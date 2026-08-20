Faretto cilindrico Perifo
5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Il prezzo attuale è € 129,99
Faretto cilindrico Perifo
5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Il prezzo attuale è € 129,99
plafoniera da soffitto Tento WA LED rotonda da 42,1 cm, bianco
Un tenue bagliore rivolto verso l'alto
⌀42,1 cm
Fino a 3100 lumen
Profilo sintetico
Il prezzo attuale è € 119,99
Faretto singolo Argenta
Include lampadina LED GU10
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 99,90
Lampada a parete per interni ed esterni Dymera
Luce bianca e colorata
Controlla ogni luce singolarmente
Controllo vocale o mediante app
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 229,99
Lampadario cilindrico Perifo
5,2 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Corda accorciabile e allungabile
Il prezzo attuale è € 159,99
Binario Perifo da 1,5 m
1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
Il prezzo attuale è € 94,99
Faretto doppio Fugato
Include lampadina LED GU10
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 189,90
Plafoniera Enrave piccola
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 124,99
Faretto per esterni Lily
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 359,99
Pannello rettangolare Aurelle
Distribuzione omogenea della luce
120 x 30 cm
Fino a 3750 lumen
Alluminio bianco opaco
Il prezzo attuale è € 209,99
Pannello rettangolare Aurelle
Distribuzione omogenea della luce
120 x 30 cm
Fino a 3750 lumen
Alluminio bianco opaco
Il prezzo attuale è € 209,99
Binario Perifo da 1 m
1 metri
Consente di inserire 5 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso compatto
Il prezzo attuale è € 74,99
Crea il tuo Starter kit
Proiettore per esterni Discover
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo connesso con Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 209,99
plafoniera da soffitto Tento WCA LED rotonda da 42,1 cm, bianco
Un tenue bagliore rivolto verso l'alto
⌀42,1 cm
Fino a 3100 lumen
Profilo sintetico
Il prezzo attuale è € 149,99
Faretto quadruplo Fugato
Include lampadina LED GU10
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 299,90
Esclusivo
Barra luminosa lineare Perifo
29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi
Il prezzo attuale è € 199,90
Nuovo
Luce da incasso sottile da 90 mm in confezione da 3
Luce bianca tunabel e luce colorata
Corrispondenza dei colori grazie alla tecnologia Chromasync™
1.000 lumen
Impermeabile (IP44)
Il prezzo attuale è € 249,99
Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 2 punti da 100 W
Progettato per il soffitto
Si collega tra due binari
Si collega all'energia elettrica
Alimenta fino a 100 watt
Il prezzo attuale è € 109,99
Crea il tuo Starter kit
Faretto per esterni Lily XL
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - prolunga
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 169,99
Binario Perifo da 1,5 m
1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
Il prezzo attuale è € 94,99
Faretto a incasso Milliskin (confezione da 3)
Include 3 lampadine GU10
Diametro di incasso di 70 mm
Testa regolabile
Fascio stretto
Il prezzo attuale è € 109,90
Luce da parete Sana
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 209,99
Plafoniera Datura grande
Retroilluminazione diffusa
Potente illuminazione frontale
⌀57,4 cm
Fino a 4850 lumen
Il prezzo attuale è € 399,90