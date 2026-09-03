Weet je niet zeker hoe je je Philips Hue lampen met je tv kunt synchroniseren?
Of je nu een eenvoudige opstelling wilt of de ultieme ervaring, er is voor elk huis een Hue sync-optie.
Creëer je Hue entertainment setup
Weet je niet zeker hoe je je Philips Hue lampen met je tv kunt synchroniseren?
Sync TV-app
Synchroniseer mijn lampen met mijn Samsung- of LG-tv
Synchroniseer je Hue lampen direct met compatibele Samsung- en LG-tv's via de Hue Sync TV-app. Geniet van meeslepende verlichting die onmiddellijk reageert op alles wat op het scherm gebeurt, inclusief ingebouwde streaming-apps, films, sport en games. Er is geen extra synchronisatiehardware nodig.
Wat je nodig hebt
- Compatibele Samsung- en LG-tv*
- Ten minste één Hue lamp met kleurfunctie
- Hue Sync tv-app (abonnement vereist)
- Hue Bridge
- Hue app
Beste voor
- Synchroniseren met native tv-apps, tv-uitzendingen
- Casual gamen
- Minimale opstelling zonder hardware
Onze topkeuzes voor de Sync TV-app
Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch
€ 99,99
Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch
€ 119,99
Hue Play tafellamp
€ 79,99
Play gradient light buis compact
€ 209,99
Play gradient light buis groot
€ 229,99
Hue Play vloerlamp groot
€ 149,99
Hue Play vloerlamp compact
€ 139,99
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 65"
€ 159,99
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"
€ 179,99
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"
€ 199,99
Bridge Pro
€ 149,99
Veelgestelde vragen over de Hue Sync TV-app
Welke tv's zijn compatibel?*
Welke tv's zijn compatibel?*
Hoe ga ik aan de slag?
Hoe ga ik aan de slag?
Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met mijn Samsung- of LG-tv?
Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met mijn Samsung- of LG-tv?
Play schermsync
Synchroniseer mijn lampen met elke content op elke tv
Breng TV-verlichting naar elke TV tot 85 inch met het Play schermsync-apparaat. Het apparaat wordt bevestigd aan je tv en de fisheye-lens legt de inhoud en kleuren op je scherm vast en synchroniseert je Hue lampen in realtime met alle content, inclusief native tv-apps en broadcast-tv.
Wat je nodig hebt
- Play schermsync-apparaat
- Ten minste één Hue TV LED strip*
- Hue app
Beste voor
- Het synchroniseren van elke scherminhoud:
- Native tv-apps en tv-uitzendingen:
- Eenvoudige plug-and-play installatie
Wat je nodig hebt...
Philips Hue Play schermsync
€ 119,99
Veelgestelde vragen over Play schermsync
Wat is Play schermsync?
Wat is Play schermsync?
Waarom kiezen voor Play schermsync?
Waarom kiezen voor Play schermsync?
Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met Play schermsync?*
Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met Play schermsync?*
Onze topkeuzes voor Play schermsync
Hue Play tafellamp
€ 79,99
Play tafellamp, 2-pack
€ 149,99
Play tafellamp, 2-pack
€ 149,99
Hue Play vloerlamp groot
€ 149,99
Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch
€ 99,99
Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch
€ 119,99
Play HDMI sync box 4K of 8K
Synchroniseer mijn verlichting met via HDMI aangesloten content
De Play HDMI sync box 4K en 8K synchroniseren je Hue lampen met HDMI-verbonden apparaten zoals streamingboxen en spelconsoles, en bieden snelle, nauwkeurige lichtsynchronisatie in realtime. Play HDMI sync box 4K is ideaal voor dagelijks gamen en films in haarscherpe 4K. Play HDMI sync box 8K ondersteunt hogere resoluties en tot 120 frames per seconde voor gaming van de volgende generatie en geavanceerde thuisbioscoop.
Wat je nodig hebt
- Play HDMI sync box
- Ten minste één Hue TV LED strip*
- Hue app
Beste voor
- Synchroniseren van HDMI-aangesloten content
- Geavanceerde gaming setups
- Snelle, soepele synchronisatie van het tv-licht
Wat je nodig hebt...
Philips Hue Play HDMI sync box 4K
€ 149,99
Veelgestelde vragen over HDMI sync box
Wat heb ik nodig om te beginnen?
Wat heb ik nodig om te beginnen?
Wat is het verschil tussen de Play HDMI sync box 4K en de sync box 8K?
Wat is het verschil tussen de Play HDMI sync box 4K en de sync box 8K?
Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met een HDMI sync box?*
Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met een HDMI sync box?*
Onze topkeuzes voor HDMI sync box
Hue Play vloerlamp groot
€ 149,99
Hue Play vloerlamp compact
€ 139,99
Hue Play wall washer
€ 369,99
Hue Play wall washer
€ 369,99
Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch
€ 99,99
Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch
€ 119,99
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 65"
€ 159,99
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"
€ 179,99
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"
€ 199,99
Synchronisatie-opties vergelijken
Twijfel je nog? Vergelijk Hue sync-oplossingen om de setup te vinden die het beste past bij jouw tv en entertainmentervaring.
De sync box 8KKoop een sync box 8K
De sync box 4KSync box 4K kopen
SchermsynchronisatieSchermsynchronisatie kopen
Sync TV-appMeer informatie over de sync tv-app
Beste voor
Werkt met tv-apps
Werkt met elk HDMI-apparaat
Installatie
TV-compatibiliteit
Hue Bridge vereist