Il lampadario gradient Signe offre un design architettonico Premium e illuminazione connessa. Si tratta di un design elegante pensato per integrarsi perfettamente nell'architettura della tua casa con raffinatezza sobria. Sospendi il suo profilo minimalista ultrasottile dal soffitto e collegalo a una presa a muro. Ruota, fai scorrere la luce su o giù per il cavo per evidenziare le caratteristiche architettoniche. L'effetto è una luce che sembra fluttuare, creando un elemento splendidamente discreto per la cucina, il soggiorno o la camera da letto. L'avanzata tecnologia gradient illumina delicatamente le pareti con sfumature di luce per donare calore e profondità all'ambiente. Passa in tutta semplicità da toni bianchi caldi per rilassarti a sfumature di colore delicato e decorativo per creare l'atmosfera giusta. Il lampadario gradient Signe è realizzato con alluminio nero di precisione, per creare un look raffinato e ricercato. La pluripremiata app Hue ti offre controllo connesso, automazioni e scene personalizzate su misura per il tuo stile di vita.

Gradient bianco e a colori

Effetti di luce diffusa

Regolazione della luminosità ultra bassa fino allo 0,1%

Scorrimento verso l'alto o verso il basso per posizionare la luce

Finitura in alluminio nero, ultrasottile