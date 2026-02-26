Migliora la tua esperienza di intrattenimento di casa Hue con la striscia LED Play gradient pro. La tecnologia OmniGlow crea illuminazione diffusa sulle pareti gradient ultrafluida, omogenea, sincronizzata con i contenuti di film e serie. Non perderti un'esperienza cinematografica con scene luminose che prendono vita con toni vivaci e momenti più oscuri con un'atmosfera suggestiva grazie all'oscuramento profondo. Chromasync: corrispondenza precisa dei colori tra più luci Hue. Sincronizza le luci a modo tuo con l'app Hue Sync TV o HDMI sync box. Quando non usi la sincronizzazione, usa la striscia LED per creare l'ambiente perfetto per guardare la TV. Si installa facilmente sul retro della TV tagliandola a misura e fissandola con le staffe incluse. Controlla e personalizza semplicemente con la pluripremiata app Hue.

Illuminazione diffusa sulle pareti con gradient ultrafluidi

Tecnologia OmniGlow

Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync

Adatto per TV fino a 100"

Dispositivo di sincronizzazione e app Hue richiesti