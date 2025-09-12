Nieuw
Verlenging voor Hue Flux strip 5 m
Verlicht de wanden van je grotere binnenruimtes met een eenvoudig te installeren verlenging die compatibel is met de Hue Flux en ultraheldere Hue Flux LED Strips. Krijg een naadloze ervaring zonder afbreuk te doen aan sfeer of lichtkwaliteit. Breng gradiënten van rijke kleuren en helder, echt wit licht naar nog meer hoeken van je huis. Nauwkeurige kleurovergangen met Chromasync™ technologie voor een vlekkeloze weergave van licht.
De huidige prijs is € 89,99
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- Verlenging lichtsnoer van 5 m
- Makkelijk aan te sluiten
- Maximale verlenging is 20 m.
- Helder, echt wit licht
- Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Populaire producten
Sale
LIGHTSTRIPS
Flux lightstrip 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
€ 199,99
Nieuw
Hue White and Color Ambiance
Starterkit: 3 GU10 lampen + dimmer switch + Bridge Pro
Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
MotionAware™ technologie
White ambiance +16 miljoen kleuren
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center
€ 199,99
Sale
LIGHTSTRIPS
Flux lightstrip 4 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1600 lumen
€ 84,99
Nieuw
LIGHTSTRIPS
Flux lightstrip 5 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
€ 99,99
Sale
LIGHTSTRIPS
Flux lightstrip 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
€ 69,99
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
Multi Color
Materiaal
Silicone