Met de bedrade aan-uitschakelaar bedien je de meeste traditionele verlichting naast je bestaande Hue verlichting in één naadloos systeem.

De compacte module wordt achter je bestaande wandschakelaar geïnstalleerd en werkt op netstroom, dus je hoeft geen batterij te vervangen.

Een nuldraad is vereist.



Beste voor

- Een enkele wandschakelaar die één lamp of groep lampen bedient

- Het behouden van een bestaand decoratief armatuur

- Het toevoegen van traditionele verlichting aan een bestaande Hue opstelling

Wat je nodig hebt

- Een compatibele traditionele lamp of armatuur

- Een enkele (1-kanaals) wandschakelaar

- Een nuldraad

- Een Hue Bridge (aanbevolen)