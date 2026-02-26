Striscia LED per esterni OmniGlow 3 m
Informazioni su Striscia LED per esterni OmniGlow 3 m
Crea un'atmosfera vivace per esterni con la linea perfetta di luci. La striscia LED per esterni OmniGlow dona sfumature di luce colorata impeccabili e uniformi a ogni momento: che tu stia chiacchierando sul patio, rilassandoti sul prato o accogliendo gli ospiti sulla porta di casa. La tecnologia avanzata OmniGlow elimina i faretti LED visibili, creando una miscela uniforme di luce lungo tutta la sua lunghezza. Non c'è bisogno di nascondere la striscia LED: mettila in vista e utilizzala come illuminazione diretta. Non solo OmniGlow crea l'atmosfera, ma la sua vera luce bianca ultrabrillante di 2100 lumen è ideale anche come pratica illuminazione per esterni. Cambia semplicemente tra splendida atmosfera e illuminazione per attività. Disponi OmniGlow lungo i bordi del patio, i muri, i terrazzi e persino le facciate, le linee del tetto e i vialetti di casa. Il design resistente alle intemperie garantisce prestazioni affidabili tutto l'anno. Taglia la striscia LED in base al tuo spazio e sigillala con il kit apposito venduto separatamente. Usufruisci in tutta semplicità di comandi, personalizzazione e automazione con l'app Hue e gli assistenti vocali.
- Gradient ultrafluidi OmniGlow
- Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
- Luce bianca vera, ultra-brillante
- Fino a 2100 lumen
- Taglia e risigilla (kit venduto separatamente)
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103166920
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianco opaco
- Materiale
- Silicone
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -20 a +45 °C
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 120
- Indice di resa cromatica (CRI)
- 80
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 1.5
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 50
Strisce luminose/Lightstrip
- Accorciabile
- Sì
- Estensibilità
- No
- Tensione in ingresso
- 24V
- Lunghezza
- 3.000 mm
Varie
- Appositamente progettata per
- Balcone, Giardino, Esterno, Patio
- Style
- Moderno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103166920
- Peso netto
- 0,83 kg
- Peso lordo
- 1,11 kg
- Altezza
- 256 mm
- Lunghezza
- 256 mm
- Larghezza
- 87 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004438401
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,50
- Consumo energetico
- 30
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 30
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 2.500
- Altezza complessiva
- 8,5 mm
- Lunghezza complessiva
- 3.000 mm
- Larghezza complessiva
- 17 mm
- Lunghezza cavo al primo LED
- 500 mm
- Lunghezza strisce lampadine
- 3.000 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 1.970
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP67 (IP44 PSU)
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 1.740
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
Lampadina
- Dimensioni
- 17mm*8.5mm*3000mm
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio