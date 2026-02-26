La striscia luminosa Liane 360° unisce il design premium all'illuminazione connessa. Il suo bagliore a 360° valorizza e accentua con discrezione le linee architettoniche delle pareti della casa, creando un'espressione raffinata del tuo stile personale. Progettata con la tecnologia OmniGlow, Liane dona una linea di luce ultrafluida e uniforme che conferisce profondità, calore ed eleganza discreta agli interni minimalisti. Passa in tutta semplicità dalla luce bianca pura e nitida per le attività ai toni bianchi e caldi per il relax o alle delicate sfumature di colore per creare l'atmosfera. Crea una linea di luce stabile e verticale fissando il peso all'estremità inferiore della striscia luminosa, aggiungendo personalità alle pareti e agli angoli di camere da letto e corridoi. La pluripremiata app Hue ti offre controllo connesso, automazioni e scene personalizzate su misura per il tuo stile di vita.

Luce uniforme a 360°, bianca e colorata

Gradient ultrafluidi OmniGlow

Taglia a misura e monta a tuo modo

Controllo connesso con l'app Hue

PSU e accessori inclusi