Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"
Informazioni su Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"
Espandi il mondo dell'intrattenimento di casa Hue con la striscia LED gradient Play. Questa striscia LED gradient per la TV crea illuminazione diffusa sulle pareti colorata che si abbina perfettamente ai contenuti di film e serie grazie alla tecnologia RGBWWIC. Non perderti un'esperienza cinematografica con scene luminose che prendono vita con toni vivaci e momenti più oscuri con un'atmosfera suggestiva grazie all'oscuramento profondo. Chromasync: corrispondenza precisa dei colori tra più luci Hue. Sincronizza le luci come vuoi con l'app Hue Sync TV, la sincronizzazione schermo Hue o HDMI sync box. Quando non sincronizzi, usa la striscia LED per creare un'illuminazione d'ambiente e rendere la visione più piacevole. Si installa facilmente sul retro della TV tagliandola a misura e fissandola con le staffe incluse. Controlla e personalizza semplicemente con la pluripremiata app Hue.
- Illuminazione diffusa sulle pareti
- Tecnologia RGBWWIC
- Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
- Adatto per TV fino a 85"
- Dispositivo di sincronizzazione e app Hue richiesti
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103168405
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Silicone
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -20 a +45 °C
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- >80
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 1.5
Strisce luminose/Lightstrip
- Accorciabile
- Sì
- Estensibilità
- No
- Tensione in ingresso
- 220V-240V
- Lunghezza
- 3.500 mm
Varie
- Appositamente progettata per
- Sala per l'intrattenimento
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103168405
- Peso netto
- 0,53 kg
- Peso lordo
- 0,75 kg
- Altezza
- 210 mm
- Lunghezza
- 96 mm
- Larghezza
- 210 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004447701
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Consumo energetico
- 14
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 17,5
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 1.500
- Altezza complessiva
- 6 mm
- Lunghezza complessiva
- 3.500 mm
- Larghezza complessiva
- 14,5 mm
- Lunghezza cavo al primo LED
- 330 mm
- Lunghezza strisce lampadine
- 3.500 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di sorgenti luminose
- 1
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- TV
Lampadina
- Dimensioni
- 14.5mm*6mm*3500mm
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio