Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65"

Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65&quot;
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Informazioni su Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65"

Migliora la tua esperienza di intrattenimento di casa Hue con la striscia LED Play gradient pro. La tecnologia OmniGlow crea illuminazione diffusa sulle pareti gradient ultrafluida, omogenea, sincronizzata con i contenuti di film e serie. Non perderti un'esperienza cinematografica con scene luminose che prendono vita con toni vivaci e momenti più oscuri con un'atmosfera suggestiva grazie all'oscuramento profondo. Chromasync: corrispondenza precisa dei colori tra più luci Hue. Sincronizza le luci come vuoi con l'app Hue Sync TV, la sincronizzazione schermo Hue o HDMI sync box. Quando non usi la sincronizzazione, usa la striscia LED per creare l'ambiente perfetto per guardare la TV. Si installa facilmente sul retro della TV tagliandola a misura e fissandola con le staffe incluse. Controlla e personalizza semplicemente con la pluripremiata app Hue.

  • Illuminazione diffusa sulle pareti con gradient ultrafluidi
  • Tecnologia OmniGlow
  • Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
  • Adatto per TV fino a 65"
  • Dispositivo di sincronizzazione e app Hue richiesti
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay