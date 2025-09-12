Eenvoudige installatie, ook voor nieuwe gebruikers. Sluit twee stukken van een Flux of ultraheldere Flux LED Strip op elkaar aan nadat je ze heb geknipt. De connector is ontworpen om twee stukken lichtstrips in een rechte lijn samen te voegen voor installatie langs een langere ruimte zonder afbreuk te doen aan de consistentie of kwaliteit van het licht. Perfect voor het gebruik van lange lichtstrips rond hele kamers, nisverlichting of getrapte plafonds.