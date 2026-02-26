Luci a tenda Festavia – 1,35 x 2 m, 250 LED
Informazioni su Luci a tenda Festavia – 1,35 x 2 m, 250 LED
Avvolgi la tua casa in una tenda di luce magica! Progettate per interni ed esterni, le luci a tenda Festavia danno vita a ogni momento con un'illuminazione decorativa e festosa. Non perderti vivaci sfumature multicolore o una luce bianca da calda a fredda lungo ogni string: perfette per ogni stagione, festa o atmosfera. Appendile davanti alle finestre, alle pareti o sopra i letti. Usale tutto l'anno all'aperto grazie al grado di protezione IP54 resistente a intemperie. Decora facciate, patii e terrazzi con lo splendido bagliore delle luci a tenda e personalizza ogni momento con effetti dinamici quando usi Festavia con un Hue Bridge. Scegli tra stelle scintillanti, fiamme danzanti o un delicato sfarfallio come una candela. Per un'esperienza veramente coinvolgente, sincronizza luci e musica e osserva come danzano, si attenuano e cambiano colore a ogni ritmo. Perfettamente integrata nell'ecosistema Hue, Festavia brilla in armonia con le tue luci interne ed esterne, con un controllo e una personalizzazione in tutta semplicità tramite l'app Hue e gli assistenti vocali.
- 1,35 x 2 m con 250 LED
- Gradient bianchi e a colori
- Sincronizzazione musicale ed effetti dinamici
- Cavo trasparente
- Per uso in interni ed esterni
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103179890
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Trasparente
- Materiale
- PC, PVC
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 15.000
- Durata nominale
- 15.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -20 a +45 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- -
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 12
Strisce luminose/Lightstrip
- Estensibilità
- Sì
- Tensione in ingresso
- 24V
- Lunghezza
- 1.350 mm
Varie
- Appositamente progettata per
- Balcone, Camera da letto, Giardino, Esterno, Patio
- Style
- Senza tempo
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103179890
- Peso netto
- 1,02 kg
- Peso lordo
- 1,3 kg
- Altezza
- 156 mm
- Lunghezza
- 114 mm
- Larghezza
- 226 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004456601
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Consumo energetico
- 13,9
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 0,016
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 5.850
- Altezza complessiva
- 2.000 mm
- Lunghezza complessiva
- 5.850 mm
- Lunghezza cavo al primo LED
- 4.500 mm
- Lunghezza strisce lampadine
- 1.350 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 200
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Luce con Gradient colorato (RGBIC)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP54 (IP44 PSU)
- Classe di protezione
- Classe II e III - Combinazione di doppio isolamento e SELV
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 150
- Distanza tra i LED (pollici)
- 150 mm
- Rilevamento della radiofrequenza
- Non applicabile
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- No
- Opzioni di montaggio
- Parete, Finestra
Lampadina
- Dimensioni
- Curtain
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Non applicabile
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio