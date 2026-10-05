Vind de juiste wandschakelaarmodule om je verlichting te bedienen

Weet je niet zeker welke Philips Hue wall switch module je nodig hebt voor je verlichting op netstroom?
Vind de beste optie voor jouw situatie, of je nu traditionele verlichting wilt bedienen als onderdeel van je Hue ecosysteem of slimme Hue lampen wilt aansturen met je bestaande wandschakelaar.

Drie hanglampen met niet-slimme lampen die opgloeien in wit licht.

Ik heb traditionele verlichting

Integreer ze in mijn Hue ecosysteem om ze via de Hue app te bedienen, automatiseringen in te stellen en meer.

Help me op weg
Slimme Hue Lightguide lampen die paars, oranje en blauw licht geven.

Ik heb slimme Hue verlichting

Bedien ze met mijn bestaande wandschakelaar en houd ze altijd verbonden, zelfs als de schakelaar is uitgeschakeld.

Help me op weg
test

Slimme bediening voor traditionele verlichting

Philips Hue wandschakelmodule (aan/uit, één kanaal) afgebeeld naast de verpakking.

Mijn wandschakelaar bedient één traditionele lamp of groep lampen

Bedrade aan-uitschakelaar (enkelvoudig)

Met de bedrade aan-uitschakelaar bedien je de meeste traditionele verlichting naast je bestaande Hue verlichting in één naadloos systeem.
De compacte module wordt achter je bestaande wandschakelaar geïnstalleerd en werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterij te vervangen.
Een nuldraad is vereist.

Beste voor
- Een enkele wandschakelaar die één lamp of groep lampen bedient
- Het behouden van een bestaand decoratief armatuur
- Het toevoegen van traditionele verlichting aan een bestaande Hue opstelling

Wat je nodig hebt
- Een compatibele traditionele lamp of armatuur
- Een enkele (1-kanaals) wandschakelaar
- Een nuldraad
- Een Hue Bridge (aanbevolen)

Koop nu

Veelgestelde vragen over de bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals)

Wat doet de bedrade aan-uitschakelaar?

Moet ik mijn bestaande lamp vervangen?

Heb ik een nuldraad nodig?


 

Philips Hue dubbele aan/uit-wandschakelaarmodule, afgebeeld naast de productverpakking.

Mijn wandschakelaar bedient twee traditionele lampen of groepen lampen

Bedrade dubbele aan-uitschakelaar

Met de bedrade aan-uitschakelaar bedien je de meeste traditionele verlichting naast je bestaande Hue verlichting in één naadloos systeem. De compacte module wordt achter je bestaande wandschakelaar geïnstalleerd en werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterij te vervangen.
Een nuldraad is vereist.

Beste voor
- Dubbele wandschakelaars voor het bedienen van twee afzonderlijke lampen of twee afzonderlijke groepen verlichting
- Het toevoegen van traditionele verlichting aan een bestaande Hue opstelling
- Ruimtes met meer dan één verlichtingscircuit

Wat je nodig hebt
- Compatibele traditionele lampen of armaturen
- Een dubbele wandschakelaar die twee groepen lampen bedient
- Een nuldraad
- Een Hue Bridge (aanbevolen)

Koop nu

Veelgestelde vragen over de bedrade dubbele aan-uitschakelaar (2 kanalen)

Wanneer kies ik voor de bedrade dubbele aan-uitschakelaar (2 kanalen)?

Kan ik de twee kanalen afzonderlijk bedienen?

Heb ik een nuldraad nodig?


 

Philips Hue bedrade wandschakelaarmodule (één kanaal), afgebeeld naast de verpakking.

Mijn wandschakelaar dimt één traditionele lamp of groep lampen

Bedrade enkele dimmer switch (één kanaal)

Met de bedrade dimmer switch bedien je de meeste traditionele dimbare lampen samen met je bestaande Hue lampen in één naadloos systeem. De compacte module wordt achter je bestaande schakelaar geïnstalleerd en werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterij te vervangen. Hij is geschikt voor installaties met én zonder nuldraad.

Beste voor
- Traditionele dimbare lampen en dimbare armaturen
- Het dimmen van één lamp of één groep dimbare lampen
- Installaties met of zonder nuldraad

Wat je nodig hebt
- Een traditionele dimbare lamp
- Een compatibele wand dimmer switch (één kanaal)*
- Een Hue Bridge (aanbevolen)

Koop nu

Veelgestelde vragen over de bedrade dimmer switch (één kanaal)

Wat doet de bedrade dimmer switch?

Moet ik mijn huidige wandschakelaar vervangen? *

Heb ik een nuldraad nodig?

test

Bedien Hue lampen met een bestaande wandschakelaar

Philips Hue wandschakelaarmodule (bedraad) naast de verpakking.

Ik wil slimme Hue lampen bedienen met mijn bestaande wandschakelaar

Bedrade wandschakelaarmodule

Deze bedrade wandschakelaarmodule wordt achter je bestaande lichtschakelaar geïnstalleerd. Hiermee kun je verlichting in kamers en zones bedienen of Hue scènes activeren door simpelweg de schakelaar om te zetten. De module zorgt er bovendien voor dat je Hue lampen onder spanning blijven staan ​​en bereikbaar blijven, zelfs als iemand de schakelaar gebruikt. De module werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterijen te vervangen.

Beste voor
- Woningen met slimme Hue verlichting
- Huishoudens waar nog steeds wandschakelaars worden gebruikt
- Voorkomen dat Hue lampen per ongeluk worden losgekoppeld

Wat je nodig hebt
- Slimme Philips Hue verlichting
- Een bestaande, compatibele wandschakelaar
- Een nuldraad
- Een Hue Bridge (vereist)

Koop nu

Veelgestelde vragen over de bedrade wandschakelaarmodule

Waarom heb ik een bedrade wandschakelaarmodule nodig voor slimme Hue lampen?

Wat gebeurt er als ik de wandschakelaar gebruik?

Heb ik een nuldraad nodig?


 

Philips Hue wandschakelaarmodule op batterijen naast de productverpakking.

Ik wil slimme Hue lampen bedienen met mijn bestaande wandschakelaar

Wandschakelaarmodule (op batterijen)

Deze wandschakelaarmodule op batterijen wordt achter je bestaande lichtschakelaar geïnstalleerd en stelt je in staat om verlichting in kamers en zones te bedienen of Hue scènes te activeren door simpelweg de schakelaar om te zetten. Bovendien zorgt de wandschakelaarmodule ervoor dat je Hue lampen van stroom worden voorzien en bereikbaar blijven, zelfs als iemand de traditionele schakelaar uitschakelt.

Beste voor
- Woningen met slimme Hue verlichting
- Huishoudens waar nog steeds wandschakelaars worden gebruikt
- Woningen zonder nulleider in de elektrische installatie
- Voorkomen dat Hue lampen per ongeluk worden losgekoppeld

Wat je nodig hebt
- Slimme Philips Hue verlichting
- Een bestaande, compatibele wandschakelaar
- Een Hue Bridge (vereist)

Koop nu

Veelgestelde vragen over wandschakelaarmodules op batterijen

Waarom zou ik een wandschakelaarmodule nodig hebben bij Hue slimme lampen?

Wat gebeurt er als ik de wandschakelaar gebruik?

Heb ik een nuldraad nodig?


 

Vergelijk de schakelaars

Twijfel je nog? Vergelijk Hue wandschakelaaroplossingen om de juiste opstelling voor je lampen en bestaande elektrische installatie te vinden.

Bedrade aan/uit-schakelaar

1 and 2 channel

Koop nu

Bedrade dimmer switch

1 channel

Koop nu

Bedrade wandschakelaar

Mains powered

Koop nu

Wandschakelaar (Batterij)

Battery powered

Koop nu

Ondersteunde lampen

Traditionele verlichting
Traditionele dimbare lampen
Hue slimme verlichting
Hue slimme verlichting

Hue Bridge vereist

Nee, maar beperkte functionaliteit
Nee, maar beperkte functionaliteit
Ja
Ja

Bedrading

Nuldraad vereist
Werkt met of zonder nuldraad
Nuldraad vereist
Geen neutrale draad nodig

Stroombron

Netstroom
Netstroom
Netstroom
Batterij (5+ jaar). De levensduur kan variëren afhankelijk van het gebruik.

Compatibiliteit van schakelaars

Wip, tuimelaar, drukknop
Wip, tuimelaar, drukknop
Wip, tuimelaar, drukknop
Wip, tuimelaar, drukknop

Kanalen

1- of 2-kanaals
1 kanaal
n.v.t.
n.v.t.

pakketafmetingen

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Dimmen

Nee
Ja
Ja
Ja

Ondersteuning van materie

Ja (als licht)
Ja (als licht)
Ja, alleen via Bridge
Ja, alleen via Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nee
Nee
Close-up van een Philips Hue wall switch module die is aangesloten op elektrische bedrading

Wat is een nuldraad?

Een nuldraad sluit het elektrische circuit door de stroom terug te voeren naar de meterkast. Bij smart home-installaties, zoals wandschakelaars, zorgt deze draad voor de constante elektrische verbinding die nodig is om de apparaten van stroom te voorzien. Deze draad bevindt zich doorgaans achter de wandschakelaar.

In veel Europese woningen is de draad blauw, maar de kleur kan variëren afhankelijk van de locatie en de ouderdom van de bedrading. Zo kan de draad zwart zijn in oudere installaties in het VK, wit of grijs in de VS, of zwart of lichtblauw in Australië en Nieuw-Zeeland.

Ook kan de draad samen met andere nuldraden zijn gebundeld in plaats van rechtstreeks op de schakelaar te zijn aangesloten. Schakel altijd de stroom uit voordat je de bedrading controleert en volg de installatie-instructies van het product. Raadpleeg bij twijfel een erkend elektricien.

Meer informatie over Hue wandschakelaars

Niet gevonden wat je zocht? Hier zijn enkele andere opties:

Nieuw
B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

energy.link.label

69,99 €

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

energy.link.label

69,99 €

Ontdek alle producten
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay