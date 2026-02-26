Kit di risigillatura per esterni OmniGlow

Primo piano della parte anteriore di Accessorio Kit di risigillatura per esterni OmniGlow
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Informazioni su Kit di risigillatura per esterni OmniGlow

Kit di risigillatura per esterni per personalizzare la tua striscia LED OmniGlow per esterni e adattarla perfettamente al tuo spazio. Dopo aver tagliato la striscia alla lunghezza desiderata, usa il sigillante, il tappo terminale e l'attacco terminale inclusi per risigillare la luce in sicurezza e proteggerla dagli agenti atmosferici. Progettato specificamente per le strisce LED OmniGlow per esterni, questo kit garantisce una finitura pulita e professionale, preservando prestazioni affidabili per uso esterno.

  • Taglio su misura
  • Protegge dalle intemperie
  • Include sigillante, tappo e attacco
  • Finitura aspetto professionale
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay