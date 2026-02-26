Set starter pannelli murali triang.
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Informazioni su Set starter pannelli murali triang.
Pannelli Nanoleaf compatibili con Philips Hue tramite il modulo per applique. Controlla i pannelli nell'app Hue insieme alle altre luci. Disponibile solo se acquistato insieme al modulo per applique Hue. Non venduto separat.
- Pannelli luce Nanoleaf
- Funziona con Philips Hue tramite il modulo per applique.
- Controllo tramite l'app Hue, comandi vocali e accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103170279
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Plastica
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 2.502
- Durata nominale
- 25.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da 0 a +40 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
- Tipo di spinotto
- Tipo C
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- -
- Temperatura del colore
- 2200-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 0
Varie
- Appositamente progettata per
- Sala per l'intrattenimento, Soggiorno
- Style
- Moderno
Dimensioni e peso della confezione
- Peso netto
- 1,57 kg
- Peso lordo
- 1,57 kg
- Altezza
- 0 mm
- Lunghezza
- 0 mm
- Larghezza
- 0 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004448501
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 10 mm
- Lunghezza complessiva
- 230 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Luce colorata
- Tensione di rete
- 100-240 V
- Completo di lampada wattaggio
- NA
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di sorgenti luminose
- 3
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- Non applicabile
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- No
- Opzioni di montaggio
- Parete
Lampadina
- Dimensioni
- Triangle
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio