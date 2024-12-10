Hue funziona con Nanoleaf: tutto quello che devi sapere

Trasforma le tue pareti in luce viva. Puoi aggiungere facilmente i pannelli da parete Nanoleaf Shapes (esagoni e triangoli) al tuo sistema Philips Hue utilizzando il modulo Philips Hue wall light. Dopo la connessione, i pannelli diventano un elemento naturale dell'ecosistema Hue controllato direttamente dalla Philips Hue app, proprio come le altre luci Hue.

Questa collaborazione aggiunge luce sulle pareti modulare e decorativa al tuo sistema Hue, che fonde il design di Nanoleaf con il controllo e l'automazione di Philips Hue per un'arte dell'illuminazione espressiva e affidabile.

Perché Hue con Nanoleaf?

Hue con Nanoleaf ti permette di fare molto di più che illuminare una stanza, perché ti consente di esprimerti con la luce:

Crea un tuo stile : crea motivi originali sulle pareti che diventano il centro visivo di qualsiasi ambiente.

: crea motivi originali sulle pareti che diventano il centro visivo di qualsiasi ambiente. Esperienza connessa : controlla i pannelli Nanoleaf e le luci Hue per un'atmosfera coerente.

: controlla i pannelli Nanoleaf e le luci Hue per un'atmosfera coerente. Controllo senza problemi : usa la Philips Hue app, gli assistenti vocali e le automazioni per dare forma all'illuminazione durante la giornata.

: usa la Philips Hue app, gli assistenti vocali e le automazioni per dare forma all'illuminazione durante la giornata. Design di qualità e illuminazione intelligente: i pannelli modulari di Nanoleaf diventano parte integrante dell'ecosistema Hue.

Prodotti Nanoleaf supportati

L'integrazione Hue supporta i seguenti prodotti Nanoleaf Shapes:

Nanoleaf Shapes esagoni

Nanoleaf Shapes triangoli

Nanoleaf Shapes mini triangoli

Gli altri prodotti Nanoleaf non sono al momento supportati nella Hue app.

Di cosa hai bisogno

Prima di iniziare, assicurati di avere:

Pannelli Nanoleaf Shapes (esagoni o triangoli)

(esagoni o triangoli) Alimentazione e pannelli Nanoleaf assemblati correttamente

Modulo applique Philips Hue

Philips Hue app (versione più recente)

Hue Bridge (consigliato per accedere a più funzionalità); leggi di più qui.

Tutto quello di cui hai bisogno è già incluso nello starter set, così puoi iniziare a creare fin da subito.

Informazioni sul modulo Philips Hue wall light

Il modulo Philips Hue wall light è quello che sblocca l'esperienza Hue per Nanoleaf Shapes.

Semplicità di configurazione, montaggio e connessione ai tuoi pannelli Nanoleaf

Integra i pannelli Nanoleaf nelle stanze e zone Hue affinché facciano parte di scene e automazioni

Abilita il controllo tramite la Hue app, gli accessori Hue e gli assistenti vocali

Dopo la connessione, i pannelli Nanoleaf si comporteranno come una luce Hue, pronta a essere utilizzata nell'intera configurazione dell'illuminazione intelligente.

Passo 1: installa i pannelli Nanoleaf

a. Pianifica la disposizione

Sistema i pannelli su una superficie piana e organizza le forme e l'orientamento prima del montaggio.

b. Prepara la parete

Pulisci la superficie della parete affinché sia priva di polvere o grasso. I pannelli Nanoleaf sono progettati per solo uso interno.

c. Monta e connetti

Monta i pannelli utilizzando le piastre di montaggio incluse, connettili con i connettori Nanoleaf e collega l'alimentatore Nanoleaf.

I pannelli dovrebbero accendersi e visualizzare uno schema di luce.

d. Connetti il modulo Philips Hue wall light

Connetti il modulo Philips Hue wall light ai pannelli Nanoleaf Panels con i connettori.

Passo 2: aggiungi Nanoleaf alla Hue app

Apri la Philips Hue app. Seleziona Impostazioni > Luci > Aggiungi luce. Inquadra il QR code sul modulo Hue wall light. Segui le istruzioni sullo schermo per rilevare il modulo Philips Hue wall light.

Dopo l'aggiunta, i pannelli Nanoleaf compaiono nella Hue app come qualsiasi altra luce Hue, pronti per elevare il tuo spazio.

Progetta e controlla con Hue

Quando sono connessi tramite Hue, i pannelli Nanoleaf Shapes ti consentono di:

Accendere o spegnere i pannelli insieme alle altre luci Hue

Regolare la luminosità in modo uniforme

Cambiare i colori in base al tuo umore

Aggiungere pannelli alle scene, le stanze, le zone, le pianificazioni e le automazioni Hue

Controllare l'illuminazione con la Hue app, gli assistenti vocali e gli accessori Hue

In Hue, i pannelli Nanoleaf si comportano in modo analogo a una Gradient Lightstrip, creando transizioni di colore graduali sulla parete.

Limitazioni importanti da sapere

I seguenti comportamenti sono attesi by design:

Scene, visualizzazioni della musica, gesti ed effetti Nanoleaf non sono mostrati o controllati nella Hue app

nella Hue app Se viene attivato un avviso, un'automazione o la sincronizzazione di un intrattenimento Hue (ad esempio il campanello della porta o un allarme luci), Hue esclude qualsiasi effetto Nanoleaf attivo e non riprende automaticamente l'ultimo effetto.

Risoluzione dei problemi:

Questi passi coprono solo il controllo e la configurazione relativi a Hue.

Modulo Hue wall light non trovato nella Hue app

Verifica che il modulo Philips Hue wall light e l'alimentatore siano collegati e accesi

siano collegati e accesi Aggiorna la Hue app alla versione più recente.

Modulo Hue wall light irraggiungibile nella Hue app

Controlla che i pannelli Nanoleaf siano alimentati scollegandoli e ricollegandoli all'alimentazione.

Usa la procedura di ricollegamento nella Hue app.

Rimuovi il modulo Philips Hue wall light dalla Hue app e aggiungilo di nuovo.

Domande frequenti

Ho bisogno di un Hue Bridge per utilizzare Nanoleaf con Hue?

No. Un Philips Hue Bridge non è richiesto per integrare i pannelli Nanoleaf nell'ecosistema Hue. Tuttavia, se aggiungi un Bridge, avrai accesso a più funzionalità; leggi di più qui.

Quali prodotti Nanoleaf sono supportati?

Al momento sono supportati solo esagoni, triangoli e mini triangoli.

Quanti pannelli Nanoleaf posso collegare a un alimentatore?

Per questa informazioni, usa il calcolatore di alimentatori di Nanoleaf.

Quanti pannelli Nanoleaf possono essere supportati dal modulo Hue wall light?

Sono supportati fino a 100 pannelli, che puoi controllare nella Hue app.

Posso usare i pannelli Nanoleaf come parte della mia area intrattenimento?

Sì, puoi, tuttavia non è consigliato sincronizzare i pannelli Nanoleaf con i contenuti sullo schermo perché, a seconda del layout, l'esperienza potrebbe non essere pienamente ottimizzata per la sincronizzazione dei contenuti sullo schermo. Sono tuttavia ideali per creare atmosfera nei tuoi spazi di intrattenimento.

Perché non vedo le scene Nanoleaf nella Hue app?

Scene ed effetti Nanoleaf sono controllati tramite l'app Nanoleaf e non sono disponibili in Hue.

Come posso chiedere aiuto in caso di problemi con l'hardware o i pannelli Nanoleaf?

Per assistenza e risoluzione dei problemi con Nanoleaf, visita il sito https://support.nanoleaf.me.

Ti serve ulteriore aiuto?

Se non riesci ad aggiungere Nanoleaf alla Hue app o a utilizzarlo con il tuo sistema Hue, visita l'assistenza Philips per ulteriore aiuto.

Per argomenti sull'hardware specifici per Nanoleaf, contatta sempre l'assistenza Nanoleaf.