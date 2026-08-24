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Prezzo

Interruttori smart

Controlla l'illuminazione smart a modo tuo con gli interruttori intelligenti Philips Hue. Regola la luminosità, attiva le scene e gestisci più luci con comodi controlli wireless pensati per l'uso quotidiano.

14 prodotti
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)

Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)

Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
Batteria non richiesta
Primo piano della parte anteriore di Tap dial switch

Tap dial switch

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Primo piano della parte anteriore di Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2

Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2

Si installa dietro interruttore esistente
Selezione della scena personalizzata
Controlla le luci Hue con l'interruttore esistente
Hue Bridge necessario
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge

Hue Bridge

Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti

Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti

Aggiungi luci non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Bridge
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Dimmer switch cablato per luci non intelligenti

Dimmer switch cablato per luci non intelligenti

Aggiungi luci regolabili non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Hue Bridge
Primo piano della parte anteriore di Tap dial switch

Tap dial switch

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Specifiche dell'interruttore Hue Tap:

Specifiche dell'interruttore Hue Tap:

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Primo piano della parte anteriore di Hue Smart button

Hue Smart button

Alimentazione a batteria
45 mm
Design opaco
Fissa magneticamente o con supporto
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Wall Switch Module Philips Hue

Wall Switch Module Philips Hue

Si installa dietro interruttore esistente
Selezione della scena personalizzata
Controlla le luci Hue con l'interruttore esistente
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Interruttore on/off cablato (2 canali) per luci non intelligenti

Interruttore on/off cablato (2 canali) per luci non intelligenti

Aggiungi luci non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Bridge
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Specifiche dell'interruttore Hue Tap:

Specifiche dell'interruttore Hue Tap:

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 1)

Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 1)

Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
Batteria non richiesta
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Guida agli interruttori intelligenti

Cos'è un interruttore della luce smart e come funziona?

Gli interruttori smart funzionano anche se il Wi-Fi non è disponibile?

Ho bisogno di un hub per la casa connessa per usare un interruttore smart per luci?

Come sostituire un interruttore della luce?

Come installare e collegare un interruttore della luce?

Quali sono i problemi comuni e le soluzioni per gli interruttori smart?

Un interruttore intelligente può rendere smart una lampadina tradizionale?

Posso programmare un Hue dimmer switch Philips per attivare scene di luce diverse in base all'ora del giorno?

Scopri di più sugli interruttori

Efficienza energetica dei sistemi di illuminazione LED intelligenti

Come installare un Philips Hue Dimmer Switch

Utilizza la nostra guida passo passo per installare un interruttore Hue Dimmer e rendere operativo il tuo interruttore intelligente nel tuo sistema di illuminazione intelligente.
Luci LED che cambiano colore

Idee eleganti per l'illuminazione del soggiorno

Discover living room lighting ideas with Philips Hue—table lamps, ceiling lights, pendants, smart ambient setups to transform your space.
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