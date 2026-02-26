Il lampadario gradient Signe offre un design architettonico Premium e illuminazione connessa. Si tratta di un design elegante pensato per integrarsi perfettamente nell'architettura della tua casa con raffinatezza sobria. Sospendi orizzontalmente il suo profilo minimalista e ultrasottile dal soffitto e ruotala per dirigere la luce sulle caratteristiche architettoniche. L'effetto è una luce che sembra fluttuare, creando un elemento splendidamente discreto per la cucina, lo studio o gli spazi abitativi. L'avanzata tecnologia gradient illumina delicatamente le pareti con sfumature di luce per donare calore e profondità all'ambiente. Passa in tutta semplicità dai toni bianchi e caldi per un'atmosfera rilassante a una luce funzionale bianca, fredda e diretta per le attività e sfumature di colore decorativo e delicato per l'atmosfera giusta. Il lampadario gradient Signe è realizzato con alluminio nero di precisione, per creare un look raffinato e ricercato. La pluripremiata app Hue ti offre controlli connessi, automazioni e scene personalizzate su misura per il tuo stile di vita.

Gradient bianco e a colori

Effetti di luce diffusa e luce diretta

Ruotare per indirizzare la luce dove necessario

Profilo ultrasottile

Finitura in alluminio nero