 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 75“

Play gradient lightstrip 75“

Realizzato per TV a partire da 75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
2900 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 5 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 5 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
4800 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux 4 m

Striscia di luci Flux 4 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1600 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 65“

Play gradient lightstrip 65“

Realizzato per TV da 65" a 70"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux 5 m

Striscia di luci Flux 5 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
2000 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci OmniGlow 10 m

Striscia di luci OmniGlow 10 m

4500 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
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Primo piano della parte anteriore di Strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 7 m

Strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 7 m

Striscia lampadine di 7 m
10 lampade Lightguide
Gradiente bianco e a colori
Lampade con luminosità 50 lumen
Primo piano della parte anteriore di Festavia permanent 18m 32pod Bianco

Festavia permanent 18m 32pod Bianco

Striscia lampadine bianca
18 m con 32 luci
Gradiente bianco e a colori
Fino a 50 lm per luce
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Play Gradient Lightstrip per PC

Play Gradient Lightstrip per PC

Realizzato per lo schermo
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Primo piano della parte anteriore di Strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 14 m

Strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 14 m

Striscia lampadine di 14 m
20 lampade Lightguide
Gradiente bianco e a colori
Lampade con luminosità 50 lumen
Primo piano della parte anteriore di Stringa di luci Festavia

Stringa di luci Festavia

Crea un a sfumatura di colori
250 LED colorati connessi
Cavo 20 metri
Per uso in interni ed esterni
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Hue Play Gradient Lightstrip per PC

Hue Play Gradient Lightstrip per PC

Realizzato per monitor da 24" a 27"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede Hue Bridge
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Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 55“

Play gradient lightstrip 55“

Realizzato per TV da 55" a 60"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Primo piano della parte anteriore di Starter kit: striscia LED Hue Flux da 6 m + Hue Bridge Pro

Starter kit: striscia LED Hue Flux da 6 m + Hue Bridge Pro

Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
Sblocca tutte le funzionalità di Hue
Aggiungi più di 150 luci e oltre 50 controlli
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Primo piano della parte anteriore di Lightstrip Hue Solo da 5 metri

Lightstrip Hue Solo da 5 metri

Pieghevole, tagliabile e non estendibile
Mantieni il controllo con la nostra app pluripremiata
LED RGBWW fino a 1.700 lumen
5 metri
Primo piano della parte anteriore di Striscia LED Essential Hue flessibile 10 m UE

Striscia LED Essential Hue flessibile 10 m UE

RGBIC
Colore neon
Si adatta a qualsiasi forma
App e controllo vocale
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