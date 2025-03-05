Philips Hue e Yale

Sentiti più al sicuro a casa con le serrature connesse Yale e Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Sentiti più sicuro con le serrature e la luce connesse

Porta chiusa, luci spente

Philips Hue e le serrature connesse Yale collaborano per consentirti di entrare a casa senza chiavi e di controllare le luci mentre entri e esci. 

Uomo che indossa il cappotto nel corridoio di casa

Lascia che le luci e la serratura collaborino

Fai in modo che le luci si spengano quando la porta si chiude o che si accendano quando arrivi a casa. Puoi persino condividere l'accesso alle serrature Yale con amici e familiari fidati in modo che ricevano il tuo stesso caloroso benvenuto!

Primo piano della serratura connessa Yale

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