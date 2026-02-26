Kit di risigillatura per esterni OmniGlow
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Informazioni su Kit di risigillatura per esterni OmniGlow
Kit di risigillatura per esterni per personalizzare la tua striscia LED OmniGlow per esterni e adattarla perfettamente al tuo spazio. Dopo aver tagliato la striscia alla lunghezza desiderata, usa il sigillante, il tappo terminale e l'attacco terminale inclusi per risigillare la luce in sicurezza e proteggerla dagli agenti atmosferici. Progettato specificamente per le strisce LED OmniGlow per esterni, questo kit garantisce una finitura pulita e professionale, preservando prestazioni affidabili per uso esterno.
- Taglio su misura
- Protegge dalle intemperie
- Include sigillante, tappo e attacco
- Finitura aspetto professionale
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103208071
Aspetto e finitura
- Materiale
- Silicone
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103208071
- Peso netto
- 0,02 kg
- Peso lordo
- 0,03 kg
- Altezza
- 36 mm
- Lunghezza
- 36 mm
- Larghezza
- 72 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004424001
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 5 mm
- Lunghezza complessiva
- 12 mm
- Larghezza complessiva
- 12 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio