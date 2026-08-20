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Prezzo

Luci da sentiero per esterni

Illumina il percorso con le luci da sentiero esterne. Progettate per vialetti, passi carrai, patii e sentieri da giardino, queste luci intelligenti da esterno uniscono un design elegante a prestazioni affidabili e resistenza alle intemperie.

10 prodotti
Primo piano della parte anteriore di Piedistallo Calla per esterni

Piedistallo Calla per esterni

Bassa tensione
Finitura nera opaca
105 x 252 mm
Alimentatore venduto separatamente
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Piedistallo per esterni Tuar

Piedistallo per esterni Tuar

Include lampadina LED E27
Luce bianca calda (2700 K)
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Piedistallo per esterni Nyro

Piedistallo per esterni Nyro

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Lampada a piedistallo Impress (a bassa tensione)

Lampada a piedistallo Impress (a bassa tensione)

Bassa tensione
Finitura nera opaca
400 x 100 mm
Alimentatore venduto separatamente
Primo piano della parte anteriore di Piedistallo per esterni Turaco

Piedistallo per esterni Turaco

Luce bianca e colorata
1100 lumen
App e controllo vocale
Compatibile con Matter
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Piedistallo per esterni Lucca

Piedistallo per esterni Lucca

Luce bianca e colorata
1100 lumen
App e controllo vocale
Compatibile con Matter
Primo piano della parte anteriore di Colonnina per esterni Calla

Colonnina per esterni Calla

Bassa tensione
Acciaio inossidabile
104 x 252 mm
Alimentatore venduto separatamente
Primo piano della parte anteriore di Piedistallo Calla per esterni

Piedistallo Calla per esterni

Bassa tensione
Finitura nera opaca
104 x 402 mm
Alimentatore venduto separatamente
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di PIANTANA PER ESTERNI IMPRESS

PIANTANA PER ESTERNI IMPRESS

Cablata
Finitura nera opaca
400 x 100 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Piantana per esterni Econic

Piantana per esterni Econic

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
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Guida alle luci di percorso

A che distanza dovrei posizionare le luci da sentiero lungo il mio vialetto?

Le luci decorative da sentiero sono sufficientemente resistenti da sopportare condizioni meteorologiche avverse?

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Quali sono le lampade da percorso più eleganti per un patio moderno?

Come scegliere le migliori luci segnapasso per il giardino?

Quali sono le migliori luci da percorso esterne con sensore di movimento?

Esistono soluzioni a basso consumo energetico per l'illuminazione dei percorsi?

Quali sono i vantaggi delle luci da percorso Philips Hue per esterni?

Posso installare le luci da percorso da solo o ho bisogno di assistenza professionale?

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Idee per l'illuminazione per esterni con luci da percorso

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Guida all'illuminazione di sicurezza

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Come utilizzare Hue Motion sensor per lampade connesse

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