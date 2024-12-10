Quale opzione di sincronizzazione Philips Hue è giusta per me?

Non sai quale opzione di sincronizzazione Philips Hue scegliere? Non preoccuparti! Ti accompagneremo passo dopo passo per aiutarti a scegliere il setup migliore per la tua casa.

 

Quale televisore possiedi?

1.  Ho un televisore Samsung o LG:

Ottimo! Puoi usare l'app Hue Sync TV, il modo più facile per iniziare.

Televisori compatibili:

  • Samsung: TV QLED TV (2022 o più recenti), serie Q60 o versioni successive
  • LG: TV (2024 o più recenti) con webOS24 o versioni successive

 Opzione raccomandata: app Hue Sync TV

  • Nessun dispositivo ulteriore necessario
  • Nessun nuovo cavo o configurazione
  • Funziona direttamente con le app del televisore come Netflix, Disney+ e altre

 

2.  Non ho un televisore Samsung o LG compatibile:

Nessun problema! Hai ancora delle ottime alternative:

Opzione 1: Sincronizzazione dello schermo con Hue Play (configurazione semplice)

  • Funziona con quasi tutti i televisori (fino a 85")
  • Cattura tutto sul tuo schermo, anche le app del televisore
  • Nessuna necessità di cambiare la configurazione HDMI

 Ideale se vuoi una pratica soluzione plug-and-play

 

Opzione 2: Hue Play HDMI sync box (per dispositivi esterni)

Scegli questa opzione se usi principalmente:

  • Console di gioco
  • Apple TV
  • Set-top box
  • Lettori Blu-ray

Quindi seleziona:

  • Sync Box 8K → Ideale per gaming e configurazioni avanzate
  • Sync Box 4K → Ottimo per l'uso quotidiano senza pensieri

È utile sapere:
La sync box funziona solo con dispositivi HDMI. Non si sincronizza con le app del televisore incorporate.

 

Guardi o riproduci contenuti su un computer?

Se usi un computer Windows o Mac, ecco un'altra opzione:

App per desktop Hue Sync

  • Sincronizza le luci direttamente con lo schermo del computer
  • Perfetto per gaming, streaming o ascoltare musica sul tuo laptop o desktop

 

Confronto rapido

Soluzione

App TV

Dispositivi HDMI

Computer

Ideale per

È necessario il Bridge

Risoluzioni, frequenza di aggiornamento e HDR supportati

Sync Box 8K

HDMI, gaming, sistemi audio avanzati

No. Tuttavia, consigliamo di aggiungere Bridge per espandere l'area di intrattenimento oltre le luci*

Panoramica della compatibilità

Sync Box 4K

✓ (1 dispositivo)

Configurazioni semplice di livello base

Sincronizzazione schermo Hue Play

Universale, nessun cambiamento a livello di HDMI

App Hue Sync TV

✓ (televisori compatibili)

✓ (tramite il televisore)

Streaming nativo del televisore

Tutti

App per desktop Hue Sync

Uso di Windows e Mac

 

*Luci supportate senza un Bridge (solo una luce supportata):

  • Philips Hue Play Gradient Lightstrip (55" / 65" / 75" / 85") 
  • Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro (65" / 85" / 100")
  • Philips Hue Flux Lightstrip (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
  • Philips Hue Flux ultra-bright Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)
  • Philips Hue Omniglow Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)

 

Di cosa ho bisogno per iniziare?

Per apprezzare la sincronizzazione delle luci hai bisogno di:

  • Luci colorate Philips Hue
  • Philips Hue Bridge (raccomandato per un'esperienza ottimale)
  • La tua opzione di sincronizzazione preferita

 

Consiglio: scegli l'esperienza migliore possibile

Per un effetto più immersivo, usa luci diverse, come:

  • Hue Play light bars
  • Lightstrip Hue Play, Flux, Omniglow
  • Hue Play wall washer

 

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