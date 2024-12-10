Hue Screen Sync: Guida alla calibrazione e alla risoluzione dei problemi

Hue Screen Sync dà vita allo schermo della TV sincronizzando le lampade Philips Hue con i contenuti di intrattenimento. Attraverso la tecnologia di sincronizzazione ottica, il dispositivo cattura direttamente i colori visualizzati sullo schermo per creare un'illuminazione immersiva che si adatta a ciò che stai guardando in tempo reale.

Introduzione: il processo di calibrazione

Come posso ottenere la migliore esperienza con Hue Screen Sync?

Per offrirti un'esperienza visiva fluida, Hue Screen Sync utilizza un rapido processo di configurazione per allineare le luci della stanza con lo schermo. Una semplice configurazione iniziale garantisce che effetti di colore naturale e l'illuminazione per creare atmosfera riflettano accuratamente l'azione sullo schermo.

Cosa devo controllare prima di iniziare la calibrazione?

Prima di iniziare:

● Visuale libera: posiziona Screen Sync in modo che il dispositivo abbia una visuale sgombra sull'intero schermo della TV.

● Visuale completa: assicurati che cavi, mobili o piante non blocchino la linea della visuale tra l'obiettivo di Screen Sync e la TV.

● Pulire l'obiettivo: pulisci l'obiettivo della fotocamera con un panno in microfibra pulito per garantire immagini nitide durante la configurazione.

● Accendi le luci nella tua Area Intrattenimento: accendi tutte le luci Hue assegnate alla tua Area Intrattenimento per offrire la migliore condizione di illuminazione possibile al Screen Sync, così che il dispositivo possa adattarsi al tuo ambiente personale.

● Elimina i riflessi: evita che la luce solare diretta o lampade intense si riflettano sul dispositivo attraverso la TV.

Come calibrare Hue Screen Sync

Apri la Philips Hue app. Vai alla scheda Sync e assicurati che il tuo dispositivo Screen Sync sia selezionato sotto COSA. Premi i tre puntini per andare a Impostazioni. Seleziona Calibrazione. Segui le istruzioni visualizzate. Conferma il rilevamento automatico oppure consulta la guida alla risoluzione dei problemi se l'allineamento dello schermo richiede una regolazione manuale. Visualizza il risultato in anteprima e tocca Salva quando sei soddisfatto.

Quali sono i risultati di una calibrazione efficace?

Una configurazione efficace crea effetti di luce reattivi e bellissimi, caratterizzati da:

● Assicurati che la messa a punto sia stata completata: la messa a punto avviene dopo la calibrazione; controlla la scheda Sync per verificare se è stata completata o se è ancora in corso.

● Abbinamento accurato dei colori direzionali: le luci intorno alla TV riproducono fedelmente le esatte zone di colore che appaiono su ciascun bordo dello schermo.

● Effetti di transizione fluida: l’illuminazione si diffonde armoniosamente nelle diverse zone della stanza mentre le scene cambiano sullo schermo.

● Atmosfera immersiva: la luminosità ambientale espande la presenza dello schermo nel tuo spazio abitativo senza sovraccaricare l'illuminazione della stanza.

● Profondità e contrasto vividi: le scene scure naturali rimangono gradevolmente soffuse, mentre i punti salienti luminosi illuminano all’istante le luci circostanti.

Nota: se l’Outline si estende oltre il display nella stanza o taglia i bordi dell'immagine, i colori verranno campionati in modo errato o appariranno in posizioni sbagliate.

2. Risoluzione dei problemi di calibrazione e rilevamento dello schermo

L'autocalibrazione continua a fallire o produce un Outline distorto. Cosa posso fare?

Se l'autocalibrazione non rileva lo schermo o mostra un trapezio deforme/deformato sul tuo telefono:

Riduci i riflessi dello schermo: spegni le luci a soffitto, le lampade posizionate accanto alla TV e chiudi le tende. Uno schermo TV lucido si comporta come uno specchio: se il sensore di sincronizzazione ottica rileva bagliori, li interpreta erroneamente come contenuto dello schermo. Aumenta il contrasto tra lo schermo e l'ambiente: assicurati che la stanza abbia una luce uniforme e soft e che il display sia attivo con un'immagine chiara e luminosa (o uno sfondo ad alto contrasto). Pulisci le superfici ottiche: pulisci l'obiettivo e lo schermo della TV con un panno morbido in microfibra; polvere e impronte disperdono la luce e disturbano il rilevamento dei bordi. Rimuovi gli ostacoli: rimuovi soundbar, decorazioni o oggetti che bloccano la parte inferiore o i lati dello schermo. Passa all'allineamento manuale: se il rilevamento automatico ha difficoltà con l'illuminazione della stanza, trascina manualmente i perni degli angoli a filo contro ogni angolo della cornice.

La mia calibrazione automatica continua a non rilevare lo schermo. Cosa posso fare?

● Riavvia l'alimentazione: disconnetti l'alimentatore di Screen Sync dalla presa a muro, attendi 10 secondi, ricollega e riavvia la calibrazione nell'app Hue.

● Ricontrolla l'angolo del dispositivo: assicurati che l'unità ottica sia montata in piano e rivolta il più possibile direttamente verso lo schermo. Un'eccessiva inclinazione dell'angolo aumenta i riflessi.

● Se questo non funziona, seleziona manualmente gli angoli della TV.

Perché i colori compaiono dal lato sbagliato della stanza?

Se i colori appaiono invertiti (ad esempio, un lampo rosso brillante appare sul lato sinistro della TV, ma le luci Hue del lato destro reagiscono):

● Gli angoli di calibrazione sono disallineati o invertiti.

● Torna alle impostazioni > calibra Screen Sync, verifica che ogni pin d'angolo corrisponda al suo angolo reale, riposizionali correttamente e salva.

● Controlla anche la configurazione dell'Area Intrattenimento nell'app Hue per verificare che le posizioni virtuali delle luci corrispondano alle posizioni fisiche delle stanze.

Quando devo ricalibrare?

Ricalibra ogni volta che:

● Muovi o inclini la TV, il monitor o Screen Sync.

● Riposizioni, aggiungi o sostituisci le luci nella tua Area Intrattenimento.

● I colori iniziano ad apparire nella zona sbagliata della stanza.

● Le condizioni di luce ambientale cambiano drasticamente: ad esempio, se la calibrazione iniziale è avvenuta con luce solare intensa al mattino, le prestazioni notturne possono risentirne. Calibra in una stanza ben illuminata per aiutare Screen Sync ad adattarsi al tuo ambiente.

3. Correzione dell'accuratezza dei colori, delle condizioni ambientali e dei riflessi

Screen Sync legge direttamente il display della tua TV. Qualsiasi cosa che colpisce il vetro (luce solare, bagliore delle lampade o faretti a soffitto) finisce nei dati di colore inviati alle luci Hue.

Riferimento rapido: Problemi di riflessi e abbagliamenti

Cosa vedi Causa Cosa fare Una zona luce rimane bloccata su bianco/giallo o reagisce debolmente Una lampada o una finestra riflettono direttamente su quella sezione dello schermo. Spegni o sposta la lampada, tira le tende o regola leggermente l’angolo del dispositivo in modo da eliminare la riflessione dalla visuale del sensore ottico. Tutti i colori appaiono sbiaditi o pallidi durante il giorno Screen Sync potrebbe essere influenzata da una finestra luminosa o dalla luce solare diretta. Chiudi le persiane o le tende. Una volta calibrato, Hue Screen Sync funziona al meglio in condizioni di luce soffusa o di buio. I colori sembrano corretti di notte ma sbagliati di giorno (o viceversa) L'illuminazione della stanza è drasticamente diversa da quella esistente quando il dispositivo di sincronizzazione ottica ha appreso il profilo dello schermo. Mantieni una illuminazione costante nella stanza oppure ricalibra accendendo tutte le luci per ottenere la massima luminosità possibile. Le luci sfarfallano o "sparano" durante le scene buie Luci Hue o apparecchi ambientali che si riflettono sul pannello di vetro. Inclina le luci Hue lontano dallo schermo (ad esempio, dirette verso il muro o dietro la TV) e abbassa le luci ambientali.

Regolazione dei colori: se i colori non sono quelli che ti aspetti

Hue Screen Sync si adatta automaticamente al display della tua TV nel tempo. Se i colori non sembrano accurati:

Fase 1: dai a Screen Sync il tempo di adattarsi

○ Dopo la configurazione, la ricalibrazione o un reset, il sistema di sincronizzazione visiva apprende la luminosità e il bilanciamento del bianco della TV mentre guardi.

○ La luminosità si stabilisce nel giro di pochi secondi.

○ Il bilanciamento del bianco (tonalità dei colori) richiede alcuni minuti di contenuti video normali e vari. Guardare scene con elementi neutri (nuvole, neve, sfondi bianchi/grigi) accelera l'apprendimento. I contenuti molto saturi (cartoni animati, campi sportivi) o i film particolarmente scuri rallenteranno l'adattamento del sistema.

Passo 2: controlla le impostazioni dell'immagine della TV

○ Disattiva la modalità Eco / Luminosità automatica: disattiva i sensori di luce ambientale e le modalità di risparmio energetico. Se la TV modifica automaticamente la luminosità, Screen Sync deve adattarsi continuamente.

○ Modalità immagine: passando da una modalità immagine all'altra (ad es. da Vivid a Cinema) si modifica la temperatura del colore. Attendi qualche minuto affinché Screen Sync si adatti al nuovo profilo.

○ Contenuti HDR: le aree chiare nelle immagini HDR sono significativamente più luminose, inducendo il sensore ottico a ridurre la propria esposizione. Scene molto scure in HDR possono naturalmente produrre effetti di illuminazione meno intensi rispetto ai contenuti SDR standard.

Fase 3: verifica la pulizia del sensore ottico e dello schermo

○ Controlla la presenza di impronte digitali, polvere o macchie sull'obiettivo ottico e sul pannello TV, poiché diffondono la luce e riducono la saturazione.

Consigli per il montaggio e la configurazione hardware

Cosa fare se Screen Sync non si adatta in modo sicuro alla mia TV?

● TV con uno spessore superiore a 30 mm (1,2 pollici): lo spessore massimo supportato per un montaggio sicuro senza forzare il supporto è di 30 mm (1,2 pollici). Non forzare il morsetto della cerniera posteriore, poiché una forza eccessiva può danneggiare la giunzione. Appoggia il piede del contrappeso piatto lungo la curva superiore posteriore e usa strisce di montaggio rimovibili e sicure per la superficie per una maggiore aderenza.

● Mantieni l'unità di sincronizzazione centrata: monta il dispositivo il più dritto e centrato possibile. Gli angoli di montaggio laterali aumentano la vulnerabilità alla riflessione e peggiorano l'abbinamento dei colori negli angoli inferiori.

● Sollecitazione del cavo: instrada il cavo fisso in modo uniforme lungo il telaio della TV per evitare che la sollecitazione del cavo faccia perdere l’allineamento al dispositivo nel tempo.