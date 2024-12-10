Quale opzione di sincronizzazione Philips Hue è giusta per me?
Non sai quale opzione di sincronizzazione Philips Hue scegliere? Non preoccuparti! Ti accompagneremo passo dopo passo per aiutarti a scegliere il setup migliore per la tua casa.
Quale televisore possiedi?
1. Ho un televisore Samsung o LG:
Ottimo! Puoi usare l'app Hue Sync TV, il modo più facile per iniziare.
Televisori compatibili:
- Samsung: TV QLED TV (2022 o più recenti), serie Q60 o versioni successive
- LG: TV (2024 o più recenti) con webOS24 o versioni successive
Opzione raccomandata: app Hue Sync TV
- Nessun dispositivo ulteriore necessario
- Nessun nuovo cavo o configurazione
- Funziona direttamente con le app del televisore come Netflix, Disney+ e altre
2. Non ho un televisore Samsung o LG compatibile:
Nessun problema! Hai ancora delle ottime alternative:
Opzione 1: Sincronizzazione dello schermo con Hue Play (configurazione semplice)
- Funziona con quasi tutti i televisori (fino a 85")
- Cattura tutto sul tuo schermo, anche le app del televisore
- Nessuna necessità di cambiare la configurazione HDMI
Ideale se vuoi una pratica soluzione plug-and-play
Opzione 2: Hue Play HDMI sync box (per dispositivi esterni)
Scegli questa opzione se usi principalmente:
- Console di gioco
- Apple TV
- Set-top box
- Lettori Blu-ray
Quindi seleziona:
- Sync Box 8K → Ideale per gaming e configurazioni avanzate
- Sync Box 4K → Ottimo per l'uso quotidiano senza pensieri
È utile sapere:
La sync box funziona solo con dispositivi HDMI. Non si sincronizza con le app del televisore incorporate.
Guardi o riproduci contenuti su un computer?
Se usi un computer Windows o Mac, ecco un'altra opzione:
App per desktop Hue Sync
- Sincronizza le luci direttamente con lo schermo del computer
- Perfetto per gaming, streaming o ascoltare musica sul tuo laptop o desktop
Confronto rapido
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Soluzione
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App TV
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Dispositivi HDMI
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Computer
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Ideale per
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È necessario il Bridge
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Risoluzioni, frequenza di aggiornamento e HDR supportati
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Sync Box 8K
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✗
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✓
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✗
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HDMI, gaming, sistemi audio avanzati
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No. Tuttavia, consigliamo di aggiungere Bridge per espandere l'area di intrattenimento oltre le luci*
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Panoramica della compatibilità
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Sync Box 4K
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✗
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✓ (1 dispositivo)
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✗
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Configurazioni semplice di livello base
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Sincronizzazione schermo Hue Play
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✓
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✓
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✗
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Universale, nessun cambiamento a livello di HDMI
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App Hue Sync TV
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✓ (televisori compatibili)
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✓ (tramite il televisore)
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✗
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Streaming nativo del televisore
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✓
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Tutti
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App per desktop Hue Sync
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✗
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✗
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✓
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Uso di Windows e Mac
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✓
*Luci supportate senza un Bridge (solo una luce supportata):
- Philips Hue Play Gradient Lightstrip (55" / 65" / 75" / 85")
- Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro (65" / 85" / 100")
- Philips Hue Flux Lightstrip (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
- Philips Hue Flux ultra-bright Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)
- Philips Hue Omniglow Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)
Di cosa ho bisogno per iniziare?
Per apprezzare la sincronizzazione delle luci hai bisogno di:
- Luci colorate Philips Hue
- Philips Hue Bridge (raccomandato per un'esperienza ottimale)
- La tua opzione di sincronizzazione preferita
Consiglio: scegli l'esperienza migliore possibile
Per un effetto più immersivo, usa luci diverse, come:
- Hue Play light bars
- Lightstrip Hue Play, Flux, Omniglow
- Hue Play wall washer