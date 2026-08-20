Illuminazione smart a LED per interni

Crea il tuo Starter kit
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
6000 lumen
Il prezzo attuale è € 269,99
Faretto cilindrico Perifo
5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Il prezzo attuale è € 129,99
Faretto cilindrico Perifo
5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Il prezzo attuale è € 129,99
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Sincronizza le lampade con il contenuto della TV a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz
Con certificazione HDMI 2.1
Crea una sincronizzazione di colori 1:1 con il contenuto sullo schermo
Collega fino a 10 lampade Philips Hue
Il prezzo attuale è € 349,90
Nuovo
Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)
Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
Batteria non richiesta
Il prezzo attuale è € 79,99
Striscia di luci OmniGlow 3 m
2700 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
Il prezzo attuale è € 149,99
Lampadario cilindrico Perifo
5,2 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Corda accorciabile e allungabile
Il prezzo attuale è € 159,99
Crea il tuo Starter kit
Striscia di luci Flux 3 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen
Il prezzo attuale è € 79,99
Crea il tuo Starter kit
Lampada da terra Signe gradient
Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 339,99
Striscia di luci OmniGlow 5 m
4500 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
Il prezzo attuale è € 199,99
Binario Perifo da 1,5 m
1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
Il prezzo attuale è € 94,99
Crea il tuo Starter kit
Hue Bridge
Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata
Il prezzo attuale è € 79,99
Plafoniera Enrave piccola
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 124,99
Binario Perifo da 1 m
1 metri
Consente di inserire 5 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso compatto
Il prezzo attuale è € 74,99
Crea il tuo Starter kit
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Confezione doppia
LED integrato
Bianco
Controllo connesso con Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 149,99
Esclusivo
Barra luminosa lineare Perifo
29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi
Il prezzo attuale è € 199,90
Play gradient lightstrip 75“
Realizzato per TV a partire da 75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 259,99
Crea il tuo Starter kit
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
2900 lumen
Il prezzo attuale è € 109,99
Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 2 punti da 100 W
Progettato per il soffitto
Si collega tra due binari
Si collega all'energia elettrica
Alimenta fino a 100 watt
Il prezzo attuale è € 109,99
Crea il tuo Starter kit
Lampada da tavolo portatile Hue Go edizione speciale
Uso in ambienti interni ed esterni
Controllo con Bluetooth
In esclusiva presso Hue Shop
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 169,99
Tubo luminoso Play gradient grande
Realizzato per TV a partire da 60"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 229,99
Crea il tuo Starter kit
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 5 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
4800 lumen
Il prezzo attuale è € 159,99
Nuovo
Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti
Aggiungi luci non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Bridge
Il prezzo attuale è € 49,99
Binario Perifo da 1,5 m
1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
Il prezzo attuale è € 94,99