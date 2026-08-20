Piedistallo Calla per esterni
Bassa tensione
Finitura nera opaca
105 x 252 mm
Alimentatore venduto separatamente
Il prezzo attuale è € 139,99
Promozione
Piedistallo per esterni Tuar
Include lampadina LED E27
Luce bianca calda (2700 K)
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 64,99, il prezzo originale è € 129,99
Piedistallo per esterni Nyro
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 199,99
Lampada a piedistallo Impress (a bassa tensione)
Bassa tensione
Finitura nera opaca
400 x 100 mm
Alimentatore venduto separatamente
Il prezzo attuale è € 199,99
Piedistallo per esterni Turaco
Luce bianca e colorata
1100 lumen
App e controllo vocale
Compatibile con Matter
Il prezzo attuale è € 149,99
Nuovo
Piedistallo per esterni Lucca
Luce bianca e colorata
1100 lumen
App e controllo vocale
Compatibile con Matter
Il prezzo attuale è € 134,99
Colonnina per esterni Calla
Bassa tensione
Acciaio inossidabile
104 x 252 mm
Alimentatore venduto separatamente
Il prezzo attuale è € 154,99
Piedistallo Calla per esterni
Bassa tensione
Finitura nera opaca
104 x 402 mm
Alimentatore venduto separatamente
Il prezzo attuale è € 179,99
Crea il tuo Starter kit
PIANTANA PER ESTERNI IMPRESS
Cablata
Finitura nera opaca
400 x 100 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 199,99
Piantana per esterni Econic
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 199,99
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