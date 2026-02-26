Espandi il mondo dell'intrattenimento di casa Hue con la striscia LED gradient Play. Questa striscia LED gradient per la TV crea illuminazione diffusa sulle pareti colorata che si abbina perfettamente ai contenuti di film e serie grazie alla tecnologia RGBWWIC. Non perderti un'esperienza cinematografica con scene luminose che prendono vita con toni vivaci e momenti più oscuri con un'atmosfera suggestiva grazie all'oscuramento profondo. Chromasync: corrispondenza precisa dei colori tra più luci Hue. Sincronizza le luci come vuoi con l'app Hue Sync TV, la sincronizzazione schermo Hue o HDMI sync box. Quando non sincronizzi, usa la striscia LED per creare un'illuminazione d'ambiente e rendere la visione più piacevole. Si installa facilmente sul retro della TV tagliandola a misura e fissandola con le staffe incluse. Controlla e personalizza semplicemente con la pluripremiata app Hue.

Illuminazione diffusa sulle pareti

Tecnologia RGBWWIC

Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync

Adatto per TV fino a 85"

Dispositivo di sincronizzazione e app Hue richiesti