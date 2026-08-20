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Prezzo

Lampade LED intelligenti

Da tavolo, da terra, da comodino o portatile — ovunque tu abbia bisogno di una lampada, ci pensiamo noi. Le nostre lampade LED smart fondono un design moderno con la potenza dell'ecosistema Hue. Imposta l'atmosfera, sincronizzati con il tuo intrattenimento e controlla tutto dall'app Hue o dal tuo assistente vocale.

62 prodotti
Primo piano della parte anteriore di Hue Play wall-washer

Hue Play wall-washer

Tecnologia ColorCast
1035 lumen
Altezza x larghezza: 15,7 x 9,1 cm
Nero opaco
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Piantana grande Hue Play

Piantana grande Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

Lampada da terra Signe gradient

Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
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Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Confezione doppia
LED integrato
Bianco
Controllo connesso con Hue Bridge*
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Lampada per il sonno crepuscolare e il risveglio di colore nero

Lampada per il sonno crepuscolare e il risveglio di colore nero

Tecnologia ColorCast
Sorgente luminosa doppia
Automazione del sonno con un solo tocco
Dimmerazione ultra bassa
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Primo piano della parte anteriore di Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale

Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale

Uso in ambienti interni ed esterni
Controllo con Bluetooth
In esclusiva presso Hue Shop
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Tubo luminoso Play gradient grande

Tubo luminoso Play gradient grande

Realizzato per TV a partire da 60"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

Lampada da terra Signe gradient

Bianco
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Confezione doppia
LED integrato
Nero
Controllo connesso con Hue Bridge*
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Piantana compatta Hue Play

Piantana compatta Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Lampada tav. Hue Play

Lampada tav. Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box
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Primo piano della parte anteriore di Tubo luminoso Play gradient grande

Tubo luminoso Play gradient grande

Realizzato per TV a partire da 60"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Primo piano della parte anteriore di Tubo luminoso Play gradient compatto

Tubo luminoso Play gradient compatto

Realizzato per TV da 40" a 55"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
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Primo piano della parte anteriore di Luce d'accento portatile Hue Go

Luce d'accento portatile Hue Go

LED e batteria integrati
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa Hue Play, confezione singola

Barra luminosa Hue Play, confezione singola

Pacchetto singolo
LED integrato
Nero
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
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Primo piano della parte anteriore di Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale

Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale

Uso in ambienti interni ed esterni
Controllo con Bluetooth
In esclusiva presso Hue Shop
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
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Primo piano della parte anteriore di Lampada da tavolo Bloom

Lampada da tavolo Bloom

LED integrato
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero

Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero

Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Salvia

Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Salvia

Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Set: Lampadina Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia

Set: Lampadina Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia

Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Set: Lampadina Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero

Set: Lampadina Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero

Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Set: Lampada Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Salvia

Set: Lampada Lightguide Globo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Salvia

Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Set: Lampada Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia

Set: Lampada Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia

Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Set: Lampadina Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero

Set: Lampadina Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero

Include lampadina Lightguide
Include base per lampada stampata in 3D
Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
Realizzata con materiali riciclati
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Guida alle lampade LED intelligenti

Ho bisogno di un hub intelligente per usare lampade LED intelligenti?

Posso raggruppare più lampade LED intelligenti?

Ho bisogno di un dimmer speciale per regolare l’intensità delle lampade LED smart?

Quali sono le migliori lampade LED che combinano tecnologia intelligente ed estetica di design d'interni di alta qualità?

Le lampade LED hanno intensità regolabile?

Quali sono le lampade migliori per una casa moderna?

Quali sono le migliori lampade per un arredamento rustico?

Esistono lampade moderne o di design che possono essere collegate agli altoparlanti?

Posso controllare la mia lampada con il mio smartphone o con comandi vocali?

Quali sono le migliori lampade smart per la luminosità regolabile?

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Vantaggi dei sistemi di illuminazione LED intelligenti

Idee per l'illuminazione della camera da letto

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