* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Alimentazione da 100 W per esterni
Riempi tutto il tuo spazio esterno di luce connessa utilizzando questo alimentatore da esterni che ti consente di aggiungere fino a 100 W di luci diverse (ognuna con una lunghezza massima di 30 metri) a qualsiasi luce Philips Hue da esterni a bassa tensione, sommando il wattaggio di ogni attrezzatura fino a raggiungere la soglia massima di 100 W dell'alimentatore.
Prodotti in primo piano
- Cavo di estensione
- Illuminazione fino a 100 W
- Nero
Prodotti di tendenza
Hue White and Color Ambiance
Piedistallo Calla per esterni
€ 129,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily
€ 109,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada a parete da esterno Impress
€ 149,99
Hue White and Color Ambiance
PIANTANA PER ESTERNI IMPRESS
€ 189,99
Hue
Cavo di estensione per esterni 5 m
€ 19,90
Hue White and Color Ambiance
Lampada da parete da esterni Econic
€ 189,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily
€ 349,99
Hue White and Color Ambiance
Proiettore per esterni Discover
€ 199,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip da esterni 5 metri
€ 239,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip da esterni 2 metri
€ 139,99
Hue
Cavo di estensione per esterni 2,5 m
€ 24,90
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily XL
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da esterno lineare Amarant
€ 189,99
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue
Alimentazione da 40 W per esterni
€ 49,90
Facile da installare ed estendere
Illumina i sentieri bui o crea un'atmosfera unica sul patio. Puoi farlo da solo, usando faretti o paletti Hue. I prodotti sono a bassa tensione, sicuri da usare e facili da installare. Non c'è più nulla di difficile nel creare un'illuminazione all'aperto: goditela e personalizzala come preferisci.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico