Modulo applique Philips Hue
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Informazioni su Modulo applique Philips Hue
Porta i tuoi pannelli murali Nanoleaf triangolari, minitriangolari ed esagonali nell’ecosistema Hue. Il modulo applique Philips Hue ti permette di controllare e personalizzare i pannelli Nanoleaf insieme alle luci Hue, portando l’esperienza Hue sui tuoi pannelli murali per un’esperienza espressiva in tutta la stanza, perfetta per ogni stato d’animo. Includi i pannelli Nanoleaf in scene di luce, automazioni e programmi per configurare un'illuminazione intelligente unificata. Per iniziare basta agganciare il modulo applique a uno dei tuoi pannelli. Se usi già Hue con pannelli Nanoleaf a casa, questo è il modo più semplice per integrarli nel tuo ecosistema Hue.
- App Hue e controllo vocale
- Controllo tramite app Hue: fino a 100 pannelli
- Includi Nanoleaf nelle scene di luce
- Crea un'esperienza che coinvolge l'intera stanza
- Per i triangoli e gli esagoni Nanoleaf
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103170132
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Plastica
Durata
- Intervallo temperatura ambiente
- Da 0 a +40 °C
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Batterie incluse
- No
- Portatile
- No
Varie
- Appositamente progettata per
- Sala per l'intrattenimento, Soggiorno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103170132
- Peso netto
- 0,02 kg
- Peso lordo
- 0,03 kg
- Altezza
- 108 mm
- Lunghezza
- 36 mm
- Larghezza
- 72 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004440101
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 10 mm
- Lunghezza complessiva
- 78,7 mm
- Larghezza complessiva
- 38 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tensione di rete
- 110-240 V
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Parete
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Interruttore
- Pulsanti configurabili
- 1
- N. massimo luci per interruttore
- Non applicabile
- Durata minima della batteria
- 0
Sistema operativo supportato
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio