Avvolgi il tuo giardino in una rete di luci magiche! Realizzate per l’uso esterno, le luci a rete Festavia danno vita a ogni momento con un’illuminazione decorativa e festosa. Non perderti sfumature vivaci di vari colori o una luce bianca da calda a fredda: perfette per ogni stagione, celebrazione o stato d'animo. Stendi le luci a rete Festavia su cespugli, recinzioni o ringhiere di terrazzi per dare vita a ogni spazio. Con il grado di protezione IP54 di resistenza a intemperie puoi lasciarle sempre installate. Sblocca ancora più magia usando Festavia con un Hue Bridge! Personalizza ogni momento con effetti dinamici: da stelle scintillanti a fiamme danzanti o un delicato sfarfallio come una candela. Per un'esperienza veramente coinvolgente, sincronizza luci e musica e osserva come danzano, si attenuano e cambiano colore a ogni ritmo. Perfettamente integrata nell'ecosistema Hue, Festavia brilla in armonia con le tue luci per esterni Hue e comprende un controllo e una personalizzazione in tutta semplicità tramite l'app Hue e gli assistenti vocali.

1 x 3,5 m con 250 LED

Gradient bianchi e a colori

Sincronizzazione musicale ed effetti dinamici

Cavo nero

Uso esterno