Een groep mensen die tv kijkt in een woonkamer met verlichting die synchroon loopt met de tv voor meeslepende entertainment.

Verlichting die synchroniseert met de tv: De ultieme gids voor meeslepend thuisentertainment

11 februari 2026

Als je in 2026 een moderne thuisbioscoop binnenstapt, gaat het niet meer alleen om de grootte van het scherm of de diepte van de bas. Het gaat om de sfeer. De meest gewilde upgrade voor bioscoopliefhebbers of gamers is tegenwoordig verlichting die synchroniseert met de tv, een technologie die de grenzen tussen de wereld op het scherm en de kamer doet vervagen. Of je nu vecht in een videogame met een hoge inzet of kijkt naar een meesterwerk in een film, "surround lighting" creëert een omgeving waarin elke bliksemflits en elke gloed van een zonsondergang voelbaar is in de hele ruimte.

Wat zijn LED-lampen die synchroon lopen met de tv?

De kern van deze technologie bestaat eruit dat slimme LED-lampen worden gesynchroniseerd met de tv doordat de kleuren van de tv-beelden in real time worden gesampeld. In plaats van een statische gloed zijn deze lichten dynamisch: ze weerspiegelen de beweging en het palet van je inhoud. Als er een rode auto naar de linkerkant van je scherm racet, gaan de lampjes achter de linkerkant van je tv perfect synchroon rood knipperen.

Een verzameling kleurrijke slimme lampen die bij de tv op de muur zijn geplaatst en die gesynchroniseerd gekleurd licht op de muur werpen.

Dit effect, dat vaak "biasverlichting" wordt genoemd, dient twee doelen. Ten eerste zorgt het voor een totale onderdompeling, waardoor het scherm veel groter aanvoelt dan de fysieke afmetingen. Ten tweede is het een functioneel hulpmiddel voor de gezondheid van de ogen; door een zachte gloed achter het scherm te bieden, vermindert het het harde contrast tussen een heldere tv en een donkere kamer, waardoor de ogen aanzienlijk minder worden belast tijdens lange kijksessies.

Hue verlichtingsbundels en -bedieningen voor de tv

Hoe LED-verlichting synchroniseren met een tv: Een stap-voor-stap overzicht

Als je onderzoekt hoe je LED-lampen kunt synchroniseren met je tv, zijn er twee manieren om het professionele Ambilight-effect te bereiken.

1. Gebruik een hardware sync box

Voor de meest nauwkeurige ervaring zonder vertraging is een hardwarebox (zoals de Philips Hue Play HDMI sync box) de gouden standaard. Hierbij sluit je al je mediabronnen, zoals een streamingstick, kabeldoos of gameconsole aan op de sync box, die je weer op je tv aansluit. Deze opstelling onderschept het digitale signaal, analyseert de kleuren en vertelt je verlichting precies wat het moet doen, met een nauwkeurigheid van milliseconden.

Close-up van Philips Hue Play HDMI sync box

2. Native smart TV-toepassingen

Veel moderne smart TV's hebben nu native apps die de synchronisatie intern afhandelen. Dit is ideaal voor gebruikers die voornamelijk ingebouwde streaming apps gebruiken en extra kabels willen vermijden.

Meer kijkplezier: Philips Hue voor LG- en Samsung-tv's

Transformeer je woonkamer naar een overweldigende thuisbioscoop door je slimme Philips Hue verlichting te synchroniseren met je favoriete LG-tv of Samsung-tv. Bij traditionele opstellingen is de Philips Hue Play HDMI sync box nodig om je schermbeelden te spiegelen, maar eigenaren van een moderne LG- en Samsung-modellen kunnen nu genieten van een meeslepende ervaring met behulp van de Philips Hue Sync TV-app

Slimme lichtbalken aan beide zijden van een tv-scherm projecteren gekleurd licht op de muur. De kleuren passen bij de tv-beelden in de moderne woonkamer.

Dankzij deze native integratie reageert je verlichting direct op alles op het scherm, inclusief ingebouwde streaming apps en spelconsoles, wat een naadloos "Ambilight"-effect met lage latency oplevert zonder extra hardware. Philips Hue zorgt altijd voor de ultieme sfeerverbetering, of je nu aan het gamen bent of een Dolby Vision-film van bioscoopkwaliteit bekijkt. 

Aan de slag met de Hue Sync TV-app

Controleer de compatibiliteit van je tv

Stap 1

Controleer de compatibiliteit van je tv

De app is beschikbaar op verschillende Samsung en LG tv-modellen. Ga naar de App store van je tv om de beschikbaarheid te bekijken. 1, 2

Je Philips Hue-systeem configureren

Stap 2

Stel je Hue-systeem in

Je hebt een Bridge en Hue lampen met kleurfunctie nodig. Na de installatie kun je een entertainmentruimte aanmaken in de Hue app.

Stap 3

Download de app

Ga naar de App store van je tv en koop en download de app. Verbind deze daarna met je Hue systeem.

Het Philips Hue-verschil: Waarom ecosystemen belangrijk zijn

Hoewel veel producten basisfuncties voor kleurafstemming bieden, is het Philips Hue ecosysteem speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige thuisbioscopen. De sleutel is de Hue Bridge en de geavanceerdere Bridge Pro, een speciale slimme hub die je lampen op een andere frequentie laat communiceren dan je Wi-Fi, zodat je lichtshow niet hapert, zelfs niet tijdens scènes met veel actie.

Voorbij het scherm: een &quot;entertainmentruimte&quot; creëren

Een van de meest inspirerende aspecten van verlichting die synchroniseert met tv's is de mogelijkheid om de ervaring uit te breiden naar de hele kamer. Met de Hue-app kun je een virtuele 'entertainmentruimte' creëren. Je geeft in de app precies aan waar je lampen zich bevinden (op de vloer, een boekenplank of aan het plafond) en het systeem behandelt je woonkamer als een 3D-canvas.

Meeslepend gamen met HDMI 2.1

Voor gamers staat er meer op het spel. De nieuwste versie van de Philips Hue Play HDMI sync box 8K biedt ondersteuning voor signalen met hoge bandbreedte (HDMI 2.1). Dit betekent dat de verversingsfrequenties van 120 Hz of VRR van je tv niet ten koste hoeven te gaan van je verlichtingsvereisten. De lichten reageren op elke explosie en flits, waardoor een meeslepende spelervaring ontstaat die echt "next-gen" aanvoelt.

Twee Play wall washer lampen, die aan elke zijde van de tv zijn geplaatst en levendig groen en blauw licht geven.

Filmavond: van woonkamer naar bioscoop

Als je klaar bent voor een film, kun je het niveau "Intensiteit" instellen. Voor een romantisch drama zou je kunnen kiezen voor een subtiele, langzaam vervagende overgang. Voor een blockbuster met superhelden kun je de intensiteit op 'Hoog' zetten om ervoor te zorgen dat de lichten elke snelle beeldovergang bijhouden.

Een stel dat tv kijkt in een woonkamer met kleurrijke slimme verlichting die is gesynchroniseerd met de inhoud van het scherm.

Professionele tips voor de beste tv-synchronisatie

  • Afstand is belangrijk: Plaats je tv ongeveer 15 tot 30 cm van de muur zodat het licht goed kan worden verspreid.
  • Kleur van de muur: Een witte of lichtgekleurde muur zorgt voor de meest nauwkeurige kleurweergave.
  • Synchroniseren met muziek: Vergeet niet dat de verlichting van de tv niet alleen voor de tv-beelden is bedoeld. De meeste synchronisatiesystemen hebben een muziekmodus die je woonkamer in een concertzaal verandert door te reageren op de beat.

De ultieme opstelling voor synchronisatie: Vloerlampen en tafellampen voor bij de tv

Klaar om meer te ontdekken? Bekijk ons volledig assortiment aan Philips Hue producten of leer over de nieuwste sfeervolle verlichtingstechnologie met kleurverloop om je kamer vandaag nog een nieuwe look te geven.

Als je de woonkamer wilt transformeren naar een smart home, moet je eerst op de hoogte zijn van de voordelen van een smart hub en vervolgens de juiste verlichtingstechnologie met kleurverloop kiezen. Of je nu je ogen wilt ontlasten of een professionele thuisbioscoop wilt creëren: de juiste verlichting die synchroniseert met je tv vormt de sleutel tot een nog levendigere ervaring.

