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Illuminazione smart a LED per interni

Dalla cucina alla camera da letto, dalla lampada al lampadario, la nostra illuminazione smart per interni ti offre il pieno controllo. Regola luminosità e colore, imposta pianificazioni e crea scene personalizzate dall'app Hue o dall'assistente vocale.

216 prodotti
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
6000 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Faretto cilindrico Perifo

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Primo piano della parte anteriore di Faretto cilindrico Perifo

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Primo piano della parte anteriore di Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincronizza le lampade con il contenuto della TV a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz
Con certificazione HDMI 2.1
Crea una sincronizzazione di colori 1:1 con il contenuto sullo schermo
Collega fino a 10 lampade Philips Hue
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)

Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)

Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
Batteria non richiesta
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci OmniGlow 3 m

Striscia di luci OmniGlow 3 m

2700 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
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Primo piano della parte anteriore di Lampadario cilindrico Perifo

Lampadario cilindrico Perifo

5,2 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Corda accorciabile e allungabile
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux 3 m

Striscia di luci Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen
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Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

Lampada da terra Signe gradient

Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci OmniGlow 5 m

Striscia di luci OmniGlow 5 m

4500 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
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Primo piano della parte anteriore di Binario Perifo da 1,5 m

Binario Perifo da 1,5 m

1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
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Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge

Hue Bridge

Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata
Primo piano della parte anteriore di Plafoniera Enrave piccola

Plafoniera Enrave piccola

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Binario Perifo da 1 m

Binario Perifo da 1 m

1 metri
Consente di inserire 5 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso compatto
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Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Confezione doppia
LED integrato
Bianco
Controllo connesso con Hue Bridge*
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa lineare Perifo

Barra luminosa lineare Perifo

29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi
Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 75“

Play gradient lightstrip 75“

Realizzato per TV a partire da 75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
2900 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 2 punti da 100 W

Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 2 punti da 100 W

Progettato per il soffitto
Si collega tra due binari
Si collega all'energia elettrica
Alimenta fino a 100 watt
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Primo piano della parte anteriore di Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale

Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale

Uso in ambienti interni ed esterni
Controllo con Bluetooth
In esclusiva presso Hue Shop
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Tubo luminoso Play gradient grande

Tubo luminoso Play gradient grande

Realizzato per TV a partire da 60"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 5 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 5 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
4800 lumen
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Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti

Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti

Aggiungi luci non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Bridge
Primo piano della parte anteriore di Binario Perifo da 1,5 m

Binario Perifo da 1,5 m

1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
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Guida all’illuminazione smart per interni

Quali sono i vantaggi di Philips Hue rispetto agli altri principali marchi di illuminazione per interni?

Come calcolo quanti lumen servono per l'illuminazione interna?

Posso controllare le luci LED da interno con Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit?

Quali sistemi di illuminazione LED da interno sono migliori per le diverse stanze della casa?

Come appendere le luci di Natale al chiuso?

Quali sono alcune idee creative per luci a corda per interni nella mia casa?

Quali sono le migliori luci da interno per le camere da letto?

Qual è la migliore configurazione di illuminazione interna che favorisce un risveglio naturale e un sonno migliore?

Quali sono le migliori luci LED da interno di design?

Quali sono le ultime tendenze nel design del sistema di illuminazione LED per interni?

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Efficienza energetica dei sistemi di illuminazione LED intelligenti

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