Sinc. schermo Philips Hue Play
Informazioni su Sinc. schermo Philips Hue Play
Non limitarti a guardare la TV: vivila! La sincronizzazione schermo Hue è una soluzione plug-and-play progettata per introdurti nel mondo dell'intrattenimento Hue. Si collega semplicemente alla tua TV e sincronizza i contenuti su schermo con le luci Hue in tempo reale, trasformando ogni istante in uno spettacolo coordinato di luci e colori. Sincronizza i tuoi film, serie ed eventi sportivi preferiti, che tu li guardi in streaming sulle tue app native preferite o sulla TV tradizionale. L'obiettivo fisheye acquisisce l'intero schermo. L'avanzato algoritmo di sincronizzazione analizza ogni colore per offrire una sincronizzazione delle luci ottimizzata; le luci Hue riflettono l'azione, anche se le condizioni di illuminazione nella stanza cambiano. Configura la tua area di intrattenimento nell'app Hue, sincronizza facilmente le luci con la sincronizzazione schermo Hue Play e personalizza l'esperienza per adattarla a ciò che guardi.
- Semplice soluzione plug-and-play
- Sincronizza qualsiasi contenuto tramite l'app Hue
- Acquisizione a schermo intero con obiettivo fisheye
- Algoritmo avanzato di abbinamento dei colori
- Integrazione perfetta con la configurazione Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103173126
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
- Materiale
- Plastica
Durata
- Durata nominale
- 87.600
- Intervallo temperatura ambiente
- Da 0 a +40 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Batterie incluse
- No
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103173126
- Peso netto
- 0,28 kg
- Peso lordo
- 0,5 kg
- Altezza
- 190 mm
- Lunghezza
- 100 mm
- Larghezza
- 147 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004440202
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0
- Consumo energetico
- 1,5
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 2.000
- Altezza complessiva
- 68,2 mm
- Lunghezza complessiva
- 180,4 mm
- Larghezza complessiva
- 139,6 mm
- Intervallo di altezze del prodotto
- 45.5 mm to 68.2 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tensione di rete
- 100-240 V
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- Non applicabile
- Opzioni di montaggio
- TV
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- HDMI
- No
- Risoluzione video
- no video output
- Formati video
- no video output
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Non applicabile
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio