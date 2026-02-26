Lampadario gradient Signe
Informazioni su Lampadario gradient Signe
Il lampadario gradient Signe offre un design architettonico Premium e illuminazione connessa. Si tratta di un design elegante pensato per integrarsi perfettamente nell'architettura della tua casa con raffinatezza sobria. Sospendi orizzontalmente il suo profilo minimalista e ultrasottile dal soffitto e ruotala per dirigere la luce sulle caratteristiche architettoniche. L'effetto è una luce che sembra fluttuare, creando un elemento splendidamente discreto per la cucina, lo studio o gli spazi abitativi. L'avanzata tecnologia gradient illumina delicatamente le pareti con sfumature di luce per donare calore e profondità all'ambiente. Passa in tutta semplicità dai toni bianchi e caldi per un'atmosfera rilassante a una luce funzionale bianca, fredda e diretta per le attività e sfumature di colore decorativo e delicato per l'atmosfera giusta. Il lampadario gradient Signe è realizzato con alluminio nero di precisione, per creare un look raffinato e ricercato. La pluripremiata app Hue ti offre controlli connessi, automazioni e scene personalizzate su misura per il tuo stile di vita.
- Gradient bianco e a colori
- Effetti di luce diffusa e luce diretta
- Ruotare per indirizzare la luce dove necessario
- Profilo ultrasottile
- Finitura in alluminio nero
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103149527
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
- Materiale
- Alluminio
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da +5 a +35 °C
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Altezza regolabile
- Durante l'installazione
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
- Tipo di spinotto
- Nessuna spina
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 360
- Indice di resa cromatica (CRI)
- 90
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- massina intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 114
Varie
- Appositamente progettata per
- Studio, Soggiorno, Studio
- Style
- Moderno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103149527
- Peso netto
- 1,33 kg
- Peso lordo
- 2,46 kg
- Altezza
- 138 mm
- Lunghezza
- 1.412 mm
- Larghezza
- 177 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004322101
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,1
- Consumo energetico
- 25
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 25
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 2.500
- Altezza complessiva
- 1.302 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Diametro
- 22 mm
- Tecnologia lampadina
- Non applicabile
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Completo di lampada wattaggio
- n/a
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II e III - Combinazione di doppio isolamento e SELV
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di sorgenti luminose
- 1
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Soffitto
Lampadina
- Dimensioni
- Linear
- Emissione in lumen
- 2850 lm a 6500K
- Software aggiornabile
- Sì
Interruttore
- Profondità piastra a parete
- 227,5 mm
- Altezza piastra a parete
- 47 mm
- Larghezza piastra a parete
- 122,5 mm
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 8.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio