Non limitarti a guardare la TV: vivila! La sincronizzazione schermo Hue è una soluzione plug-and-play progettata per introdurti nel mondo dell'intrattenimento Hue. Si collega semplicemente alla tua TV e sincronizza i contenuti su schermo con le luci Hue in tempo reale, trasformando ogni istante in uno spettacolo coordinato di luci e colori. Sincronizza i tuoi film, serie ed eventi sportivi preferiti, che tu li guardi in streaming sulle tue app native preferite o sulla TV tradizionale. L'obiettivo fisheye acquisisce l'intero schermo. L'avanzato algoritmo di sincronizzazione analizza ogni colore per offrire una sincronizzazione delle luci ottimizzata; le luci Hue riflettono l'azione, anche se le condizioni di illuminazione nella stanza cambiano. Configura la tua area di intrattenimento nell'app Hue, sincronizza facilmente le luci con la sincronizzazione schermo Hue Play e personalizza l'esperienza per adattarla a ciò che guardi.

Semplice soluzione plug-and-play

Sincronizza qualsiasi contenuto tramite l'app Hue

Acquisizione a schermo intero con obiettivo fisheye

Algoritmo avanzato di abbinamento dei colori

Integrazione perfetta con la configurazione Hue