Moeiteloos hergebruiken en verbinden van stukken van een Flux of ultraheldere Flux LED Strip zonder ze te buigen of te beschadigen. De hoekconnector is ontworpen om twee stukken LED Strip in een hoek van 90 graden samen te voegen voor hoeken in het plafond, onder kasten en omlijsting van lijsten en spiegels -- allemaal zonder afbreuk te doen aan de consistentie of kwaliteit van het licht.