Benvenuto in un'imperdibile esperienza di luci e suoni offerta da due aziende che sono sinonimo di innovazione per la tecnologia per la casa connessa.
Una visione condivisa per il presente e l'impegno a innovare insieme per il futuro.
Philips Hue e Sonos
La sinergia di luce e suono
Benvenuto in un'imperdibile esperienza di luci e suoni offerta da due aziende che sono sinonimo di innovazione per la tecnologia per la casa connessa.
Rendi ogni giorno speciale
Goditi una casa in cui le luci intelligenti Hue e gli altoparlanti Sonos lavorano in perfetta armonia per rendere la vita domestica più semplice, più piacevole e più stimolante!
Controlla gli speaker Sonos con gli interruttori Hue
In arrivo nell'autunno 2026
Controlla la musica e l'audio sui tuoi speaker Sonos con Hue Tap Dial o qualsiasi interruttore o pulsante Hue compatibile. Riproduci, metti in pausa, salta le tracce, seleziona le stazioni radio e regola il volume da qualsiasi punto della tua casa.
Usufruisci di un controllo semplice e affidabile degli speaker, anche quando la tua connessione Internet non funziona.
È richiesto Bridge o Bridge Pro.
Svegliati con luce e suono
Inizia la giornata alla perfezione, ogni giorno, con un'automazione per il risveglio che fonde il suono nitido e chiaro di Sonos con la bellissima luce coinvolgente di Hue.
È richiesto Bridge o Bridge Pro.
* Il controllo vocale attualmente è disponibile solo in inglese e in francese.
Controllo vocale Sonos
Basta dare un semplice comando al tuo dispositivo Sonos per accendere e spegnere le luci, aumentarne o diminuirne la luminosità, cambiarne il colore o selezionare uno scenario luminoso.
È richiesto Bridge o Bridge Pro.
Ottieni Sonos
Esplora la gamma di altoparlanti e sistemi audio Sonos da sincronizzare con le tue luci intelligenti Hue.
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