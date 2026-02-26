Crea un'atmosfera vivace per esterni con la linea perfetta di luci. La striscia LED per esterni OmniGlow dona sfumature di luce colorata impeccabili e uniformi a ogni momento: che tu stia chiacchierando sul patio, rilassandoti sul prato o accogliendo gli ospiti sulla porta di casa. La tecnologia avanzata OmniGlow elimina i faretti LED visibili, creando una miscela uniforme di luce lungo tutta la sua lunghezza. Non c'è bisogno di nascondere la striscia LED: mettila in vista e utilizzala come illuminazione diretta. Non solo OmniGlow crea l'atmosfera, ma la sua vera luce bianca ultrabrillante di 2100 lumen è ideale anche come pratica illuminazione per esterni. Cambia semplicemente tra splendida atmosfera e illuminazione per attività. Disponi OmniGlow lungo i bordi del patio, i muri, i terrazzi e persino le facciate, le linee del tetto e i vialetti di casa. Il design resistente alle intemperie garantisce prestazioni affidabili tutto l'anno. Taglia la striscia LED in base al tuo spazio e sigillala con il kit apposito venduto separatamente. Usufruisci in tutta semplicità di comandi, personalizzazione e automazione con l'app Hue e gli assistenti vocali.

Gradient ultrafluidi OmniGlow

Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync

Luce bianca vera, ultra-brillante

Fino a 2100 lumen

Taglia e risigilla (kit venduto separatamente)