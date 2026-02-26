Applique rettangolare Philips Hue Scenova
Informazioni su Applique rettangolare Philips Hue Scenova
Porta l'atmosfera di Hue all'esterno! Perfetto per il tuo patio, terrazzo, giardino posteriore o porta d'ingresso, questo applique per esterni offre luce omnidirezionale decorativa con colore tunable o toni bianchi da caldi a freddi. Personalizza ogni momento dal tramonto all'alba: crea l'atmosfera per una cena all'aperto o per rilassarti sotto le stelle. Ottieni maggiore tranquillità quando cala la notte: imposta una pura luce bianca brillante per vedere chi è là o per trovare la strada. Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra più luci Hue per un'atmosfera uniforme. Il diffusore a doppio strato offre luce morbida e uniforme rendendo fluidi i punti LED intensi e riducendo il riflesso, aggiungendo resistenza ai raggi UV per evitare l'ingiallimento nel tempo. Installa questa luce resistente alle intemperie e con grado di protezione IP44 su pareti o soffitti intorno alla tua casa per ottenere la luce esattamente dove ti serve. Usufruisci di un controllo senza sforzo: anche quando sei lontano da casa grazie a opzioni di personalizzazione e automazioni con l'app Hue e assistenti vocali.
- Luce bianca tunabel e luce colorata
- Resistente agli agenti atmosferici (IP44)
- Rivestimento antimacchia PowerShield
- Installazione a parete o soffitto
- App e controllo vocale
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103165442
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- No
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
- Materiale
- Plastica
Durata
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -25 a +45 °C
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
- Portatile
- No
- Tipo di spinotto
- Nessuna spina
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- -
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 134
Varie
- Appositamente progettata per
- Balcone, Giardino, Esterno, Patio
- Style
- Moderno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103165442
- Peso netto
- 0,76 kg
- Peso lordo
- 0,98 kg
- Altezza
- 215 mm
- Lunghezza
- 120 mm
- Larghezza
- 155 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004444201
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Consumo energetico
- 7,2
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 7,2
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 86 mm
- Lunghezza complessiva
- 180 mm
- Larghezza complessiva
- 122 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 775
- Tecnologia lampadina
- Non applicabile
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Completo di lampada wattaggio
- NA
- Codice IP
- IP44 (IP20 PSU)
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 730
- Numero di sorgenti luminose
- 1
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Wet location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Opzioni di montaggio
- Soffitto, Parete
Lampadina
- Dimensioni
- rectangular
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio