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Retroilluminazioni per TV

Porta il tuo intrattenimento oltre lo schermo con le nostre retroluci TV. Progettati per sincronizzarsi in tempo reale con film, giochi, sport e contenuti in streaming, le strisce luce TV e gli accessori di sincronizzazione creano un'esperienza di visione più immersiva.

3 prodotti
Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 75“

Play gradient lightstrip 75“

Realizzato per TV a partire da 75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 65“

Play gradient lightstrip 65“

Realizzato per TV da 65" a 70"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 55“

Play gradient lightstrip 55“

Realizzato per TV da 55" a 60"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
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Guida alle retroilluminazioni per TV

Come si sincronizzano le retroilluminazioni smart TV con ciò che appare sullo schermo?

Posso controllare le retroilluminazioni della TV con comandi vocali?

Posso personalizzare gli effetti di illuminazione della TV tramite un'app mobile?

Come si fissa una retroilluminazione sulla TV?

Cos'è la retroilluminazione della TV?

Qual è la lunghezza della striscia luce per una TV da 55 pollici?

Le retroilluminazioni Hue sono compatibili con tutte le marche di TV?

Posso controllare la sincronizzazione della retroilluminazione della TV con un'app per smartphone?

Quali sono le migliori strisce LED per la retroilluminazione della TV?

Quali sono le migliori strisce per TV e accessori per il sync?

Scopri di più sulle retroilluminazioni TV e sulle strisce LED per TV

Luce che si sincronizza con la TV

Luci sincronizzate con la TV

Discover how smart lights that sync with the TV transform your home theater. Learn how to sync LED lights to tv for immersive movies, gaming, and reduced eye strain.
Luci LED che cambiano colore

Lampadine che cambiano colore: 5 usi creativi

Descrizione: Scopri tutti i diversi modi in cui è possibile utilizzare al meglio le lampadine LED che cambiano colore: dalla trasformazione della tua esperienza di visione della TV all'impostazione di segnali intelligenti.
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