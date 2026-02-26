Applique rettangolare Philips Hue Scenova

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Informazioni su Applique rettangolare Philips Hue Scenova

Porta l'atmosfera di Hue all'esterno! Perfetto per il tuo patio, terrazzo, giardino posteriore o porta d'ingresso, questo applique per esterni offre luce omnidirezionale decorativa con colore tunable o toni bianchi da caldi a freddi. Personalizza ogni momento dal tramonto all'alba: crea l'atmosfera per una cena all'aperto o per rilassarti sotto le stelle. Ottieni maggiore tranquillità quando cala la notte: imposta una pura luce bianca brillante per vedere chi è là o per trovare la strada. Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra più luci Hue per un'atmosfera uniforme. Il diffusore a doppio strato offre luce morbida e uniforme rendendo fluidi i punti LED intensi e riducendo il riflesso, aggiungendo resistenza ai raggi UV per evitare l'ingiallimento nel tempo. Installa questa luce resistente alle intemperie e con grado di protezione IP44 su pareti o soffitti intorno alla tua casa per ottenere la luce esattamente dove ti serve. Usufruisci di un controllo senza sforzo: anche quando sei lontano da casa grazie a opzioni di personalizzazione e automazioni con l'app Hue e assistenti vocali.

  • Luce bianca tunabel e luce colorata
  • Resistente agli agenti atmosferici (IP44)
  • Rivestimento antimacchia PowerShield
  • Installazione a parete o soffitto
  • App e controllo vocale
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay