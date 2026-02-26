Striscia luminosa Philips Hue Liane 360° 3 m
Informazioni su Striscia luminosa Philips Hue Liane 360° 3 m
La striscia luminosa Liane 360° unisce il design premium all'illuminazione connessa. Il suo bagliore a 360° completa e valorizza sottilmente le linee architettoniche delle pareti e dei soffitti della tua casa, creando un'espressione raffinata del tuo stile personale. Progettata con la tecnologia OmniGlow, Liane dona una linea di luce ultrafluida e uniforme che conferisce profondità, calore ed eleganza discreta agli interni minimalisti. Passa in tutta semplicità dalla luce bianca pura e nitida per le attività ai toni bianchi e caldi per il relax o alle delicate sfumature di colore per creare l'atmosfera. Aggiungi un tocco discreto agli ambienti di casa e allo studio facendo salire la luce lungo le pareti e le linee del soffitto. Installala sopra la scrivania e modella la striscia luminosa per un punto focale unico. La pluripremiata app Hue ti offre controllo connesso, automazioni e scene personalizzate su misura per il tuo stile di vita.
- Luce uniforme a 360°, bianca e colorata
- Gradient ultrafluidi OmniGlow
- Taglia a misura e monta a tuo modo
- Controllo connesso con l'app Hue
- PSU e accessori inclusi
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103178572
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianco opaco
- Materiale
- Silicone
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Altezza regolabile
- No
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- 80
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 1.5
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 60
Strisce luminose/Lightstrip
- Accorciabile
- Sì
- Estensibilità
- No
- Tensione in ingresso
- 220V-240V
Varie
- Appositamente progettata per
- Ambience
- Style
- Progettazione
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103178572
- Peso netto
- 1,61 kg
- Peso lordo
- 2,46 kg
- Altezza
- 380 mm
- Lunghezza
- 120 mm
- Larghezza
- 385 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004435703
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Consumo energetico
- 45
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 40
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 1.500
- Altezza complessiva
- 22 mm
- Lunghezza complessiva
- 3.000 mm
- Larghezza complessiva
- 22 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 2.250
- Diametro
- 22 mm
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Completo di lampada wattaggio
- 60
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 1.950
- Numero di sorgenti luminose
- 1
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Soffitto, Parete
Lampadina
- Dimensioni
- Φ22mm*3000mm
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio