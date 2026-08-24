Nuovo
Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)
Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
Batteria non richiesta
Il prezzo attuale è € 79,99
Tap dial switch
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Il prezzo attuale è € 49,90
Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2
Si installa dietro interruttore esistente
Selezione della scena personalizzata
Controlla le luci Hue con l'interruttore esistente
Hue Bridge necessario
Il prezzo attuale è € 89,99
Crea il tuo Starter kit
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Il prezzo attuale è € 21,90
Crea il tuo Starter kit
Hue Bridge
Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata
Il prezzo attuale è € 79,99
Nuovo
Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti
Aggiungi luci non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Bridge
Il prezzo attuale è € 49,99
Nuovo
Dimmer switch cablato per luci non intelligenti
Aggiungi luci regolabili non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Hue Bridge
Il prezzo attuale è € 59,99
Tap dial switch
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Il prezzo attuale è € 49,90
Esclusivo
Specifiche dell'interruttore Hue Tap:
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Il prezzo attuale è € 49,90
Hue Smart button
Alimentazione a batteria
45 mm
Design opaco
Fissa magneticamente o con supporto
Il prezzo attuale è € 21,90
Crea il tuo Starter kit
Wall Switch Module Philips Hue
Si installa dietro interruttore esistente
Selezione della scena personalizzata
Controlla le luci Hue con l'interruttore esistente
Il prezzo attuale è € 49,99
Nuovo
Interruttore on/off cablato (2 canali) per luci non intelligenti
Aggiungi luci non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Bridge
Il prezzo attuale è € 54,99
Esclusivo
Specifiche dell'interruttore Hue Tap:
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Il prezzo attuale è € 49,90
Nuovo
Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 1)
Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
Batteria non richiesta
Il prezzo attuale è € 44,99
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