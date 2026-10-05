Weet je niet zeker welke Philips Hue wall switch module je nodig hebt voor je verlichting op netstroom?
Vind de beste optie voor jouw situatie, of je nu traditionele verlichting wilt bedienen als onderdeel van je Hue ecosysteem of slimme Hue lampen wilt aansturen met je bestaande wandschakelaar.
Vind de juiste wandschakelaarmodule om je verlichting te bedienen
Weet je niet zeker welke Philips Hue wall switch module je nodig hebt voor je verlichting op netstroom?
Ik heb traditionele verlichting
Integreer ze in mijn Hue ecosysteem om ze via de Hue app te bedienen, automatiseringen in te stellen en meer.
Ik heb slimme Hue verlichting
Bedien ze met mijn bestaande wandschakelaar en houd ze altijd verbonden, zelfs als de schakelaar is uitgeschakeld.
Slimme bediening voor traditionele verlichting
Mijn wandschakelaar bedient één traditionele lamp of groep lampen
Bedrade aan-uitschakelaar (enkelvoudig)
Met de bedrade aan-uitschakelaar bedien je de meeste traditionele verlichting naast je bestaande Hue verlichting in één naadloos systeem.
De compacte module wordt achter je bestaande wandschakelaar geïnstalleerd en werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterij te vervangen.
Een nuldraad is vereist.
Beste voor
- Een enkele wandschakelaar die één lamp of groep lampen bedient
- Het behouden van een bestaand decoratief armatuur
- Het toevoegen van traditionele verlichting aan een bestaande Hue opstelling
Wat je nodig hebt
- Een compatibele traditionele lamp of armatuur
- Een enkele (1-kanaals) wandschakelaar
- Een nuldraad
- Een Hue Bridge (aanbevolen)
Veelgestelde vragen over de bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals)
Wat doet de bedrade aan-uitschakelaar?
Wat doet de bedrade aan-uitschakelaar?
Moet ik mijn bestaande lamp vervangen?
Moet ik mijn bestaande lamp vervangen?
Heb ik een nuldraad nodig?
Heb ik een nuldraad nodig?
Mijn wandschakelaar bedient twee traditionele lampen of groepen lampen
Bedrade dubbele aan-uitschakelaar
Met de bedrade aan-uitschakelaar bedien je de meeste traditionele verlichting naast je bestaande Hue verlichting in één naadloos systeem. De compacte module wordt achter je bestaande wandschakelaar geïnstalleerd en werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterij te vervangen.
Een nuldraad is vereist.
Beste voor
- Dubbele wandschakelaars voor het bedienen van twee afzonderlijke lampen of twee afzonderlijke groepen verlichting
- Het toevoegen van traditionele verlichting aan een bestaande Hue opstelling
- Ruimtes met meer dan één verlichtingscircuit
Wat je nodig hebt
- Compatibele traditionele lampen of armaturen
- Een dubbele wandschakelaar die twee groepen lampen bedient
- Een nuldraad
- Een Hue Bridge (aanbevolen)
Veelgestelde vragen over de bedrade dubbele aan-uitschakelaar (2 kanalen)
Wanneer kies ik voor de bedrade dubbele aan-uitschakelaar (2 kanalen)?
Wanneer kies ik voor de bedrade dubbele aan-uitschakelaar (2 kanalen)?
Kan ik de twee kanalen afzonderlijk bedienen?
Kan ik de twee kanalen afzonderlijk bedienen?
Heb ik een nuldraad nodig?
Heb ik een nuldraad nodig?
Mijn wandschakelaar dimt één traditionele lamp of groep lampen
Bedrade enkele dimmer switch (één kanaal)
Met de bedrade dimmer switch bedien je de meeste traditionele dimbare lampen samen met je bestaande Hue lampen in één naadloos systeem. De compacte module wordt achter je bestaande schakelaar geïnstalleerd en werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterij te vervangen. Hij is geschikt voor installaties met én zonder nuldraad.
Beste voor
- Traditionele dimbare lampen en dimbare armaturen
- Het dimmen van één lamp of één groep dimbare lampen
- Installaties met of zonder nuldraad
Wat je nodig hebt
- Een traditionele dimbare lamp
- Een compatibele wand dimmer switch (één kanaal)*
- Een Hue Bridge (aanbevolen)
Veelgestelde vragen over de bedrade dimmer switch (één kanaal)
Wat doet de bedrade dimmer switch?
Wat doet de bedrade dimmer switch?
Moet ik mijn huidige wandschakelaar vervangen? *
Moet ik mijn huidige wandschakelaar vervangen? *
Heb ik een nuldraad nodig?
Heb ik een nuldraad nodig?
Bedien Hue lampen met een bestaande wandschakelaar
Ik wil slimme Hue lampen bedienen met mijn bestaande wandschakelaar
Bedrade wandschakelaarmodule
Deze bedrade wandschakelaarmodule wordt achter je bestaande lichtschakelaar geïnstalleerd. Hiermee kun je verlichting in kamers en zones bedienen of Hue scènes activeren door simpelweg de schakelaar om te zetten. De module zorgt er bovendien voor dat je Hue lampen onder spanning blijven staan en bereikbaar blijven, zelfs als iemand de schakelaar gebruikt. De module werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterijen te vervangen.
Beste voor
- Woningen met slimme Hue verlichting
- Huishoudens waar nog steeds wandschakelaars worden gebruikt
- Voorkomen dat Hue lampen per ongeluk worden losgekoppeld
Wat je nodig hebt
- Slimme Philips Hue verlichting
- Een bestaande, compatibele wandschakelaar
- Een nuldraad
- Een Hue Bridge (vereist)
Veelgestelde vragen over de bedrade wandschakelaarmodule
Waarom heb ik een bedrade wandschakelaarmodule nodig voor slimme Hue lampen?
Waarom heb ik een bedrade wandschakelaarmodule nodig voor slimme Hue lampen?
Wat gebeurt er als ik de wandschakelaar gebruik?
Wat gebeurt er als ik de wandschakelaar gebruik?
Heb ik een nuldraad nodig?
Heb ik een nuldraad nodig?
Ik wil slimme Hue lampen bedienen met mijn bestaande wandschakelaar
Wandschakelaarmodule (op batterijen)
Deze wandschakelaarmodule op batterijen wordt achter je bestaande lichtschakelaar geïnstalleerd en stelt je in staat om verlichting in kamers en zones te bedienen of Hue scènes te activeren door simpelweg de schakelaar om te zetten. Bovendien zorgt de wandschakelaarmodule ervoor dat je Hue lampen van stroom worden voorzien en bereikbaar blijven, zelfs als iemand de traditionele schakelaar uitschakelt.
Beste voor
- Woningen met slimme Hue verlichting
- Huishoudens waar nog steeds wandschakelaars worden gebruikt
- Woningen zonder nulleider in de elektrische installatie
- Voorkomen dat Hue lampen per ongeluk worden losgekoppeld
Wat je nodig hebt
- Slimme Philips Hue verlichting
- Een bestaande, compatibele wandschakelaar
- Een Hue Bridge (vereist)
Veelgestelde vragen over wandschakelaarmodules op batterijen
Waarom zou ik een wandschakelaarmodule nodig hebben bij Hue slimme lampen?
Waarom zou ik een wandschakelaarmodule nodig hebben bij Hue slimme lampen?
Wat gebeurt er als ik de wandschakelaar gebruik?
Wat gebeurt er als ik de wandschakelaar gebruik?
Heb ik een nuldraad nodig?
Heb ik een nuldraad nodig?
Vergelijk de schakelaars
Twijfel je nog? Vergelijk Hue wandschakelaaroplossingen om de juiste opstelling voor je lampen en bestaande elektrische installatie te vinden.
Bedrade aan/uit-schakelaar
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Bedrade dimmer switch
1 channelKoop nu
Bedrade wandschakelaar
Mains poweredKoop nu
Wandschakelaar (Batterij)
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Ondersteunde lampen
Hue Bridge vereist
Bedrading
Stroombron
Compatibiliteit van schakelaars
Kanalen
pakketafmetingen
Dimmen
Ondersteuning van materie
Bluetooth
Wat is een nuldraad?
Een nuldraad sluit het elektrische circuit door de stroom terug te voeren naar de meterkast. Bij smart home-installaties, zoals wandschakelaars, zorgt deze draad voor de constante elektrische verbinding die nodig is om de apparaten van stroom te voorzien. Deze draad bevindt zich doorgaans achter de wandschakelaar.
In veel Europese woningen is de draad blauw, maar de kleur kan variëren afhankelijk van de locatie en de ouderdom van de bedrading. Zo kan de draad zwart zijn in oudere installaties in het VK, wit of grijs in de VS, of zwart of lichtblauw in Australië en Nieuw-Zeeland.
Ook kan de draad samen met andere nuldraden zijn gebundeld in plaats van rechtstreeks op de schakelaar te zijn aangesloten. Schakel altijd de stroom uit voordat je de bedrading controleert en volg de installatie-instructies van het product. Raadpleeg bij twijfel een erkend elektricien.