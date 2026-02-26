Avvolgi la tua casa in una tenda di luce magica! Progettate per interni ed esterni, le luci a tenda Festavia danno vita a ogni momento con un'illuminazione decorativa e festosa. Non perderti vivaci sfumature multicolore o una luce bianca da calda a fredda lungo ogni string: perfette per ogni stagione, festa o atmosfera. Appendile davanti alle finestre, alle pareti o sopra i letti. Usale tutto l'anno all'aperto grazie al grado di protezione IP54 resistente a intemperie. Decora facciate, patii e terrazzi con lo splendido bagliore delle luci a tenda e personalizza ogni momento con effetti dinamici quando usi Festavia con un Hue Bridge. Scegli tra stelle scintillanti, fiamme danzanti o un delicato sfarfallio come una candela. Per un'esperienza veramente coinvolgente, sincronizza luci e musica e osserva come danzano, si attenuano e cambiano colore a ogni ritmo. Perfettamente integrata nell'ecosistema Hue, Festavia brilla in armonia con le tue luci interne ed esterne, con un controllo e una personalizzazione in tutta semplicità tramite l'app Hue e gli assistenti vocali.

1,35 x 2 m con 250 LED

Gradient bianchi e a colori

Sincronizzazione musicale ed effetti dinamici

Cavo trasparente

Per uso in interni ed esterni