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Philips Hue e Sonos

La sinergia di luce e suono

Benvenuto in un'imperdibile esperienza di luci e suoni offerta da due aziende che sono sinonimo di innovazione per la tecnologia per la casa connessa.
Una visione condivisa per il presente e l'impegno a innovare insieme per il futuro.

Un uomo balla al ritmo della musica nella sua stanza utilizzando le lampade Philips Hue e l'altoparlante connesso Sonos

Vivere multisensoriale

Rendi ogni giorno speciale

Goditi una casa in cui le luci intelligenti Hue e gli altoparlanti Sonos lavorano in perfetta armonia per rendere la vita domestica più semplice, più piacevole e più stimolante!

Un altoparlante connesso Sonos su un comodino sincronizzato con le lampade Philips Hue

Controlla gli speaker Sonos con gli interruttori Hue

In arrivo nell'autunno 2026

Controlla la musica e l'audio sui tuoi speaker Sonos con Hue Tap Dial o qualsiasi interruttore o pulsante Hue compatibile. Riproduci, metti in pausa, salta le tracce, seleziona le stazioni radio e regola il volume da qualsiasi punto della tua casa. 

Usufruisci di un controllo semplice e affidabile degli speaker, anche quando la tua connessione Internet non funziona.

È richiesto Bridge o Bridge Pro.

Acquista Tap Dial Switch
Un altoparlante connesso Sonos su un comodino sincronizzato con le lampade Philips Hue

Svegliati con luce e suono

Inizia la giornata alla perfezione, ogni giorno, con un'automazione per il risveglio che fonde il suono nitido e chiaro di Sonos con la bellissima luce coinvolgente di Hue. 

È richiesto Bridge o Bridge Pro.

* Il controllo vocale attualmente è disponibile solo in inglese e in francese.

Acquista Hue Bridge Pro
Un altoparlante connesso Sonos su un comodino sincronizzato con le lampade Philips Hue

Controllo vocale Sonos

Basta dare un semplice comando al tuo dispositivo Sonos per accendere e spegnere le luci, aumentarne o diminuirne la luminosità, cambiarne il colore o selezionare uno scenario luminoso.

È richiesto Bridge o Bridge Pro.

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Ottieni Sonos

Esplora la gamma di altoparlanti e sistemi audio Sonos da sincronizzare con le tue luci intelligenti Hue.

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Una selezione di lampadine Philips Hue e accessori, inclusi pulsanti intelligenti e un bridge Hue

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