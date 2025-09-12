Ondersteuning
Hue Flux hoekconnector 4-pack

Moeiteloos hergebruiken en verbinden van stukken van een Flux of ultraheldere Flux LED Strip zonder ze te buigen of te beschadigen. De hoekconnector is ontworpen om twee stukken LED Strip in een hoek van 90 graden samen te voegen voor hoeken in het plafond, onder kasten en omlijsting van lijsten en spiegels -- allemaal zonder afbreuk te doen aan de consistentie of kwaliteit van het licht.

Productkenmerken

  • 2 stukken LED Strip koppelen
  • Verbinding in een hoek van 90 graden
  • Zorgt voor consistente verlichting
  • DIY-vriendelijk
  • Inclusief 4 hoekconnectors
Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Wat wordt ondersteund

Overig

