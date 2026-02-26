Lascia che una cascata di luce dall'alto trasformi il tuo spazio con colori brillanti. Progettate per uso esterno, le luci Festavia a ghiacciolo pendono in una fila di delicati fili verticali, ideali per adornare tetti, facciate, recinzioni o terrazzi. Le luci a ghiacciolo sono perfette per la stagione festiva invernale, celebrazioni durante tutto l’anno o decorazioni quotidiane. Con il grado di protezione IP54 di resistenza a intemperie puoi lasciarle sempre installate. Ogni filo brilla con una vivace sfumatura di più colori o di luce bianca da calda a fredda, permettendoti di personalizzare i tuoi spazi per ogni occasione. Sblocca ancora più magia usando Festavia con un Hue Bridge! Crea atmosfere memorabili con effetti dinamici: da stelle scintillanti a fiamme danzanti. Per un'esperienza veramente coinvolgente, sincronizza luci e musica e osserva come danzano, si attenuano e cambiano colore a ogni ritmo. Integrata perfettamente nell'ecosistema Hue, Festavia brilla in armonia con le tue luci esterne Hue, con un controllo e una personalizzazione in tutta semplicità tramite l'app Hue e gli assistenti vocali.

8,5 m con 250 LED

Gradient bianchi e a colori

Sincronizzazione musicale ed effetti dinamici

Cavo trasparente

Uso esterno