Faretto da parete Philips Hue Struana

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Informazioni su Faretto da parete Philips Hue Struana

Porta l'atmosfera di Hue all'esterno! Perfetto per il tuo patio, terrazzo, giardino posteriore o porta d'ingresso, questo faretto per esterni offre un fascio mirato di colore decorativo o luce bianca tunable da calda a fredda. Personalizza ogni momento dal tramonto all'alba: dalle cene all'aperto al relax sotto le stelle. Al calar della notte, passa a una luce bianca brillante per maggior tranquillità, per vedere chi è la o per trovare la strada. Chromasync garantisce una corrispondenza cromatica precisa tra più luci Hue per un aspetto uniforme. Apparecchio durevole, resistente alle intemperie e con protezione IP44 con rivestimento PowerShield per evitare le macchie nel tempo. Il suo delicato design si adatta perfettamente a qualsiasi parete intorno agli esterni della tua casa, offrendo luce esattamente dove ne hai bisogno. Usufruisci di un controllo senza sforzo: anche quando sei lontano da casa grazie a opzioni di personalizzazione e automazioni con l'app Hue e assistenti vocali.

  • Luce bianca tunabel e luce colorata
  • Resistente agli agenti atmosferici (IP44)
  • Rivestimento antimacchia PowerShield
  • Installazione parete
  • App e controllo vocale
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay