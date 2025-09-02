Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue Alimentazione da 100 W per esterni

Alimentazione da 100 W per esterni

Riempi tutto il tuo spazio esterno di luce connessa utilizzando questo alimentatore da esterni che ti consente di aggiungere fino a 100 W di luci diverse (ognuna con una lunghezza massima di 30 metri) a qualsiasi luce Philips Hue da esterni a bassa tensione, sommando il wattaggio di ogni attrezzatura fino a raggiungere la soglia massima di 100 W dell'alimentatore.

  • Cavo di estensione
  • Illuminazione fino a 100 W
  • Nero
Facile da installare ed estendere

Facile da installare ed estendere

Illumina i sentieri bui o crea un'atmosfera unica sul patio. Puoi farlo da solo, usando faretti o paletti Hue. I prodotti sono a bassa tensione, sicuri da usare e facili da installare. Non c'è più nulla di difficile nel creare un'illuminazione all'aperto: goditela e personalizzala come preferisci.

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Sintetico

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

