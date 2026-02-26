Striscia LED gradient Philips Hue Play con staffe
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Informazioni su Striscia LED gradient Philips Hue Play con staffe
Installa o reinstalla facilmente la tua striscia LED gradient Play sul retro della TV con queste staffe di montaggio appositamente progettate.
- Montaggio striscia LED per TV autoadesiva
- Solido design
- Colore nero
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103168504
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
- Materiale
- Silicone
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103168504
- Peso netto
- 0,08 kg
- Peso lordo
- 0,14 kg
- Altezza
- 166 mm
- Lunghezza
- 45 mm
- Larghezza
- 89 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004447801
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 86,1 mm
- Lunghezza complessiva
- 86,1 mm
- Larghezza complessiva
- 16,4 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio