Faretto da parete Philips Hue Muscari
Informazioni su Faretto da parete Philips Hue Muscari
Porta l'atmosfera di Hue all'esterno! Perfetto per il tuo patio, terrazzo, giardino posteriore o porta d'ingresso, questo faretto per esterni offre un fascio mirato di colore decorativo o luce bianca tunable da calda a fredda. Personalizza ogni momento dal tramonto all'alba: dalle cene all'aperto al relax sotto le stelle. Al calar della notte, passa a una luce bianca brillante per maggior tranquillità, per vedere chi è la o per trovare la strada. Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra più luci Hue per un aspetto uniforme. Apparecchio durevole, resistente alle intemperie e con protezione IP44 con rivestimento PowerShield per evitare le macchie nel tempo. Il suo delicato design si adatta perfettamente a qualsiasi parete intorno agli esterni della tua casa, offrendo luce esattamente dove ne hai bisogno. Usufruisci di un controllo senza sforzo: anche quando sei lontano da casa grazie a opzioni di personalizzazione e automazioni con l'app Hue e assistenti vocali.
- Luce bianca tunabel e luce colorata
- Resistente agli agenti atmosferici (IP44)
- Rivestimento antimacchia PowerShield
- Installazione parete
- App e controllo vocale
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103165589
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
- Materiale
- Alluminio
Durata
- Durata nominale
- 25.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -25 a +45 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- No
- Portatile
- No
- Tipo di spinotto
- Nessuna spina
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 40
- Indice di resa cromatica (CRI)
- -
- Temperatura del colore
- 2000-6500 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 95
Varie
- Appositamente progettata per
- Balcone, Giardino, Esterno, Patio
- Style
- Moderno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103165589
- Peso netto
- 0,49 kg
- Peso lordo
- 0,63 kg
- Altezza
- 130 mm
- Lunghezza
- 105 mm
- Larghezza
- 135 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004444401
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Consumo energetico
- 4,2
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 4,2
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 90 mm
- Lunghezza complessiva
- 113 mm
- Larghezza complessiva
- 120 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 400
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Completo di lampada wattaggio
- 4.2
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva
- 5
- Codice IP
- IP44
- Classe di protezione
- Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di sorgenti luminose
- 1
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Wet location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Opzioni di montaggio
- Parete
Lampadina
- Dimensioni
- tube
- Tensione in ingresso
- 220V-240V
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Non applicabile
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio