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Prezzo

Apparecchi di illuminazione smart

Completa la tua installazione con apparecchi progettati per ogni ambiente. Dai lampadari e plafoniere alle applique, ogni apparecchio si integra perfettamente con l’app Hue, offrendoti il massimo controllo in tutta la casa.

341 prodotti
Primo piano della parte anteriore di Faretto cilindrico Perifo

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Primo piano della parte anteriore di Faretto cilindrico Perifo

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Primo piano della parte anteriore di plafoniera da soffitto Tento WA LED rotonda da 42,1 cm, bianco

plafoniera da soffitto Tento WA LED rotonda da 42,1 cm, bianco

Un tenue bagliore rivolto verso l'alto
⌀42,1 cm
Fino a 3100 lumen
Profilo sintetico
Primo piano della parte anteriore di Faretto singolo Argenta

Faretto singolo Argenta

Include lampadina LED GU10
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Lampada a parete per interni ed esterni Dymera

Lampada a parete per interni ed esterni Dymera

Luce bianca e colorata
Controlla ogni luce singolarmente
Controllo vocale o mediante app
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Lampadario cilindrico Perifo

Lampadario cilindrico Perifo

5,2 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Corda accorciabile e allungabile
Primo piano della parte anteriore di Binario Perifo da 1,5 m

Binario Perifo da 1,5 m

1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
Primo piano della parte anteriore di Faretto doppio Fugato

Faretto doppio Fugato

Include lampadina LED GU10
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Plafoniera Enrave piccola

Plafoniera Enrave piccola

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Faretto per esterni Lily

Faretto per esterni Lily

LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Pannello rettangolare Aurelle

Pannello rettangolare Aurelle

Distribuzione omogenea della luce
120 x 30 cm
Fino a 3750 lumen
Alluminio bianco opaco
Primo piano della parte anteriore di Pannello rettangolare Aurelle

Pannello rettangolare Aurelle

Distribuzione omogenea della luce
120 x 30 cm
Fino a 3750 lumen
Alluminio bianco opaco
Primo piano della parte anteriore di Binario Perifo da 1 m

Binario Perifo da 1 m

1 metri
Consente di inserire 5 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso compatto
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Proiettore per esterni Discover

Proiettore per esterni Discover

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo connesso con Hue Bridge*
Primo piano della parte anteriore di plafoniera da soffitto Tento WCA LED rotonda da 42,1 cm, bianco

plafoniera da soffitto Tento WCA LED rotonda da 42,1 cm, bianco

Un tenue bagliore rivolto verso l'alto
⌀42,1 cm
Fino a 3100 lumen
Profilo sintetico
Primo piano della parte anteriore di Faretto quadruplo Fugato

Faretto quadruplo Fugato

Include lampadina LED GU10
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa lineare Perifo

Barra luminosa lineare Perifo

29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Luce da incasso sottile da 90 mm in confezione da 3

Luce da incasso sottile da 90 mm in confezione da 3

Luce bianca tunabel e luce colorata
Corrispondenza dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
1.000 lumen
Impermeabile (IP44)
Primo piano della parte anteriore di Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 2 punti da 100 W

Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 2 punti da 100 W

Progettato per il soffitto
Si collega tra due binari
Si collega all'energia elettrica
Alimenta fino a 100 watt
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Faretto per esterni Lily XL

Faretto per esterni Lily XL

LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - prolunga
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Binario Perifo da 1,5 m

Binario Perifo da 1,5 m

1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
Primo piano della parte anteriore di Faretto a incasso Milliskin (confezione da 3)

Faretto a incasso Milliskin (confezione da 3)

Include 3 lampadine GU10
Diametro di incasso​ di 70 mm
Testa regolabile
Fascio stretto​
Primo piano della parte anteriore di Luce da parete Sana

Luce da parete Sana

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Plafoniera Datura grande

Plafoniera Datura grande

Retroilluminazione diffusa
Potente illuminazione frontale
⌀57,4 cm
Fino a 4850 lumen
1-24 di 341

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Come l'illuminazione influisce sull'umore

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