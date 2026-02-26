Striscia LED gradient Philips Hue Play con staffe

Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Striscia LED gradient Philips Hue Play con staffe
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Informazioni su Striscia LED gradient Philips Hue Play con staffe

Installa o reinstalla facilmente la tua striscia LED gradient Play sul retro della TV con queste staffe di montaggio appositamente progettate.

  • Montaggio striscia LED per TV autoadesiva
  • Solido design
  • Colore nero
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay