Philips Hue Play HDMI sync box 4K
Informazioni su Philips Hue Play HDMI sync box 4K
Scopri il mondo dell'intrattenimento Hue sulla tua TV con Hue HDMI sync box 4K. Non perderti film, serie e videogiochi che prendono vita con un'esperienza di luce che abbina i colori e trasforma il modo in cui li guardi. Sincronizza le luci Hue con i tuoi contenuti preferiti e goditi immagini fluide e nitide che mantengono il passo con ogni momento sullo schermo senza interruzioni grazie alla risoluzione 4K e a una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Con il suo design compatto e la semplice configurazione HDMI, Hue Play Sync Box 4K si adatta a qualsiasi spazio di intrattenimento. Configura la tua area di intrattenimento nell'app Hue, sincronizza le luci con Hue Play Sync Box 4K e personalizza l'esperienza in base al contenuto che stai guardando o a cui stai giocando.
- Supporta la risoluzione 4K a 60 Hz
- Sincronizza i contenuti tramite l'app Hue
- Design semplice e compatto
- Aggiungi fino a 10 luci con Hue Bridge
- Facile configurazione e installazione
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103141644
Aspetto e finitura
- Colore
- Nero opaco
- Materiale
- Plastica
Durata
- Durata nominale
- 10.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Batterie incluse
- No
- Tipo di spinotto
- Tipo C
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103141644
- Peso netto
- 0,23 kg
- Peso lordo
- 0,35 kg
- Altezza
- 174 mm
- Lunghezza
- 79 mm
- Larghezza
- 146 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004315002
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 1,2
- Consumo energetico
- 5
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 1.000
- Altezza complessiva
- 23 mm
- Lunghezza complessiva
- 117 mm
- Larghezza complessiva
- 87 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tensione di rete
- AC 100-240
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- Non applicabile
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- No
- Opzioni di montaggio
- Portatile
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- No
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- HDMI
- Sì
- Risoluzione video
- 4K60
- Formati video
- NA
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Non applicabile
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio