Play gradient lightstrip 75“
Realizzato per TV a partire da 75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 259,99
Play gradient lightstrip 65“
Realizzato per TV da 65" a 70"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 229,99
Crea il tuo Starter kit
Play gradient lightstrip 55“
Realizzato per TV da 55" a 60"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 209,99
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