Striscia LED per esterni OmniGlow 3 m

Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Striscia LED per esterni OmniGlow 3 m
Al momento esaurito

Informazioni su Striscia LED per esterni OmniGlow 3 m

Crea un'atmosfera vivace per esterni con la linea perfetta di luci. La striscia LED per esterni OmniGlow dona sfumature di luce colorata impeccabili e uniformi a ogni momento: che tu stia chiacchierando sul patio, rilassandoti sul prato o accogliendo gli ospiti sulla porta di casa. La tecnologia avanzata OmniGlow elimina i faretti LED visibili, creando una miscela uniforme di luce lungo tutta la sua lunghezza. Non c'è bisogno di nascondere la striscia LED: mettila in vista e utilizzala come illuminazione diretta. Non solo OmniGlow crea l'atmosfera, ma la sua vera luce bianca ultrabrillante di 2100 lumen è ideale anche come pratica illuminazione per esterni. Cambia semplicemente tra splendida atmosfera e illuminazione per attività. Disponi OmniGlow lungo i bordi del patio, i muri, i terrazzi e persino le facciate, le linee del tetto e i vialetti di casa. Il design resistente alle intemperie garantisce prestazioni affidabili tutto l'anno. Taglia la striscia LED in base al tuo spazio e sigillala con il kit apposito venduto separatamente. Usufruisci in tutta semplicità di comandi, personalizzazione e automazione con l'app Hue e gli assistenti vocali.

  • Gradient ultrafluidi OmniGlow
  • Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
  • Luce bianca vera, ultra-brillante
  • Fino a 2100 lumen
  • Taglia e risigilla (kit venduto separatamente)
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay