Perfect voor op mijn plank
2026-10-01T17:08:06.000+00:00
karin
5
Past perfect op mijn Ikea Lack plank, en geeft een erg mooi effect. Het is leuk dat je zo creatief kunt zijn met deze lamp! Het is geschikter voor mijn plank dan een strip light, omdat je dit product kunt draaien, en het licht niet van alle kanten komt, waardoor ik niet in het felle licht kijk als ik naast de plank sta.
A Better Living Room :)
2026-10-12T17:01:16.000+00:00
marcoM
5
Love how the design matches my living room and the light effect is something I could not find on a normal luminaires
Leuk product, geweldig lichteffect.
2026-10-08T16:31:43.000+00:00
T12
5
Leuk product, geweldig lichteffect, zeker met wit licht scenes zoals ontladen of sprookjesboek.
Erg mooi, maar.....
2026-09-29T13:14:26.000+00:00
Herre
4
Zeer mooie lamp. Alleen heb ik de staalkabels te kort afgeknipt welke niet los te bestellen zijn.