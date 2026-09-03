Creëer je Hue entertainment setup

Weet je niet zeker hoe je je Philips Hue lampen met je tv kunt synchroniseren?
Of je nu een eenvoudige opstelling wilt of de ultieme ervaring, er is voor elk huis een Hue sync-optie.

Hoe wil je je lampen synchroniseren?

Ik wil mijn lampen synchroniseren met mijn Samsung- of LG-tv

Ik wil mijn lampen synchroniseren met mijn Samsung- of LG-tv

Ik wil mijn lampen synchroniseren met willekeurige inhoud op een willekeurige tv

Ik wil mijn lampen synchroniseren met willekeurige inhoud op een willekeurige tv

Ik wil mijn lampen synchroniseren met via HDMI aangesloten inhoud

Ik wil mijn lampen synchroniseren met via HDMI aangesloten inhoud

Een tv-scherm met entertainmentverlichting waarop de Philips Hue Sync TV-app wordt weergegeven.

Sync TV-app

Synchroniseer mijn lampen met mijn Samsung- of LG-tv

Synchroniseer je Hue lampen direct met compatibele Samsung- en LG-tv's via de Hue Sync TV-app. Geniet van meeslepende verlichting die onmiddellijk reageert op alles wat op het scherm gebeurt, inclusief ingebouwde streaming-apps, films, sport en games. Er is geen extra synchronisatiehardware nodig.

Wat je nodig hebt
- Compatibele Samsung- en LG-tv*
- Ten minste één Hue lamp met kleurfunctie
- Hue Sync tv-app (abonnement vereist)
- Hue Bridge
- Hue app

Beste voor
- Synchroniseren met native tv-apps, tv-uitzendingen
- Casual gamen
- Minimale opstelling zonder hardware

Onze topkeuzes voor de Sync TV-app

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Lichteffecten met kleurovergangen.
RGBWWIC-technologie
Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
Sync-app of apparaat vereist

€ 99,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch

Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch

Lichteffecten met kleurovergangen.
RGBWWIC-technologie
Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
Sync-app of apparaat vereist

€ 119,99

Binnenkort

Nieuw
Hue Play tafellamp

Hue Play tafellamp

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box

€ 79,99

Play gradient light buis compact

Play gradient light buis compact

Geschikt voor tv's van 40 tot 55 inch
Combineert wit en gekleurd licht
Wordt geleverd met voedingsbron
Hue Bridge en Hue sync box vereist

€ 209,99

Play gradient light buis groot

Play gradient light buis groot

Geschikt voor tv's van 60 inch of groter
Wordt geleverd met voedingsbron
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist

€ 229,99

Nieuw
Hue Play vloerlamp groot

Hue Play vloerlamp groot

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box

€ 149,99

Nieuw
Hue Play vloerlamp compact

Hue Play vloerlamp compact

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box

€ 139,99

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 65"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 65"

Ultravloeiende lichteffecten
OmniGlow-technologie
Chromasync kleurenprecisie
Sync-app of apparaat vereist

€ 159,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"

Ultravloeiende lichteffecten
OmniGlow-technologie
Chromasync kleurenprecisie
Sync-app of apparaat vereist

€ 179,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Ultravloeiende lichteffecten
OmniGlow-technologie
Chromasync kleurenprecisie
Sync-app of apparaat vereist

€ 199,99

Binnenkort

Create a starter kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

€ 149,99

Veelgestelde vragen over de Hue Sync TV-app

Welke tv's zijn compatibel?*

Hoe ga ik aan de slag?

Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met mijn Samsung- of LG-tv?


 

Een Philips Hue Play schermsync-apparaat met fisheye-lens, bevestigd op een tv, dat de inhoud op het scherm detecteert.

Play schermsync

Synchroniseer mijn lampen met elke content op elke tv

Breng TV-verlichting naar elke TV tot 85 inch met het Play schermsync-apparaat. Het apparaat wordt bevestigd aan je tv en de fisheye-lens legt de inhoud en kleuren op je scherm vast en synchroniseert je Hue lampen in realtime met alle content, inclusief native tv-apps en broadcast-tv. 

Wat je nodig hebt
- Play schermsync-apparaat
- Ten minste één Hue TV LED strip*
- Hue app

Beste voor
- Het synchroniseren van elke scherminhoud:
- Native tv-apps en tv-uitzendingen:
- Eenvoudige plug-and-play installatie

Wat je nodig hebt...

Nieuw
Philips Hue Play schermsync

Philips Hue Play schermsync

Eenvoudige plug-and-playoplossing
Synchroniseer elke content via de Hue app
Fisheye-volledige schermopname
Kleurmatchingsalgoritme

€ 119,99

Veelgestelde vragen over Play schermsync

Wat is Play schermsync?

Waarom kiezen voor Play schermsync?

Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met Play schermsync?*


 

Onze topkeuzes voor Play schermsync

Nieuw
Hue Play tafellamp

Hue Play tafellamp

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box

€ 79,99

Play tafellamp, 2-pack

Play tafellamp, 2-pack

2-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Wit
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 149,99

Create a starter kit
Play tafellamp, 2-pack

Play tafellamp, 2-pack

2-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 149,99

Nieuw
Hue Play vloerlamp groot

Hue Play vloerlamp groot

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box

€ 149,99

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Lichteffecten met kleurovergangen.
RGBWWIC-technologie
Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
Sync-app of apparaat vereist

€ 99,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch

Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch

Lichteffecten met kleurovergangen.
RGBWWIC-technologie
Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
Sync-app of apparaat vereist

€ 119,99

Binnenkort

Een Philips Hue Play sync box 4k geplaatst op een entertainmentopstelling voor een tv.

Play HDMI sync box 4K of 8K

Synchroniseer mijn verlichting met via HDMI aangesloten content

De Play HDMI sync box 4K en 8K synchroniseren je Hue lampen met HDMI-verbonden apparaten zoals streamingboxen en spelconsoles, en bieden snelle, nauwkeurige lichtsynchronisatie in realtime. Play HDMI sync box 4K is ideaal voor dagelijks gamen en films in haarscherpe 4K. Play HDMI sync box 8K ondersteunt hogere resoluties en tot 120 frames per seconde voor gaming van de volgende generatie en geavanceerde thuisbioscoop.

Wat je nodig hebt
- Play HDMI sync box
- Ten minste één Hue TV LED strip*
- Hue app

Beste voor
- Synchroniseren van HDMI-aangesloten content
- Geavanceerde gaming setups
- Snelle, soepele synchronisatie van het tv-licht

Wat je nodig hebt...

Nieuw
Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Ondersteunt 4K-resolutie bij 60 Hz
Sync je content via Hue app
Eenvoudig, compact ontwerp
Makkelijk plaatsen + configureren

€ 149,99

Veelgestelde vragen over HDMI sync box

Wat heb ik nodig om te beginnen?

Wat is het verschil tussen de Play HDMI sync box 4K en de sync box 8K?

Heb ik een Hue Bridge nodig om mijn lampen te synchroniseren met een HDMI sync box?*


 

Onze topkeuzes voor HDMI sync box

Nieuw
Hue Play vloerlamp groot

Hue Play vloerlamp groot

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box

€ 149,99

Nieuw
Hue Play vloerlamp compact

Hue Play vloerlamp compact

RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box

€ 139,99

Hue Play wall washer

Hue Play wall washer

ColorCast technologie
1035 lumen
Hoogte x breedte: 15,7 x 9,1 cm
Matzwart

€ 369,99

Hue Play wall washer

Hue Play wall washer

ColorCast technologie
1035 lumen
Hoogte x breedte: 15,7 x 9,1 cm
mat wit

€ 369,99

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Lichteffecten met kleurovergangen.
RGBWWIC-technologie
Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
Sync-app of apparaat vereist

€ 99,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch

Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch

Lichteffecten met kleurovergangen.
RGBWWIC-technologie
Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
Sync-app of apparaat vereist

€ 119,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 65"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 65"

Ultravloeiende lichteffecten
OmniGlow-technologie
Chromasync kleurenprecisie
Sync-app of apparaat vereist

€ 159,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"

Ultravloeiende lichteffecten
OmniGlow-technologie
Chromasync kleurenprecisie
Sync-app of apparaat vereist

€ 179,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Ultravloeiende lichteffecten
OmniGlow-technologie
Chromasync kleurenprecisie
Sync-app of apparaat vereist

€ 199,99

Binnenkort

Synchronisatie-opties vergelijken

Twijfel je nog? Vergelijk Hue sync-oplossingen om de setup te vinden die het beste past bij jouw tv en entertainmentervaring.

Populair

De sync box 8K

Koop een sync box 8K
Nieuw

De sync box 4K

Sync box 4K kopen
Nieuw

Schermsynchronisatie

Schermsynchronisatie kopen

Sync TV-app

Meer informatie over de sync tv-app

Beste voor

Geavanceerd thuisentertainment
Geavanceerd thuisentertainment
Eenvoudige installatie voor bijna elke tv
Compatibele Samsung- en LG-tv's

Werkt met tv-apps

-
-
Synchroniseert alle tv-content
Synchroniseert alle tv-content

Werkt met elk HDMI-apparaat

Synchroniseert alle tv-content
Synchroniseert alle tv-content

Installatie

Geavanceerd
Geavanceerd
Makkelijk
Makkelijk

TV-compatibiliteit

Elke tv
Elke tv
Alle tv's tot 85 inch
Alleen voor compatibele tv's

Hue Bridge vereist

Nee
Nee
Nee
Ja
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay