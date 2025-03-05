Sentiti più al sicuro a casa con le serrature connesse Yale e Philips Hue.
Philips Hue e Yale
Porta chiusa, luci spente
Philips Hue e le serrature connesse Yale collaborano per consentirti di entrare a casa senza chiavi e di controllare le luci mentre entri e esci.
Lascia che le luci e la serratura collaborino
Fai in modo che le luci si spengano quando la porta si chiude o che si accendano quando arrivi a casa. Puoi persino condividere l'accesso alle serrature Yale con amici e familiari fidati in modo che ricevano il tuo stesso caloroso benvenuto!
Acquista le serrature connesse Yale
Sfoglia la collezione di serrature connesse Yale per trovare quella più adatta alla tua casa connessa.
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