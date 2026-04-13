Devote vierkante dunne plafondlamp - medium
Over de Devote vierkante dunne plafondlamp - medium
Prachtig gelijkmatig licht, moeiteloos verhoogd, in een strak, ultra-dun 40 × 40 cm vierkant ontwerp dat bijna elk interieur aanvult. Geniet van miljoenen kleuren, van warm tot koelwit wit licht, extreem laag dimniveau tot slechts 0,2%, en Chromasync-technologie voor perfect op elkaar afgestemde kleuren over meerdere Hue lampen, zodat je de ideale sfeer kunt creëren gedurende de hele dag. Speciaal geplaatste LED's zorgen voor een prachtig egaal licht over het hele paneel, terwijl het opbouwontwerp snel te installeren is zonder dat er een uitsparing in het plafond nodig is. Regel je verlichting op jouw manier – met de Hue app, je stem of slimme regelaars. Ontsluit nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge, zoals weg-van-huisbediening, automatiseringen en Mimic Presence.
- Gelijkmatige lichtverdeling
- Tot 2000 lumen
- Warm- tot koelwit (2200-6500 K)
- Miljoenen instelbare kleuren
- Ultradiep dimmen tot 0,2%
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103182616
Lampkenmerken
- Vormfactor
- Square
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- PC
- Speciaal ontworpen voor
- Zolder, Kelder, Garage, Hal, Thuiskantoor, Keuken, Trap
- Stijl
- Modern
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 360
- Kleurweergave-index (CRI)
- >80
- Kleurtemperatuur
- 2000-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 0.5
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 133,3
- Dimbaar
- Ja
- Kies uw kleur
- Ja
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 1.650
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 1.480
- Lamptechnologie
- Led
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103182616
- Nettogewicht
- 1,47 kg
- Brutogewicht
- 2,32 kg
- Hoogte
- 478 mm
- Lengte
- 470 mm
- Breedte
- 62 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004457801
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,50
- Energieverbruik
- 15
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 15
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 37 mm
- Totale lengte
- 395 mm
- Totale breedte
- 395 mm
- Breedte van de wandplaat
- 172 mm
- Hoogte van de wandplaat
- 15 mm
- Diepte van de wandplaat
- 172 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtkleur
- Gekleurd en wit licht (RGBW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- NA
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal lichtbronnen
- 2
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Plafondlamp
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Philips Hue app
- Android 8.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge
Overig
- Product Documentation
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar