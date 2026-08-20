Hue Play wall-washer
Tecnologia ColorCast
1035 lumen
Altezza x larghezza: 15,7 x 9,1 cm
Nero opaco
Il prezzo attuale è € 209,99
Nuovo
Piantana grande Hue Play
Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box
Il prezzo attuale è € 149,99
Crea il tuo Starter kit
Lampada da terra Signe gradient
Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 339,99
Crea il tuo Starter kit
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Confezione doppia
LED integrato
Bianco
Controllo connesso con Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 149,99
Esclusivo
Lampada per il sonno crepuscolare e il risveglio di colore nero
Tecnologia ColorCast
Sorgente luminosa doppia
Automazione del sonno con un solo tocco
Dimmerazione ultra bassa
Il prezzo attuale è € 284,99
Crea il tuo Starter kit
Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale
Uso in ambienti interni ed esterni
Controllo con Bluetooth
In esclusiva presso Hue Shop
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 169,99
Tubo luminoso Play gradient grande
Realizzato per TV a partire da 60"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 229,99
Lampada da terra Signe gradient
Bianco
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 339,99
Crea il tuo Starter kit
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Confezione doppia
LED integrato
Nero
Controllo connesso con Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 149,99
Nuovo
Piantana compatta Hue Play
Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box
Il prezzo attuale è € 139,99
Nuovo
Lampada tav. Hue Play
Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box
Il prezzo attuale è € 79,99
Crea il tuo Starter kit
Tubo luminoso Play gradient grande
Realizzato per TV a partire da 60"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 229,99
Tubo luminoso Play gradient compatto
Realizzato per TV da 40" a 55"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 209,99
Crea il tuo Starter kit
Luce d'accento portatile Hue Go
LED e batteria integrati
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 99,99
Barra luminosa Hue Play, confezione singola
Pacchetto singolo
LED integrato
Nero
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 84,99
Crea il tuo Starter kit
Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale
Uso in ambienti interni ed esterni
Controllo con Bluetooth
In esclusiva presso Hue Shop
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 169,99
Crea il tuo Starter kit
Lampada da tavolo Bloom
LED integrato
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 99,99
Esclusivo
Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero
Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Il prezzo attuale è € 164,99
Esclusivo
Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Salvia
Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Il prezzo attuale è € 164,99
Esclusivo
Set: Lampadina Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia
Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Il prezzo attuale è € 164,99
Esclusivo
Set: Lampadina Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero
Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Il prezzo attuale è € 164,99
Esclusivo
Set: Lampada Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Salvia
Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Il prezzo attuale è € 164,99
Esclusivo
Set: Lampada Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia
Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Il prezzo attuale è € 164,99
Esclusivo
Set: Lampadina Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero
Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Il prezzo attuale è € 164,99