Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Primo piano della parte anteriore di Hue Philips Hue Play HDMI sync box 4K
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Informazioni su Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Scopri il mondo dell'intrattenimento Hue sulla tua TV con Hue HDMI sync box 4K. Non perderti film, serie e videogiochi che prendono vita con un'esperienza di luce che abbina i colori e trasforma il modo in cui li guardi. Sincronizza le luci Hue con i tuoi contenuti preferiti e goditi immagini fluide e nitide che mantengono il passo con ogni momento sullo schermo senza interruzioni grazie alla risoluzione 4K e a una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Con il suo design compatto e la semplice configurazione HDMI, Hue Play Sync Box 4K si adatta a qualsiasi spazio di intrattenimento. Configura la tua area di intrattenimento nell'app Hue, sincronizza le luci con Hue Play Sync Box 4K e personalizza l'esperienza in base al contenuto che stai guardando o a cui stai giocando.

  • Supporta la risoluzione 4K a 60 Hz
  • Sincronizza i contenuti tramite l'app Hue
  • Design semplice e compatto
  • Aggiungi fino a 10 luci con Hue Bridge
  • Facile configurazione e installazione
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay