Philips Hue-Nanoleaf koppelmodule

€ 39,99

Nieuw
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Over de Philips Hue-Nanoleaf koppelmodule

Voeg je Nanoleaf-driehoekpanelen, mini-driehoekpanelen en Hexagonpanelen toe aan het Hue ecosysteem. Met de Philips Hue wandlampmodule kun je je Nanoleaf-panelen bedienen en personaliseren, net zoals je Hue lampen. Zo profiteer je met je wandpanelen ook van de Hue ervaring, voor een expressieve sfeer in de hele kamer, perfect voor elke stemming. Voeg je Nanoleaf-panelen toe aan lichtscènes, automatiseringen en schema's, voor een geïntegreerde slimme verlichtingsopstelling. Klik de wandlampmodule eenvoudig in een van je panelen om te beginnen. Als je al een Hue gebruiker bent en thuis Nanoleaf-panelen hebt, is dit de makkelijkste manier om ze onderdeel te maken van je Hue ecosysteem.

  • Bediening via Hue app of spraak
  • Bediening met de Hue app: tot 100 panelen
  • Neem Nanoleaf op in lichtscènes
  • Creëer een kamerbrede beleving
  • Voor Nanoleaf driehoek- en Hexagon-panelen

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