Porta i tuoi pannelli murali Nanoleaf triangolari, minitriangolari ed esagonali nell’ecosistema Hue. Il modulo applique Philips Hue ti permette di controllare e personalizzare i pannelli Nanoleaf insieme alle luci Hue, portando l’esperienza Hue sui tuoi pannelli murali per un’esperienza espressiva in tutta la stanza, perfetta per ogni stato d’animo. Includi i pannelli Nanoleaf in scene di luce, automazioni e programmi per configurare un'illuminazione intelligente unificata. Per iniziare basta agganciare il modulo applique a uno dei tuoi pannelli. Se usi già Hue con pannelli Nanoleaf a casa, questo è il modo più semplice per integrarli nel tuo ecosistema Hue.

App Hue e controllo vocale

Controllo tramite app Hue: fino a 100 pannelli

Includi Nanoleaf nelle scene di luce

Crea un'esperienza che coinvolge l'intera stanza

Per i triangoli e gli esagoni Nanoleaf