Luci Festavia a ghiacciolo – 8,5 m, 250 LED
Informazioni su Luci Festavia a ghiacciolo – 8,5 m, 250 LED
Lascia che una cascata di luce dall'alto trasformi il tuo spazio con colori brillanti. Progettate per uso esterno, le luci Festavia a ghiacciolo pendono in una fila di delicati fili verticali, ideali per adornare tetti, facciate, recinzioni o terrazzi. Le luci a ghiacciolo sono perfette per la stagione festiva invernale, celebrazioni durante tutto l’anno o decorazioni quotidiane. Con il grado di protezione IP54 di resistenza a intemperie puoi lasciarle sempre installate. Ogni filo brilla con una vivace sfumatura di più colori o di luce bianca da calda a fredda, permettendoti di personalizzare i tuoi spazi per ogni occasione. Sblocca ancora più magia usando Festavia con un Hue Bridge! Crea atmosfere memorabili con effetti dinamici: da stelle scintillanti a fiamme danzanti. Per un'esperienza veramente coinvolgente, sincronizza luci e musica e osserva come danzano, si attenuano e cambiano colore a ogni ritmo. Integrata perfettamente nell'ecosistema Hue, Festavia brilla in armonia con le tue luci esterne Hue, con un controllo e una personalizzazione in tutta semplicità tramite l'app Hue e gli assistenti vocali.
- 8,5 m con 250 LED
- Gradient bianchi e a colori
- Sincronizzazione musicale ed effetti dinamici
- Cavo trasparente
- Uso esterno
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103179999
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Trasparente
- Materiale
- PC, PVC
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 15.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -20 a +45 °C
- Durata nominale
- 15.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- -
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 12
Strisce luminose/Lightstrip
- Estensibilità
- Sì
- Tensione in ingresso
- 24V
- Lunghezza
- 8.850 mm
Varie
- Appositamente progettata per
- Balcone, Esterno, Patio
- Style
- Senza tempo
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103179999
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,6 kg
- Altezza
- 156 mm
- Lunghezza
- 114 mm
- Larghezza
- 328 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004456801
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Consumo energetico
- 14,6
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 0,016
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 13.350
- Altezza complessiva
- 500 mm
- Lunghezza complessiva
- 13.350 mm
- Lunghezza cavo al primo LED
- 4.500 mm
- Lunghezza strisce lampadine
- 8.850 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 200
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Luce con Gradient colorato (RGBIC)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP54 (IP44 PSU)
- Classe di protezione
- Classe II e III - Combinazione di doppio isolamento e SELV
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 150
- Distanza tra i LED (pollici)
- 150 mm
- Rilevamento della radiofrequenza
- Non applicabile
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- No
- Opzioni di montaggio
- Ringhiere, Parete
Lampadina
- Dimensioni
- Icicles
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Non applicabile
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio